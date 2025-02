Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a gyermekvédelem nem összeegyeztethető a Pride-dal, és a szerdai kormányülésen fognak erről tárgyalni. Rogán Antal szankciótlanítása Gulyás szerint még az első fél évben meg fog történni.","shortLead":"A miniszter szerint a gyermekvédelem nem összeegyeztethető a Pride-dal, és a szerdai kormányülésen fognak erről...","id":"20250226_gulyas-gergely-pride-andrassy-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64.jpg","index":0,"item":"77c98aa2-9462-4377-b42b-d86b5ed4ad80","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_gulyas-gergely-pride-andrassy-ut","timestamp":"2025. február. 26. 12:03","title":"Gulyás Gergely: Lehet Pride, de nem az Andrássy úton, hanem zárt térben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c30f3c7-e980-4122-bfd6-59e243fbcdd3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tényleg csak benézett 400 euró alá a forint, aztán visszatért 400 fölé. Utána újra 400 alá ment.","shortLead":"Tényleg csak benézett 400 euró alá a forint, aztán visszatért 400 fölé. Utána újra 400 alá ment.","id":"20250226_A-forint-meg-annyira-nem-erzi-a-beket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c30f3c7-e980-4122-bfd6-59e243fbcdd3.jpg","index":0,"item":"5ea76c57-2fdd-4335-8756-bb952e37c9ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_A-forint-meg-annyira-nem-erzi-a-beket","timestamp":"2025. február. 26. 13:41","title":"A forint még nem érzi annyira a békét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Donald Trump azt az európai autóipart sújtaná 25 százalékos vámmal, amelynek Magyarország is fontos szereplője, hiszen az USA-ba közvetlenül és Németországon keresztül is termelnek a hazai gyárak.","shortLead":"Donald Trump azt az európai autóipart sújtaná 25 százalékos vámmal, amelynek Magyarország is fontos szereplője, hiszen...","id":"20250227_vamhaboru-donald-trump-magyarorszag-autoipar-export-bmw-mercedes-gyar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"e11cdea2-9b82-45f8-9c30-f07531692823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_vamhaboru-donald-trump-magyarorszag-autoipar-export-bmw-mercedes-gyar-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 18:51","title":"Magyarországba is belerúgott Trump a vámterveivel, de nem biztos, hogy az EU-nak érdemes visszaütni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","shortLead":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","id":"20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"6b96edfd-4bb3-44ab-bc6d-f38cbd8f8edb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","timestamp":"2025. február. 26. 20:25","title":"Elon Musk szerint rosszul értelmezték azt az emailt, amiben a szövetségi dolgozókat számoltatták el a munkájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyalogosok voltak a szabálytalanok, de kisebb sérülésekkel megúszták a balesetet.","shortLead":"A gyalogosok voltak a szabálytalanok, de kisebb sérülésekkel megúszták a balesetet.","id":"20250226_kozlekedesi-baleset-belvaros-rakpart-rendorkapitany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3.jpg","index":0,"item":"7cb911c6-d697-414c-aa19-814dd4506531","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_kozlekedesi-baleset-belvaros-rakpart-rendorkapitany","timestamp":"2025. február. 26. 10:16","title":"Szolgálati autójával ütött el két nőt az V. kerületi rendőrkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc23e18-67eb-415b-a8d5-cdd0e3abc80e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Putyinnal jó viszonyt ápoló, az orosz gazdaságban fontos szerepet betöltő oligarchák.","shortLead":"Putyinnal jó viszonyt ápoló, az orosz gazdaságban fontos szerepet betöltő oligarchák.","id":"20250226_orosz-oligarchak-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dc23e18-67eb-415b-a8d5-cdd0e3abc80e.jpg","index":0,"item":"88155d00-4123-43ee-a83e-917549a160d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_orosz-oligarchak-szankcios-lista","timestamp":"2025. február. 26. 15:53","title":"A Szabad Európa közölt egy listát azokról az oroszokról, akiket levetetne a magyar kormány az uniós szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ-főképviselőnek ellenszegülő Milorad Dodik ítélethirdetése után Orbán Viktorral és Alekszandar Vucsics szerb államfővel is beszélgetett telefonon, akik támogatásukról biztosították a politikust. A magyar miniszterelnök szerint Dodik ellen politikai boszorkányüldözés folyik.","shortLead":"Az ENSZ-főképviselőnek ellenszegülő Milorad Dodik ítélethirdetése után Orbán Viktorral és Alekszandar Vucsics szerb...","id":"20250226_A-boszniai-szerbek-vezere-bejelentette-matol-nem-letezik-Bosznia-Hercegovina-Dodik-Vucsics-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"6af5776d-3596-4f86-ac24-0a6dfe4286b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_A-boszniai-szerbek-vezere-bejelentette-matol-nem-letezik-Bosznia-Hercegovina-Dodik-Vucsics-Orban","timestamp":"2025. február. 26. 19:21","title":"A boszniai szerbek vezére azt mondja, mától nem létezik Bosznia-Hercegovina – előtte Orbán biztosította a támogatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9a346f-965b-44b5-b00b-936833eb148d","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Szabó Norbert azt állítja: Lukács Tamás, Schadl György egykori alelnöke és Czine Ágnes alkotmánybíró veje törvénytelenül ürítette ki és tette tönkre az irodáját helyettesként.","shortLead":"Szabó Norbert azt állítja: Lukács Tamás, Schadl György egykori alelnöke és Czine Ágnes alkotmánybíró veje...","id":"20250226_vegrehajto-per-birosag-schadl-volner-czine","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df9a346f-965b-44b5-b00b-936833eb148d.jpg","index":0,"item":"808de55e-5f44-49b3-b74c-f67027828177","keywords":null,"link":"/360/20250226_vegrehajto-per-birosag-schadl-volner-czine","timestamp":"2025. február. 26. 06:45","title":"Tovább harcol a bíróságon a kifosztott végrehajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]