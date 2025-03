Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte zavartalan tavaszi idő lesz.","shortLead":"Szinte zavartalan tavaszi idő lesz.","id":"20250306_idojaras-elorejelzes-meteorologia-20-fok-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8.jpg","index":0,"item":"20cc93e2-7967-453f-9597-6331150a9747","keywords":null,"link":"/elet/20250306_idojaras-elorejelzes-meteorologia-20-fok-tavasz","timestamp":"2025. március. 06. 05:53","title":"Húsz fok fölé mehet ma a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b6c40b-9436-46ea-8967-b060bd57ce2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS 18.4 több nagy mellett néhány kisebb, de annál praktikusabb újítást is hoz áprilisban.","shortLead":"Az iOS 18.4 több nagy mellett néhány kisebb, de annál praktikusabb újítást is hoz áprilisban.","id":"20250306_apple-app-store-alkalmazasok-velemenyek-osszegzes-letoltes-szuneteltetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b6c40b-9436-46ea-8967-b060bd57ce2f.jpg","index":0,"item":"5e0cc871-a430-46b1-97e2-5bd9f70372f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_apple-app-store-alkalmazasok-velemenyek-osszegzes-letoltes-szuneteltetes","timestamp":"2025. március. 06. 12:03","title":"iPhone-ja van? Több hasznos újítás is jön heteken belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színészt és feleségét február végén találták holtan az otthonukban, de még mindig nem tudni, pontosan mi okozta a házaspár halálát.","shortLead":"A színészt és feleségét február végén találták holtan az otthonukban, de még mindig nem tudni, pontosan mi okozta...","id":"20250306_gene-hackman-betsy-akanawa-uj-elmelet-termesztes-halal-megtort-sziv-szindroma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"b0cc15d4-d685-4bdc-9b3b-cc81a42dda06","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_gene-hackman-betsy-akanawa-uj-elmelet-termesztes-halal-megtort-sziv-szindroma","timestamp":"2025. március. 06. 20:11","title":"Új elmélet látott napvilágot Gene Hackman és felesége halálával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1456a02-5962-4d4d-b793-a2c8ddc473cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Amazon a napokban bejelentette: elkezdte tesztelni azt a fejlesztést, aminek köszönhetően a mesterséges intelligencia által készített szinkronnal is meg lehet nézni egy-egy filmet és sorozatot a Prime Video kínálatában.","shortLead":"Az Amazon a napokban bejelentette: elkezdte tesztelni azt a fejlesztést, aminek köszönhetően a mesterséges...","id":"20250306_amazon-prime-video-mesterseges-intelligencia-szinkron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1456a02-5962-4d4d-b793-a2c8ddc473cb.jpg","index":0,"item":"9af3829e-0660-4964-bd51-641c4e1112a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_amazon-prime-video-mesterseges-intelligencia-szinkron","timestamp":"2025. március. 06. 10:03","title":"Ember helyett gépi hang: mesterséges intelligenciával szinkronizáltatja a filmeket és a sorozatokat az Amazon Prime Video","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e5a053-df3e-46f3-90f8-67989e996749","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Tanulságos volt, ahogy Trump és Zelenszkij bepillantást engedett a világpolitika bugyraiba. Tűzszünet és béke: Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök, a Tisza Párt szakpolitikusa elemez. Interjú Surányi György egykori jegybankelnökkel. Para-Kovács Imre már látja, ahogy Putyin a Szovjetunió Hőse érdemrendeket osztja Európában. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Tanulságos volt, ahogy Trump és Zelenszkij bepillantást engedett a világpolitika bugyraiba. Tűzszünet és béke...","id":"20250306_Farkas-Zoltan-Dorombolasok-es-dorongolasok-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28e5a053-df3e-46f3-90f8-67989e996749.jpg","index":0,"item":"e6098d90-ee49-4952-80c3-2ff0d35b843f","keywords":null,"link":"/360/20250306_Farkas-Zoltan-Dorombolasok-es-dorongolasok-Fulszoveg","timestamp":"2025. március. 06. 10:48","title":"Farkas Zoltán: Dorombolások és dorongolások – itt tartunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c20901-e74d-483b-8f42-8081d63dfb1c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volvo ES90 hazai indulóára hajszállal a lélektani 30 millió forintos határ alatt alakul.","shortLead":"A Volvo ES90 hazai indulóára hajszállal a lélektani 30 millió forintos határ alatt alakul.","id":"20250307_maris-magyarorszagon-a-volvo-es90-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyszedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2c20901-e74d-483b-8f42-8081d63dfb1c.jpg","index":0,"item":"7c2abcbd-806b-4a6d-a6cd-757d752d35ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_maris-magyarorszagon-a-volvo-es90-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyszedan","timestamp":"2025. március. 07. 08:41","title":"Máris Magyarországon a Volvo 700 kilométeres hatótávú új villanyszedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242b133a-3674-4e93-8450-257ea63a9730","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A feldolgozóipari ágazatok többségében csökkent a termelés a KSH adatai szerint.","shortLead":"A feldolgozóipari ágazatok többségében csökkent a termelés a KSH adatai szerint.","id":"20250306_Tovabb-doglodik-az-autoipar-januarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/242b133a-3674-4e93-8450-257ea63a9730.jpg","index":0,"item":"ca5e01f8-d919-4d40-9ffc-8ca4ce3062e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_Tovabb-doglodik-az-autoipar-januarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","timestamp":"2025. március. 06. 08:39","title":"Tovább döglődik az autóipar, januárban is zuhant az ipari termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tudni, egy szélesebb körű megállapodás is szóba került az összes túsz szabadon bocsátásáról.","shortLead":"Úgy tudni, egy szélesebb körű megállapodás is szóba került az összes túsz szabadon bocsátásáról.","id":"20250305_usa-hamasz-tuszok-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"a4e8dcdb-f498-4b8c-8d93-690c76d3c7d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_usa-hamasz-tuszok-targyalas","timestamp":"2025. március. 05. 18:59","title":"Reuters: Titokban tárgyal a Trump-kormányzat a Hamásszal amerikai túszok elengedéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]