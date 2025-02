Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"16958c81-5ac5-413c-bf24-1d91604631c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több baba most átkerült Kalocsáról Bajára. Korábban fővárosi és Pest megyei kórházvezetőket kerestek meg azzal, hogy vegyenek át a Heim Pál Kórháztól 14 kisbabát.","shortLead":"Több baba most átkerült Kalocsáról Bajára. Korábban fővárosi és Pest megyei kórházvezetőket kerestek meg azzal...","id":"20250227_elhagyott-ujszulott-csecsemo-korhaz-orokbeadas-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16958c81-5ac5-413c-bf24-1d91604631c2.jpg","index":0,"item":"be9d907f-639c-462a-a57b-2a543596beb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_elhagyott-ujszulott-csecsemo-korhaz-orokbeadas-belugyminiszterium","timestamp":"2025. február. 27. 11:54","title":"Nem árulja el a belügy, hány elhagyott kisgyerek él kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677047ef-0ba9-4097-9a0d-85002e260faa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pam Bondi igazságügyi miniszter reméli, hogy ez már csütörtökön megtörténik, és a nevek mellett repülési naplókat és sok egyéb információt is kiadnak.","shortLead":"Pam Bondi igazságügyi miniszter reméli, hogy ez már csütörtökön megtörténik, és a nevek mellett repülési naplókat és...","id":"20250227_epstein-lista-pam-bondi-igazsagugy-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/677047ef-0ba9-4097-9a0d-85002e260faa.jpg","index":0,"item":"027f6ca4-b771-413d-9bfd-0203097db0c9","keywords":null,"link":"/elet/20250227_epstein-lista-pam-bondi-igazsagugy-miniszter","timestamp":"2025. február. 27. 12:08","title":"Nyilvánosságra hozzák az Epstein-ügy több érintettjének a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3debc140-36bc-49bf-b683-47f16f93c40d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az évszázad sakkmérkőzését játszotta az amerikai Bobby Fischerrel 1972-ben.","shortLead":"Az évszázad sakkmérkőzését játszotta az amerikai Bobby Fischerrel 1972-ben.","id":"20250227_meghalt-borisz-szpasszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3debc140-36bc-49bf-b683-47f16f93c40d.jpg","index":0,"item":"f98c35ea-dd9a-4a1c-8e05-707c514e3f44","keywords":null,"link":"/elet/20250227_meghalt-borisz-szpasszkij","timestamp":"2025. február. 27. 20:49","title":"Meghalt Borisz Szpasszkij, a sakktörténelem egyik leghíresebb játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c584c8-5b9e-4b10-afaa-417e58c58cfd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 75 éves politikus 1999 óta ül börtönben, miután hazaárulásért elítélték.","shortLead":"A 75 éves politikus 1999 óta ül börtönben, miután hazaárulásért elítélték.","id":"20250227_ocalan-felszolitas-fegyverletetel-pkk-kurdok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c584c8-5b9e-4b10-afaa-417e58c58cfd.jpg","index":0,"item":"2d346e0f-655a-419b-90f2-ec70c4c26cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_ocalan-felszolitas-fegyverletetel-pkk-kurdok-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 15:49","title":"A bebörtönzött kurd vezér, Abdullah Öcalan fegyverletételre szólította fel az általa alapított PKK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea598a-b01a-4961-bd96-70314511c7ab","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az oroszbarát politikus előállításával párhuzamosan Románia-szerte házkutatásokat tartottak, a rendőrök fegyvereket és rengeteg pénzt találtak.","shortLead":"Az oroszbarát politikus előállításával párhuzamosan Románia-szerte házkutatásokat tartottak, a rendőrök fegyvereket és...","id":"20250226_eloallitas-rendorok-calin-georgescu-kihallgatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adea598a-b01a-4961-bd96-70314511c7ab.jpg","index":0,"item":"0345ddef-0f0e-48be-b6dc-ac2af05ca5fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_eloallitas-rendorok-calin-georgescu-kihallgatas-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 13:38","title":"Előállították a rendőrök az orosz segítséggel román választást nyert Calin Georgescut és kihallgatásra vitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998deb93-f950-47cd-ab25-4d0f50c1c4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfi anyja tisztában van azzal, hogy fiát akár ki is végezhetik azért, amit tett. A nő kívánsága, hogy egyszer az életben még láthassa gyermekét.","shortLead":"A fiatal férfi anyja tisztában van azzal, hogy fiát akár ki is végezhetik azért, amit tett. A nő kívánsága...","id":"20250227_Bevallom-nem-is-merek-emberek-koze-menni-megszolalt-az-Amerikaban-lebukott-magyar-sorozatgyilkos-edesanyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998deb93-f950-47cd-ab25-4d0f50c1c4f2.jpg","index":0,"item":"38dab8da-24a7-496c-b58d-3dfd1b355c77","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Bevallom-nem-is-merek-emberek-koze-menni-megszolalt-az-Amerikaban-lebukott-magyar-sorozatgyilkos-edesanyja","timestamp":"2025. február. 27. 08:46","title":"„Bevallom, nem is merek emberek közé menni” – megszólalt az Amerikában lebukott magyar sorozatgyilkos édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dac9ec2-1877-4259-8d68-d34ea9df13df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyetlen lépésre kerültünk attól, hogy az uniós bíróság jogellenesnek mondja ki a paksi bővítéshez adott magyar állami támogatást.","shortLead":"Egyetlen lépésre kerültünk attól, hogy az uniós bíróság jogellenesnek mondja ki a paksi bővítéshez adott magyar állami...","id":"20250227_eu-birosag-paks-ii-bovites-allami-tamogatas-jogellenes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dac9ec2-1877-4259-8d68-d34ea9df13df.jpg","index":0,"item":"610af47d-d344-4e40-895c-e0e253cb7641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_eu-birosag-paks-ii-bovites-allami-tamogatas-jogellenes-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 10:46","title":"Úgy ítélheti az EU Bírósága, hogy mégis jogellenes a Paks II-nek adott állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21382811-f7e1-4530-85ef-0df59d166a92","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Matolcsy György 12 év után búcsúzik a jegybanktól. Első ciklusában a kormányzati gazdaságpolitika szekerét tolta, a másodikban a kigyulladt szekeret oltotta kisebb-nagyobb hibákkal, nagy árat fizetve.","shortLead":"Matolcsy György 12 év után búcsúzik a jegybanktól. Első ciklusában a kormányzati gazdaságpolitika szekerét tolta...","id":"20250228_hvg-matolcsy-gyorgy-mnb-elnok-janusarcu-gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21382811-f7e1-4530-85ef-0df59d166a92.jpg","index":0,"item":"74538947-e648-4078-9c90-2efec9a23019","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-matolcsy-gyorgy-mnb-elnok-janusarcu-gyorgy","timestamp":"2025. február. 28. 09:30","title":"Számvetés Matolcsy Györgyről: néhány hibáját sokáig emlegetni fogjuk, ahogy az Orbán elleni harcát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]