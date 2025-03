Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76d73fe0-8a9a-4d71-b5f8-bed3b5e61922","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírok kamatfizetése idején szokatlanul sok ügyfélnek kell döntenie arról, hogy mihez kezd a pénzével. A lehetőségekről, a szempontokról és a veszélyekről a HVG több piaci szereplőt kérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírok kamatfizetése idején szokatlanul sok ügyfélnek kell döntenie arról, hogy mihez...","id":"20250303_hvg-allampapir-befektetes-befektetesi-alap-kamateso-idejen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76d73fe0-8a9a-4d71-b5f8-bed3b5e61922.jpg","index":0,"item":"8bb0932e-1f40-4cf3-a2a0-a0b52232a778","keywords":null,"link":"/360/20250303_hvg-allampapir-befektetes-befektetesi-alap-kamateso-idejen","timestamp":"2025. március. 03. 18:30","title":"Állampapírpénzek: mit lehet tenni a Nagy Márton-i őrület idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837b32b6-ad6f-4cc4-893b-c0c68a799d55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Föld legdélebbi kontinensén, az Antarktikán olyan ütemben olvad a jég, hogy a századfordulóra akár fél méterrel is megnövelheti a tengerszintet világszerte.","shortLead":"A Föld legdélebbi kontinensén, az Antarktikán olyan ütemben olvad a jég, hogy a századfordulóra akár fél méterrel is...","id":"20250303_antarktisz-olvado-jeg-globalis-felmelegedes-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/837b32b6-ad6f-4cc4-893b-c0c68a799d55.jpg","index":0,"item":"56371706-7098-4c37-ac2b-3b26ba77d8d3","keywords":null,"link":"/elet/20250303_antarktisz-olvado-jeg-globalis-felmelegedes-kepek","timestamp":"2025. március. 03. 14:41","title":"Látványos képeken az Antarktisz olvadó jégtakarója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9c9948-954f-46d4-81e3-5d92919f2f61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tárgyalás fő témája az orosz–ukrán háború lesz.","shortLead":"A tárgyalás fő témája az orosz–ukrán háború lesz.","id":"20250304_orban-macron-meghivas-parizs-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c9c9948-954f-46d4-81e3-5d92919f2f61.jpg","index":0,"item":"99968963-4713-44d4-97e4-3fb2153cd35a","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_orban-macron-meghivas-parizs-haboru","timestamp":"2025. március. 04. 14:55","title":"Orbán Viktor szerdán Emmanuel Macron meghívására Párizsban tárgyal a francia elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87bff80-37a0-4b0d-9fa4-8369f5107c2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb frissítést kapott a GTA 5, aminek ezúttal a számítógépes változatot használók örülhetnek.","shortLead":"Újabb frissítést kapott a GTA 5, aminek ezúttal a számítógépes változatot használók örülhetnek.","id":"20250305_gta-v-jatek-frissites-pc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f87bff80-37a0-4b0d-9fa4-8369f5107c2d.jpg","index":0,"item":"be571777-08df-417a-a913-6eebbf9fbde8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_gta-v-jatek-frissites-pc","timestamp":"2025. március. 05. 09:09","title":"Évek óta várt frissítés érkezett a GTA 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d30071c-9efd-49e8-8048-5a23ec8b1f2a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Vannak, akik vitatják a különleges teljesítményt.","shortLead":"Vannak, akik vitatják a különleges teljesítményt.","id":"20250303_Vilagrekorder-harcsat-foghatott-a-Dunabol-egy-roman-horgasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d30071c-9efd-49e8-8048-5a23ec8b1f2a.jpg","index":0,"item":"c58c448d-ed56-4532-9663-80a197f12e17","keywords":null,"link":"/sport/20250303_Vilagrekorder-harcsat-foghatott-a-Dunabol-egy-roman-horgasz","timestamp":"2025. március. 03. 19:49","title":"Világrekorder harcsát fogott a Dunából egy román horgász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36119a2-43b5-42ca-8e7a-d7d123983e69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trump hivatala felkérte a pénzügyminisztériumot és a külügyi tárcát, hogy állítsák össze azon szankciók listáját, amikből az amerikaiak a diplomáciai és a gazdasági kapcsolatok felélesztése érdekében engedhetnek.","shortLead":"Trump hivatala felkérte a pénzügyminisztériumot és a külügyi tárcát, hogy állítsák össze azon szankciók listáját...","id":"20250303_szankciok-enyhites-oroszorszag-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d36119a2-43b5-42ca-8e7a-d7d123983e69.jpg","index":0,"item":"cf5ef3a9-d162-4b79-8a6e-0292cfa90967","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_szankciok-enyhites-oroszorszag-usa","timestamp":"2025. március. 03. 21:48","title":"Reuters: Enyhíteni akarja az oroszok elleni szankciókat a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9f1223-0ffc-46fd-adec-2ca3c1c40f96","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar és a külföldi autósok körében is az egyhetes pályamatrica a legnépszerűbb. Német és román autóra veszik a legtöbb matricát a külföldiek körében. A külföldi teherautók közül messze a románok mennek legtöbbet Magyarországon.","shortLead":"A magyar és a külföldi autósok körében is az egyhetes pályamatrica a legnépszerűbb. Német és román autóra veszik...","id":"20250305_autopalya-matrica-forgalom-utdij-kulfoldi-nusz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a9f1223-0ffc-46fd-adec-2ca3c1c40f96.jpg","index":0,"item":"0e31fe67-43ee-480f-81bc-bd3234f8ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_autopalya-matrica-forgalom-utdij-kulfoldi-nusz-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 05:59","title":"Hiába nagyon drága, meglepően kelendő a napi autópálya-matrica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c757ff6-93b4-4fe9-94a8-649d71c0ce0e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik az ember.","shortLead":"Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik...","id":"20250304_bel-egeszsege-mikrobiom-emesztorendszer-dieta-vegan-vegetarianus-mindenevo-hus-zoldseg-gyumolcs-tej","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c757ff6-93b4-4fe9-94a8-649d71c0ce0e.jpg","index":0,"item":"98df89ab-f59b-4d47-a325-13cd1cfe0a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_bel-egeszsege-mikrobiom-emesztorendszer-dieta-vegan-vegetarianus-mindenevo-hus-zoldseg-gyumolcs-tej","timestamp":"2025. március. 04. 14:03","title":"21 561 ember rá a bizonyíték: így változik a bél egészsége a különböző étrendek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]