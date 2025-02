Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárti táboron belül is csak korlátozott érdeklődést váltott ki Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelő beszéde. Akik megnézték, azok többsége sem tudott belőle semmit sem kiemelni – állítja az Europion közvélemény-kutató.","shortLead":"A kormánypárti táboron belül is csak korlátozott érdeklődést váltott ki Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelő...","id":"20250224_Sok-fideszes-meg-csak-nem-is-hallott-Orban-evertekelojerol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859.jpg","index":0,"item":"51be63b6-e3f4-48f7-bfc3-fa34c45855b3","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Sok-fideszes-meg-csak-nem-is-hallott-Orban-evertekelojerol","timestamp":"2025. február. 24. 20:17","title":"Sok fideszes még csak nem is hallott Orbán évértékelőjéről - állítja egy friss felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c309f7d1-7a48-40d0-ba87-7afc2ef5d83a","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"A piac egyik vezető pénzintézete a magyar gazdaság általános gyenge teljesítménye ellenére is jócskán növelni tudta a profitját tavaly. A cég vezetői szerint a cég stabil talapzaton áll, termeli belga anyjának a profitot, és nem eladó.","shortLead":"A piac egyik vezető pénzintézete a magyar gazdaság általános gyenge teljesítménye ellenére is jócskán növelni tudta...","id":"20250224_K-H-Bank-eves-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c309f7d1-7a48-40d0-ba87-7afc2ef5d83a.jpg","index":0,"item":"8a15decb-7804-44e7-9e9f-4fe999c9c27f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_K-H-Bank-eves-eredmeny","timestamp":"2025. február. 24. 17:27","title":"Nyűglődő gazdaságban is rekordnyereséget termelt a K&H Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4f66c6-fd32-437c-a3de-1be43fc16a99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zara László szerint a mostani adókedvezmény árát mindenki meg fogja fizetni 2026 után, az is, aki most részesül a kedvezményben.","shortLead":"Zara László szerint a mostani adókedvezmény árát mindenki meg fogja fizetni 2026 után, az is, aki most részesül...","id":"20250224_adotanacsadok-egyesulete-szja-mentesseg-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4f66c6-fd32-437c-a3de-1be43fc16a99.jpg","index":0,"item":"8ef9abab-1397-4f90-815d-cf0ddda25542","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_adotanacsadok-egyesulete-szja-mentesseg-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 24. 16:37","title":"Az Adótanácsadók Egyesülete az szja-mentességről: A Kutyapárt ígéreteire hajaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e83b93f-47b6-4dfd-b5fc-8bfbc2fa2289","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Adatokat lopott, és uzsorahitelt kínált egy kártékony androidos alkalmazás, ami egy népszerű csalási séma égisze alatt működött. Bár már törölték a Play Áruházból, de az áldozatok eszközein továbbra is folytathatja tevékenységét.","shortLead":"Adatokat lopott, és uzsorahitelt kínált egy kártékony androidos alkalmazás, ami egy népszerű csalási séma égisze alatt...","id":"20250224_android-finance-simplified-android-alkalmazas-kartevo-adatok-ellopasa-penzugyi-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e83b93f-47b6-4dfd-b5fc-8bfbc2fa2289.jpg","index":0,"item":"b5171719-ded3-40a1-93b3-b38db61d01cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_android-finance-simplified-android-alkalmazas-kartevo-adatok-ellopasa-penzugyi-csalas","timestamp":"2025. február. 24. 19:03","title":"Azonnal törölje – legalább 100 000-szer töltötték le ezt a veszélyes alkalmazást, viszi az adatait és a pénzét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves H. Renátót lakossági bejelentés alapján azonosították a rendőrök.","shortLead":"A 31 éves H. Renátót lakossági bejelentés alapján azonosították a rendőrök.","id":"20250225_4-6-os-villamos-garazdasag-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34.jpg","index":0,"item":"3f35d8b6-ad4e-4339-aa8e-ee7e9894e20d","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_4-6-os-villamos-garazdasag-rendorseg","timestamp":"2025. február. 25. 10:46","title":"Tagadja bűnösségét a férfi, aki őrjöngve próbálta eltolni a 4-es, 6-os villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef8d53b-29d8-4e58-a2c7-4552fc6b8aab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roberto Orci a legnagyobb hollywoodi franchise-okon dolgozott. 51 éves volt.","shortLead":"Roberto Orci a legnagyobb hollywoodi franchise-okon dolgozott. 51 éves volt.","id":"20250226_Meghalt-a-Star-Trek-es-a-Transformers-iroja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ef8d53b-29d8-4e58-a2c7-4552fc6b8aab.jpg","index":0,"item":"2711528c-5bed-4b0e-b080-2f732e97e986","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Meghalt-a-Star-Trek-es-a-Transformers-iroja","timestamp":"2025. február. 26. 09:03","title":"Meghalt a Star Trek és a Transformers forgatókönyvírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61cced61-cf2f-494a-b86b-80866546db30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"80 ezer autótulajdonosnak kell március 1-ig rendezni a kötelező biztosítás esedékes összegét, különben súlyos következményekkel kell számolniuk.","shortLead":"80 ezer autótulajdonosnak kell március 1-ig rendezni a kötelező biztosítás esedékes összegét, különben súlyos...","id":"20250225_kgfb-hatarido-befizetes-fbamsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61cced61-cf2f-494a-b86b-80866546db30.jpg","index":0,"item":"a678c6e9-7647-46a4-84ca-b8a831a1c41b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_kgfb-hatarido-befizetes-fbamsz","timestamp":"2025. február. 25. 08:36","title":"Sok pénzt bukhat az az autós, aki most nem figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee42184-bf1f-4beb-96f4-111533b3bcb9","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A román Rapid Bukarest örülhet, amely a norvég csapat helyett jutott tovább.","shortLead":"A román Rapid Bukarest örülhet, amely a norvég csapat helyett jutott tovább.","id":"20250224_Ketszer-is-csodbe-ment-es-az-utolso-ot-meccset-elbukta-megis-tovabbjuto-helyen-zart-a-BL-ben-a-haromszoros-gyoztes-Vipers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ee42184-bf1f-4beb-96f4-111533b3bcb9.jpg","index":0,"item":"a27686c1-df6d-446d-9f48-574daaf22a73","keywords":null,"link":"/sport/20250224_Ketszer-is-csodbe-ment-es-az-utolso-ot-meccset-elbukta-megis-tovabbjuto-helyen-zart-a-BL-ben-a-haromszoros-gyoztes-Vipers","timestamp":"2025. február. 24. 15:10","title":"Kétszer is csődbe ment, és az utolsó öt meccsét elbukta, mégis továbbjutó helyen zárt a BL-ben a háromszoros győztes Vipers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]