[{"available":true,"c_guid":"27748d4e-ff22-416b-b5c4-f298bfb52564","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor a Várkert Bazárban. Az eseményre mások mellett a HVG újságíróit sem engedték be, ezért a beléptetési pontnál kérdeztük az érkezőket. ","shortLead":"Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor a Várkert Bazárban. Az eseményre mások mellett a HVG újságíróit sem engedték...","id":"20250223_orban-evertekelo-erkezok-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27748d4e-ff22-416b-b5c4-f298bfb52564.jpg","index":0,"item":"31f99a89-feae-490e-b9fc-3643a5b9c717","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_orban-evertekelo-erkezok-video-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 08:14","title":"Szégyellem kiejteni Magyar Péter nevét, mert kompromittálja a magyar szót – videón az Orbán évértékelőjére érkező fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra hivatkozott az egyetem, hogy a volt vezérkari főnök olyan kijelentéseket tett, amelyek árthatnak a hadsereg jó hírnevének.","shortLead":"Arra hivatkozott az egyetem, hogy a volt vezérkari főnök olyan kijelentéseket tett, amelyek árthatnak a hadsereg jó...","id":"20250224_ruszin-szendi-romulusz-nke-kirugas-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6.jpg","index":0,"item":"fe2c9b54-478a-4266-beec-fdfa7ab8ef10","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_ruszin-szendi-romulusz-nke-kirugas-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 09:24","title":"Magyar Péter: Kirúgták Ruszin-Szendi Romuluszt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Vesztergom Dóra távozása után is sok nyitott kérdés maradt még az állami lombikszektorban. Az elmúlt három évben ugyan sok finanszírozási változást vezettek be, de több, a szakma támogatását is élvező etikai kérdés egyelőre fennakadt a döntéshozókon. Lapunknak az OKFŐ azt is elárulta, hogy hamarosan új meddőségi centrum nyílhat, melynek már keresik a helyét, méghozzá Budapesten. Ez a területi egyenetlenségeken azonban nem fog segíteni.","shortLead":"Vesztergom Dóra távozása után is sok nyitott kérdés maradt még az állami lombikszektorban. Az elmúlt három évben ugyan...","id":"20250224_Mar-folynak-az-egyeztetesek-a-petesejtdonaciorol-de-mas-etikai-kerdesek-tovabbra-is-a-levegoben-lognak-a-meddosegi-agazatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7.jpg","index":0,"item":"aef66ceb-7650-49fb-bc63-0a81a4bdf22d","keywords":null,"link":"/360/20250224_Mar-folynak-az-egyeztetesek-a-petesejtdonaciorol-de-mas-etikai-kerdesek-tovabbra-is-a-levegoben-lognak-a-meddosegi-agazatban","timestamp":"2025. február. 24. 11:30","title":"A petesejt-donációról már egyeztetnek, de más etikai kérdések még a levegőben lógnak a meddőségi ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezet azt írja, a felvonulás nemcsak az LMBTQ-közösség tagjait képviseli, hanem minden minden magyar szabad véleménynyilvánításhoz való joga mellett áll ki.","shortLead":"A civil szervezet azt írja, a felvonulás nemcsak az LMBTQ-közösség tagjait képviseli, hanem minden minden magyar szabad...","id":"20250222_Budapest-Pride-Orban-beszed-evertekelo-reakcio-lmbtq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225.jpg","index":0,"item":"9ec06081-2ce8-40d0-b5af-a92b8fcff641","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Budapest-Pride-Orban-beszed-evertekelo-reakcio-lmbtq","timestamp":"2025. február. 22. 20:00","title":"„Régebb óta itt vagyunk, és tovább itt leszünk, mint a kirekesztő politikusok” – reagált a Pride Orbán beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f453f91c-e998-44b3-9cb7-40fa0aa578e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új generációs elektromos platformja az eddigieknél nagyobb hatótávval és gyorsabb töltéssel kecsegtet.","shortLead":"A bajor gyártó új generációs elektromos platformja az eddigieknél nagyobb hatótávval és gyorsabb töltéssel kecsegtet.","id":"20250224_nem-viccel-a-bmw-neue-klasse-igen-utos-lesz-a-debreceni-ujdonsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f453f91c-e998-44b3-9cb7-40fa0aa578e7.jpg","index":0,"item":"19265671-eece-4a27-860e-cee839fb12d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_nem-viccel-a-bmw-neue-klasse-igen-utos-lesz-a-debreceni-ujdonsaga","timestamp":"2025. február. 24. 07:21","title":"Nem viccel a BMW, igen ütős lesz a debreceni újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7776d6a3-21e0-48df-90e0-9b890ce2bd29","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Menczer Tamást egyszer csak faképnél hagyták az újságírók az utca másik oldalán focilabdával sétáló Magyar Péter kedvéért. A Tisza Párt elnöke azt mondta, nem megy át Menczerrel beszélgetni, mert „bohócokkal csak a cirkuszban szeret találkozni”.","shortLead":"Menczer Tamást egyszer csak faképnél hagyták az újságírók az utca másik oldalán focilabdával sétáló Magyar Péter...","id":"20250223_menczer-tamas-taban-magyar-peter-talakkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7776d6a3-21e0-48df-90e0-9b890ce2bd29.jpg","index":0,"item":"31cb8d5e-909d-4b20-9ed8-9aca6aef6919","keywords":null,"link":"/elet/20250223_menczer-tamas-taban-magyar-peter-talakkozas","timestamp":"2025. február. 23. 09:29","title":"„Mi történik?” – Menczer Tamás éppen Magyar Péterről beszélt, amikor feltűnt mögötte Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ad6448-1bce-4a69-afe2-28290ef48d5a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Velencei-tó partjának közelében található Magyarország legújabb kisvasútja, ami mellett nemcsak megannyi apró vár, hanem egy Áprád-kori település skanzenje és templomkert is található.","shortLead":"A Velencei-tó partjának közelében található Magyarország legújabb kisvasútja, ami mellett nemcsak megannyi apró vár...","id":"20250222_46-var-mellett-halad-el-a-legujabb-magyar-kisvasut-felpattantunk-ra-dinnyes-varpark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ad6448-1bce-4a69-afe2-28290ef48d5a.jpg","index":0,"item":"9a798039-090a-48f9-9162-b483722ecb94","keywords":null,"link":"/cegauto/20250222_46-var-mellett-halad-el-a-legujabb-magyar-kisvasut-felpattantunk-ra-dinnyes-varpark","timestamp":"2025. február. 22. 20:29","title":"46 vár mellett halad el a legújabb magyar kisvasút – felpattantunk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85181ce1-cb0e-4132-b148-df62ad49962f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. február 22-én XV. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.","shortLead":"A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. február 22-én XV. kerületi otthonából ismeretlen helyre...","id":"20250223_Eltunt-egy-13-eves-lany-a-15-keruletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85181ce1-cb0e-4132-b148-df62ad49962f.jpg","index":0,"item":"9c284068-7600-4704-bfa7-c2039adfd2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Eltunt-egy-13-eves-lany-a-15-keruletben","timestamp":"2025. február. 23. 09:34","title":"Eltűnt egy 13 éves lány a 15. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]