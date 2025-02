Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Alapvető fordulat állt be a transzatlanti kapcsolatokban, ezt jelzi J. D. Vance amerikai alelnök felszólalása a müncheni Biztonságpolitikai Fórumon. Miként lehet ilyen mértékben Putyin-barát Orbán Viktor? Ha nem cselekszik, Európa csak a macskaasztalnál kap helyet az Ukrajna jövőjét meghatározó tárgyalásokon. A lengyel választásokon meglepetésekre is képes lehet a szélsőjobb. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Alapvető fordulat állt be a transzatlanti kapcsolatokban, ezt jelzi J. D. Vance amerikai alelnök felszólalása...","id":"20250215_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"ea53c6ef-bf82-4b4c-8c61-1cead2733b4a","keywords":null,"link":"/360/20250215_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 15. 10:18","title":"Frankfurter Allgemeine Zeitung-kommentár: A Nyugat szétesik, a diktátorok diadalmaskodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580881d8-9563-4edc-a327-67ae9963e798","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most a dízelé nem változik majd. ","shortLead":"Most a dízelé nem változik majd. ","id":"20250214_Tovabb-csokkenhet-a-benzin-ara-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/580881d8-9563-4edc-a327-67ae9963e798.jpg","index":0,"item":"284e2595-4e4e-4d0e-903d-9768f26abb70","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_Tovabb-csokkenhet-a-benzin-ara-hetvegen","timestamp":"2025. február. 14. 11:24","title":"Tovább csökkenhet a benzin ára a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918cd19c-33d6-4ba8-a9d5-9c97bcf4c510","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idén másfél hónap alatt már huszonnégyen vesztették életüket lakástűzben. A leggyakrabban egyedül élő idős emberek esnek tűz áldozatává.","shortLead":"Az idén másfél hónap alatt már huszonnégyen vesztették életüket lakástűzben. A leggyakrabban egyedül élő idős emberek...","id":"20250215_Kigyulladt-zsiradek-miatt-halhatott-meg-egy-idos-no-fozes-kozben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/918cd19c-33d6-4ba8-a9d5-9c97bcf4c510.jpg","index":0,"item":"342ac1ac-37eb-4f41-951b-6a42e626e038","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Kigyulladt-zsiradek-miatt-halhatott-meg-egy-idos-no-fozes-kozben","timestamp":"2025. február. 15. 18:59","title":"Kigyulladt zsiradék miatt halhatott meg egy idős nő főzés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209235f0-70ad-4d24-81ca-7307cac5ac09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatorna abbahagyja a gyártását, és egyelőre nem jelentettek be más főzős műsort.","shortLead":"A csatorna abbahagyja a gyártását, és egyelőre nem jelentettek be más főzős műsort.","id":"20250214_Konyhafonok-vege-RTL-20-evad-megszunik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/209235f0-70ad-4d24-81ca-7307cac5ac09.jpg","index":0,"item":"178387ec-7aec-41b6-9c8b-9b0c9ad007fa","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Konyhafonok-vege-RTL-20-evad-megszunik","timestamp":"2025. február. 14. 14:54","title":"20 évad után elkaszálták a Konyhafőnököt az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff41c5ed-37fe-442f-8a66-fe74f1233eb7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahogy az amerikai elnök korábban már belengette, ha egy ország vámot vet ki az USA termékeivel szemben, az Egyesült Államok automatikusan kiveti a viszontsarcot. A bosszúvám-mechanizmus sem egyből élesedik, csak április elején, de Narendra Modi már most megértette az üzenetet.","shortLead":"Ahogy az amerikai elnök korábban már belengette, ha egy ország vámot vet ki az USA termékeivel szemben, az Egyesült...","id":"20250214_Donald-Trump-bosszuvamok-kolcsonos-vamok-India-Narendra-Modi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff41c5ed-37fe-442f-8a66-fe74f1233eb7.jpg","index":0,"item":"8f963eed-77b1-47be-9108-03052c7b41d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_Donald-Trump-bosszuvamok-kolcsonos-vamok-India-Narendra-Modi","timestamp":"2025. február. 14. 12:26","title":"Trump bemutatta a bosszúvámokról szóló tervét, India pedig egyből fejet is hajtott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","shortLead":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","id":"20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e.jpg","index":0,"item":"f2110c83-73ad-4735-8f13-bec6154f56a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 16:06","title":"Olyan trópusi paradicsomban szállt le a Mészáros Lőrinchez köthető repülőgép, ahol épp 30 Celsius-fok van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab66a3ff-5a59-4471-84be-78ed2b50f78a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA piacvédő jelszavakkal legutóbb egy évszázada kezdett vámháborúba, és annak sem lett jó vége. Az 1930-ban elfogadott törvény s az arra reagáló ellenintézkedések lefagyasztották a nemzetközi kereskedelmet, elmélyítették a gazdasági világválságot, ezzel hozzájárultak a szélsőségesek megerősödéséhez.","shortLead":"Az USA piacvédő jelszavakkal legutóbb egy évszázada kezdett vámháborúba, és annak sem lett jó vége. Az 1930-ban...","id":"20250216_hvg-trump-vamhaboruja-tortenelmi-elozmeny-onsorsrontas-a-mult-kutja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab66a3ff-5a59-4471-84be-78ed2b50f78a.jpg","index":0,"item":"f127b714-3885-4740-8c5c-6579166819eb","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-trump-vamhaboruja-tortenelmi-elozmeny-onsorsrontas-a-mult-kutja","timestamp":"2025. február. 16. 08:30","title":"Az USA utolsó vámháborújának csak vesztesei voltak, de Trumpot ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc8e759-4c9b-44d4-bd34-40322aca6154","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozat 14 éves volt.","shortLead":"Az áldozat 14 éves volt.","id":"20250215_Tobb-embert-megkeselt-egy-sziriai-ferfi-Ausztriaban-egy-fiatal-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fc8e759-4c9b-44d4-bd34-40322aca6154.jpg","index":0,"item":"93159f54-cd0f-47c4-83b2-50ca66033284","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Tobb-embert-megkeselt-egy-sziriai-ferfi-Ausztriaban-egy-fiatal-meghalt","timestamp":"2025. február. 15. 20:42","title":"Több embert megkéselt egy szíriai férfi Ausztriában, egy fiatal meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]