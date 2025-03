Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ffd9bf94-95c8-481c-85f0-a9f6f55927b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megpróbálta elmagyarázni, hogy felnőtt.","shortLead":"Megpróbálta elmagyarázni, hogy felnőtt.","id":"20250304_millie-bobby-brown-felnoves-testkep-bullyin-stranger-things","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffd9bf94-95c8-481c-85f0-a9f6f55927b5.jpg","index":0,"item":"ac54519b-0d12-4bdf-a57c-e4ff24f3e2eb","keywords":null,"link":"/elet/20250304_millie-bobby-brown-felnoves-testkep-bullyin-stranger-things","timestamp":"2025. március. 04. 14:43","title":"„Ez nem újságírás. Ez bullying” – Millie Bobby Brownnak elege van abból, hogy mindenki a kinézetét kritizálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9c9948-954f-46d4-81e3-5d92919f2f61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tárgyalás fő témája az orosz–ukrán háború lesz.","shortLead":"A tárgyalás fő témája az orosz–ukrán háború lesz.","id":"20250304_orban-macron-meghivas-parizs-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c9c9948-954f-46d4-81e3-5d92919f2f61.jpg","index":0,"item":"99968963-4713-44d4-97e4-3fb2153cd35a","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_orban-macron-meghivas-parizs-haboru","timestamp":"2025. március. 04. 14:55","title":"Orbán Viktor szerdán Emmanuel Macron meghívására Párizsban tárgyal a francia elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640fc7e9-a45e-4987-af01-2075ab0e5d63","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A sofőr pénzbírságot kapott.","shortLead":"A sofőr pénzbírságot kapott.","id":"20250305_rendorseg-traffibox-gyorshajto-szentendrei-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/640fc7e9-a45e-4987-af01-2075ab0e5d63.jpg","index":0,"item":"5e38d3ee-79d4-4fb8-b32f-3347aeb539d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_rendorseg-traffibox-gyorshajto-szentendrei-ut","timestamp":"2025. március. 05. 12:13","title":"70-es táblánál 111-gyel száguldott egy autós a Szentendrei úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede79ee1-bed4-4f77-a51f-eb4d45b6cf2b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gálázott a Bayern München, az Inter idegenben verte a Feyenoordot.","shortLead":"Gálázott a Bayern München, az Inter idegenben verte a Feyenoordot.","id":"20250305_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-odavago-psg-liverpool-barcelona-benfica-bayern-munchen-bayer-leverkusen-feyenoord-inter-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ede79ee1-bed4-4f77-a51f-eb4d45b6cf2b.jpg","index":0,"item":"7077c567-8110-41db-b00f-a4db7fd91d75","keywords":null,"link":"/sport/20250305_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-odavago-psg-liverpool-barcelona-benfica-bayern-munchen-bayer-leverkusen-feyenoord-inter-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 23:01","title":"Lefocizta a Liverpoolt, mégis kikapott a PSG, emberhátrányban győzött a Barca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyakran vékony, repedezett rétegek borítják egyes bolygók felszínét, amelyek mintázatai nem véletlenszerűek: geometriájuk információt hordoz keletkezésük körülményeiről. Erről jelent meg egy friss nemzetközi tanulmány, amelyben a HUN-REN-BME Morfodinamika Kutatócsoport két kutatója is részt vett.","shortLead":"Gyakran vékony, repedezett rétegek borítják egyes bolygók felszínét, amelyek mintázatai nem véletlenszerűek...","id":"20250305_magyar-kutatok-bolygok-felszine-repedes-elemzes-bolygokutatas-geologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0.jpg","index":0,"item":"f722c53d-8645-4a7c-ab5d-2a15ed0a5d23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_magyar-kutatok-bolygok-felszine-repedes-elemzes-bolygokutatas-geologia","timestamp":"2025. március. 05. 11:03","title":"Magyar kutatók segítségével fejtették meg, hogyan keletkezhettek a bolygók felszínén a repedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most épülő magyar és török gyárak kapacitása félmillió autó lehet évenként, ezek mellé jöhet egy harmadik gyár is.","shortLead":"A most épülő magyar és török gyárak kapacitása félmillió autó lehet évenként, ezek mellé jöhet egy harmadik gyár is.","id":"20250304_ujabb-gyarat-epitene-Europaban-BYD-akkumulatorgyarrol-szo-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163.jpg","index":0,"item":"6d9ae417-92f2-4a01-83fc-cd1aeb438426","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_ujabb-gyarat-epitene-Europaban-BYD-akkumulatorgyarrol-szo-van","timestamp":"2025. március. 04. 13:08","title":"Még egy autógyárat építene Európában a BYD, és egy akkumulátorgyárról is szó van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4578a30-61ae-4edd-a0ee-a304178d527d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Frierdrich Merzék nem akarnak akadályokba ütközni, ezért a leköszönő parlamenten igyekeznek keresztülvinni a javaslatukat.","shortLead":"Frierdrich Merzék nem akarnak akadályokba ütközni, ezért a leköszönő parlamenten igyekeznek keresztülvinni...","id":"20250305_nemetorszag-friedrich-merz-hadsereg-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4578a30-61ae-4edd-a0ee-a304178d527d.jpg","index":0,"item":"38a87d45-44d2-44e7-958d-e53c8297c461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_nemetorszag-friedrich-merz-hadsereg-gazdasag","timestamp":"2025. március. 05. 11:01","title":"Csillagászati összegből újítaná meg a hadsereget és a gazdaságot az új német kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9f1223-0ffc-46fd-adec-2ca3c1c40f96","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar és a külföldi autósok körében is az egyhetes pályamatrica a legnépszerűbb. Német és román autóra veszik a legtöbb matricát a külföldiek körében. A külföldi teherautók közül messze a románok mennek legtöbbet Magyarországon.","shortLead":"A magyar és a külföldi autósok körében is az egyhetes pályamatrica a legnépszerűbb. Német és román autóra veszik...","id":"20250305_autopalya-matrica-forgalom-utdij-kulfoldi-nusz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a9f1223-0ffc-46fd-adec-2ca3c1c40f96.jpg","index":0,"item":"0e31fe67-43ee-480f-81bc-bd3234f8ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_autopalya-matrica-forgalom-utdij-kulfoldi-nusz-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 05:59","title":"Hiába nagyon drága, meglepően kelendő a napi autópálya-matrica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]