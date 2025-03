Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e857bba0-b167-45fa-85d9-7ddf432b560e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állami védelem hiánya miatt nagyon kevés lehetősége van annak, akinek ellopják a kriptovalutáját, vagy átverés áldozatává válik.","shortLead":"Az állami védelem hiánya miatt nagyon kevés lehetősége van annak, akinek ellopják a kriptovalutáját, vagy átverés...","id":"20250304_kriptovaluta-szabalyozas-bdo-legal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e857bba0-b167-45fa-85d9-7ddf432b560e.jpg","index":0,"item":"60c416c9-0f5a-41c0-b209-aaf33451f878","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_kriptovaluta-szabalyozas-bdo-legal","timestamp":"2025. március. 04. 11:51","title":"Itthon is egyre jobban terjednek a kriptovaluták, de a szabályozás nem tart vele lépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hét magyar vállalat került Európa ezer leggyorsabban növekvő cége közé. Ez a régiónk második legjobb eredménye, egyedül a lengyeleket lehetetlen megközelíteni.","shortLead":"Hét magyar vállalat került Európa ezer leggyorsabban növekvő cége közé. Ez a régiónk második legjobb eredménye, egyedül...","id":"20250304_ft-1000-startup-novekedes-napelem-a1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3.jpg","index":0,"item":"1dae761b-63c0-4c71-99fd-eed7d3726265","keywords":null,"link":"/kkv/20250304_ft-1000-startup-novekedes-napelem-a1","timestamp":"2025. március. 04. 14:38","title":"Egy budafoki napelemcég lett Magyarország leggyorsabban növekvő vállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke jelezte Orbánnak: eltérő véleménye van a béke eléréséhez vezető út tekintetében.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke jelezte Orbánnak: eltérő véleménye van a béke eléréséhez vezető út tekintetében.","id":"20250305_orosz-ukran-haboru-orban-viktor-level-antonio-costa-europai-tanacs-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d.jpg","index":0,"item":"ac25c25c-b186-480e-9a64-65f3607c4315","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_orosz-ukran-haboru-orban-viktor-level-antonio-costa-europai-tanacs-valasz","timestamp":"2025. március. 05. 12:43","title":"Megjött a válasz Orbán levelére, amelyben a Moszkvával való közvetlen tárgyalást javasolta az uniós vezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3a0d90-546d-4c60-abfc-7bd032f63a2e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta és az Internet Society nevű amerikai nonprofit szervezet a jövőben további partnereket vár, hogy segítsenek a világon minden ember számára hozzáférni az internethez.","shortLead":"A Meta és az Internet Society nevű amerikai nonprofit szervezet a jövőben további partnereket vár, hogy segítsenek...","id":"20250304_meta-internet-society-megfizetheto-internet-barcelona-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c3a0d90-546d-4c60-abfc-7bd032f63a2e.jpg","index":0,"item":"10d03ffa-9cde-4d90-b0e6-3f6bcec8aeff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_meta-internet-society-megfizetheto-internet-barcelona-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 04. 11:03","title":"Összedobott 11,4 milliárdot a Meta és egy nonprofit szervezet, hogy mindenkinek legyen internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b123f63e-9c95-459b-baf7-2685fdcc5493","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy mikroalvásnál is többszáz métert mehet vakon a jármű. ","shortLead":"Egy mikroalvásnál is többszáz métert mehet vakon a jármű. ","id":"20250304_Elaludhatott-vezetes-kozben-porogve-repult-ki-az-autopalyarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b123f63e-9c95-459b-baf7-2685fdcc5493.jpg","index":0,"item":"e2b45956-9122-49e8-8d02-6a374c5998f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Elaludhatott-vezetes-kozben-porogve-repult-ki-az-autopalyarol","timestamp":"2025. március. 04. 07:40","title":"Pörögve repült ki az autópályáról egy kocsi, amelynek elaludhatott a sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd9bf94-95c8-481c-85f0-a9f6f55927b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megpróbálta elmagyarázni, hogy felnőtt.","shortLead":"Megpróbálta elmagyarázni, hogy felnőtt.","id":"20250304_millie-bobby-brown-felnoves-testkep-bullyin-stranger-things","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffd9bf94-95c8-481c-85f0-a9f6f55927b5.jpg","index":0,"item":"ac54519b-0d12-4bdf-a57c-e4ff24f3e2eb","keywords":null,"link":"/elet/20250304_millie-bobby-brown-felnoves-testkep-bullyin-stranger-things","timestamp":"2025. március. 04. 14:43","title":"„Ez nem újságírás. Ez bullying” – Millie Bobby Brownnak elege van abból, hogy mindenki a kinézetét kritizálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0f2737-8994-438c-8f0e-4ab42d21918d","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Gyerekkorában minden erejével harcolt a csipkés, fodros ruhácskák ellen, jobban vonzották a kosaras kártyák, mint a Barbie-k és soha nem gondolta, hogy divattervező lesz belőle. A Mérlegen vendége Oláh Anna, az Anna Amélie márka megálmodója volt, aki továbbra se tartja magát divattervezőnek, ruháira és táskáira inkább hordható műalkotásként hivatkozik.","shortLead":"Gyerekkorában minden erejével harcolt a csipkés, fodros ruhácskák ellen, jobban vonzották a kosaras kártyák, mint...","id":"20250304_Olah-Anna-Amelie-Merlegen-podcast-divat-vilagmarka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a0f2737-8994-438c-8f0e-4ab42d21918d.jpg","index":0,"item":"5a7b343f-c6b4-4e4b-8c20-3631a14abf61","keywords":null,"link":"/kkv/20250304_Olah-Anna-Amelie-Merlegen-podcast-divat-vilagmarka","timestamp":"2025. március. 04. 15:14","title":"Oláh Anna: Már 20 évesen kimondtam, hogy világmárkát alapítottam az Anna Amélie-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161c4a11-c820-490b-a8d1-fe55c7121eba","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Meredeken drágul a napraforgó-étolaj ára ősz óta Magyarországon, februárban pedig felül is múlhatta a 2022. márciusi rekordot.","shortLead":"Meredeken drágul a napraforgó-étolaj ára ősz óta Magyarországon, februárban pedig felül is múlhatta a 2022. márciusi...","id":"20250304_hvg-dragulo-etolaj-arsapka-csucstamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161c4a11-c820-490b-a8d1-fe55c7121eba.jpg","index":0,"item":"7d63d6c0-500f-4137-87b1-1ebd7f93e462","keywords":null,"link":"/360/20250304_hvg-dragulo-etolaj-arsapka-csucstamadas","timestamp":"2025. március. 04. 09:16","title":"Mitől szállt el ennyire az étolaj ára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]