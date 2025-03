Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: turbó osztogatás és háborús évforduló. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250302_Elvitelre-108-penzeso-ukran-menekultek-Magyarorszag-osztogatas-haboru-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"cce2597a-7e90-49a9-aae4-3b56fceadd56","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Elvitelre-108-penzeso-ukran-menekultek-Magyarorszag-osztogatas-haboru-podcast","timestamp":"2025. március. 02. 06:00","title":"Elvitelre #108: Pénzeső és ukrán menekültek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413988f9-20aa-443f-9f8e-1ecf93504c37","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A klub új elnökség vállalta, hogy takarékos és racionális működésre tér át.","shortLead":"A klub új elnökség vállalta, hogy takarékos és racionális működésre tér át.","id":"20250303_szombathely-haladas-futballklub-kormanyhatarozat-orban-viktor-foispan-nbIII","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/413988f9-20aa-443f-9f8e-1ecf93504c37.jpg","index":0,"item":"25d64179-0281-4519-83cf-913195b5d8bb","keywords":null,"link":"/sport/20250303_szombathely-haladas-futballklub-kormanyhatarozat-orban-viktor-foispan-nbIII","timestamp":"2025. március. 03. 15:24","title":"„Köszönet miniszterelnök úrnak”: kisegíti a kormány a jelentős tartozással küzdő Haladást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","id":"20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"9e048bb4-21e3-48ce-906d-5bf89dc5e62d","keywords":null,"link":"/360/20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 08:45","title":"Guardian: Orbán miatt köztes megoldásra kényszerül az EU Ukrajna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90dcd12-0dec-456e-99c7-87c84e636d08","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A minisztérium beavatkozik az MTA kutatóinak perébe, miközben nekik is béremelést ígér. Hankó Balázs miniszter lezártnak tekinti Zalán János kinevezését a Kolibri Színház élére. A tárcavezető az atv.hu-nak Magyar Péterék “befolyásszerzéséről”, az Erasmusról és a Pride-ról is beszélt.","shortLead":"A minisztérium beavatkozik az MTA kutatóinak perébe, miközben nekik is béremelést ígér. Hankó Balázs miniszter...","id":"20250302_A-kulturalis-miniszter-nekimegy-az-akademikusoknak-nem-enged-a-Kolibri-Szinhaznal-amugy-mindenben-Magyar-Peter-armanykodasat-latja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90dcd12-0dec-456e-99c7-87c84e636d08.jpg","index":0,"item":"1c52c9e9-b8c4-4aa7-becd-f33783df3545","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-kulturalis-miniszter-nekimegy-az-akademikusoknak-nem-enged-a-Kolibri-Szinhaznal-amugy-mindenben-Magyar-Peter-armanykodasat-latja","timestamp":"2025. március. 02. 09:41","title":"A kulturális miniszter nekimegy az akadémikusoknak, nem enged a Kolibri Színháznál, amúgy mindenben Magyar Péter ármánykodását látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071e20a4-8fb9-4ade-b7d3-fbd8645ea45c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A vizsgálat idejére felfüggesztették a gyógyszer forgalmazását.","shortLead":"A vizsgálat idejére felfüggesztették a gyógyszer forgalmazását.","id":"20250303_ozempic-gyartasi-hiba-nngyk-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/071e20a4-8fb9-4ade-b7d3-fbd8645ea45c.jpg","index":0,"item":"7d6d2f6c-1a30-40ec-8c45-66d96ed80600","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_ozempic-gyartasi-hiba-nngyk-felfuggesztes","timestamp":"2025. március. 03. 16:24","title":"Hazánkba is juthatott a hibás Ozempic-injekciókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"László András felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson.","shortLead":"László András felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson.","id":"20250302_A-magyar-USAID-kormanybiztos-mar-nagyon-szeretne-levagdosni-a-Magyarorszagra-bejott-korrupcios-csapokat-Laszlo-Andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35.jpg","index":0,"item":"195403de-5e3d-4cf8-8ab6-d73bbde1e374","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-magyar-USAID-kormanybiztos-mar-nagyon-szeretne-levagdosni-a-Magyarorszagra-bejott-korrupcios-csapokat-Laszlo-Andras","timestamp":"2025. március. 02. 11:44","title":"A magyar USAID-kormánybiztos már nagyon szeretné levagdosni a \"Magyarországra bejött korrupciós csápokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7dee4da-322a-4b93-b7f6-866025bce9ee","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Amennyire alapvető és hétköznapi, annyira rejtélyes és izgalmas jelenség az alvás. Ezen biológiai alapszükségletünk évezredek óta foglalkoztatja az embereket, és néhány kérdésre még a mai napig nem talált magyarázatot a tudomány. Cikkünkben annak járunk utána, mi is történik pontosan a testünkben, miközben alszunk.","shortLead":"Amennyire alapvető és hétköznapi, annyira rejtélyes és izgalmas jelenség az alvás. Ezen biológiai alapszükségletünk...","id":"20250226_mi-tortenik-alvas-kozben-a-testunkkel-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7dee4da-322a-4b93-b7f6-866025bce9ee.jpg","index":0,"item":"eb887787-f59d-436f-b3a7-799055c01ab8","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_mi-tortenik-alvas-kozben-a-testunkkel-sedacur","timestamp":"2025. március. 03. 07:30","title":"Az alvás rejtélyei, avagy mi történik alvás közben a testünkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","shortLead":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","id":"20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"eeb3dfa0-cd19-45dc-995c-a120e169f145","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","timestamp":"2025. március. 02. 10:23","title":"Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]