[{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. február. 26. 07:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"677047ef-0ba9-4097-9a0d-85002e260faa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pam Bondi igazságügyi miniszter reméli, hogy ez már csütörtökön megtörténik, és a nevek mellett repülési naplókat és sok egyéb információt is kiadnak.","shortLead":"Pam Bondi igazságügyi miniszter reméli, hogy ez már csütörtökön megtörténik, és a nevek mellett repülési naplókat és...","id":"20250227_epstein-lista-pam-bondi-igazsagugy-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/677047ef-0ba9-4097-9a0d-85002e260faa.jpg","index":0,"item":"027f6ca4-b771-413d-9bfd-0203097db0c9","keywords":null,"link":"/elet/20250227_epstein-lista-pam-bondi-igazsagugy-miniszter","timestamp":"2025. február. 27. 12:08","title":"Nyilvánosságra hozzák az Epstein-ügy több érintettjének a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e87f2c3f-98cf-467c-9e96-00fa1eee377c","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Elmondása szerint olyan kevés doppingszert találtak a testében, ami semmilyen előnyt nem biztosított volna számára a versenyeken.","shortLead":"Elmondása szerint olyan kevés doppingszert találtak a testében, ami semmilyen előnyt nem biztosított volna számára...","id":"20250227_Imogen-Simmonds-szex-pozitiv-doppingteszt-triatlon-vizsgalat-barat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e87f2c3f-98cf-467c-9e96-00fa1eee377c.jpg","index":0,"item":"48c58e78-bf25-465b-ba4f-f898643376dc","keywords":null,"link":"/sport/20250227_Imogen-Simmonds-szex-pozitiv-doppingteszt-triatlon-vizsgalat-barat","timestamp":"2025. február. 27. 17:26","title":"Szexelt a barátjával, ezért lehetett pozitív a doppingtesztje – állítja egy női triatlonista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b39c499-1557-4922-8fd0-1eacf9f6b03c","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány az oktatási rendszeren kívül alakítaná át az oktatást, ehhez Orbán Viktor visszahívta Palkovics Lászlót, méghozzá egy kormányzati kulcspozícióba. A magyar kormány beszűkült gondolkozásában maradt a 17. században kitalált gyáripar, a cél pedig az, hogy az iskolából kikerülő fiatalok a miniszterelnök világgazdasági vízióját valósítsák meg.","shortLead":"A kormány az oktatási rendszeren kívül alakítaná át az oktatást, ehhez Orbán Viktor visszahívta Palkovics Lászlót...","id":"20250226_hvg-Ipari-robotkar-Palkovics-Laszlo-feladata-oktatas-ai-orban-kormanyatalakitas-trump-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b39c499-1557-4922-8fd0-1eacf9f6b03c.jpg","index":0,"item":"ff18a37a-0a1f-4570-a52f-31291fb274af","keywords":null,"link":"/360/20250226_hvg-Ipari-robotkar-Palkovics-Laszlo-feladata-oktatas-ai-orban-kormanyatalakitas-trump-europa","timestamp":"2025. február. 26. 10:25","title":"Fogaskerekeket nevelünk a jövőnek – Palkovics kinevezése azt jelenti, folytatják a garantált leszakadás gazdaságpolitikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Tényleg a jegybank által is sokat kritizált profitinfláció működik.","shortLead":"Tényleg a jegybank által is sokat kritizált profitinfláció működik.","id":"20250226_Profitinflacio-a-Magyar-Telekomal-ketszeresere-nott-a-nyereseg-rekord-osztalekfizetes-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14.jpg","index":0,"item":"8563ddce-87c2-4eaa-846a-7ec6b6d39abc","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_Profitinflacio-a-Magyar-Telekomal-ketszeresere-nott-a-nyereseg-rekord-osztalekfizetes-jon","timestamp":"2025. február. 26. 12:46","title":"Bejött az inflációs díjemelés a Magyar Telekomnál: kétszeresére nőtt a nyereség, rekord-osztalékfizetés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b3e0d-27c1-4bee-8a2f-1ab5f2b6a7aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság a korábbi tervekkel ellentétben nem Audi A7 néven mutatkozik be.","shortLead":"Az újdonság a korábbi tervekkel ellentétben nem Audi A7 néven mutatkozik be.","id":"20250226_ime-az-ido-elott-kiszivargott-vadonatuj-audi-a6-avant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f30b3e0d-27c1-4bee-8a2f-1ab5f2b6a7aa.jpg","index":0,"item":"a11166d0-9b0c-489f-b9c7-acd3f392e481","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_ime-az-ido-elott-kiszivargott-vadonatuj-audi-a6-avant","timestamp":"2025. február. 26. 07:01","title":"Íme az idő előtt kiszivárgott vadonatúj Audi A6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c584c8-5b9e-4b10-afaa-417e58c58cfd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 75 éves politikus 1999 óta ül börtönben, miután hazaárulásért elítélték.","shortLead":"A 75 éves politikus 1999 óta ül börtönben, miután hazaárulásért elítélték.","id":"20250227_ocalan-felszolitas-fegyverletetel-pkk-kurdok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c584c8-5b9e-4b10-afaa-417e58c58cfd.jpg","index":0,"item":"2d346e0f-655a-419b-90f2-ec70c4c26cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_ocalan-felszolitas-fegyverletetel-pkk-kurdok-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 15:49","title":"A bebörtönzött kurd vezér, Abdullah Öcalan fegyverletételre szólította fel az általa alapított PKK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97e9036-ebbb-4bbf-a6af-a44f3fce66ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás hollywoodi sztár 95 éves volt. Őt és a feleségét is holtan találták a Santa Fe-i otthonukban. ","shortLead":"A legendás hollywoodi sztár 95 éves volt. Őt és a feleségét is holtan találták a Santa Fe-i otthonukban. ","id":"20250227_meghalt-gene-hackman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a97e9036-ebbb-4bbf-a6af-a44f3fce66ce.jpg","index":0,"item":"8d0b0cec-6d3a-4ce5-90b6-de4892109b87","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_meghalt-gene-hackman","timestamp":"2025. február. 27. 09:29","title":"Meghalt Gene Hackman ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]