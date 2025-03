Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2b0c9f09-7db5-4c37-9299-50af470018eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukránok több tucatnyi drónnal támadták az orosz fővárost, ilyen mértékű csapásra eddig állítólag nem volt példa. ","shortLead":"Az ukránok több tucatnyi drónnal támadták az orosz fővárost, ilyen mértékű csapásra eddig állítólag nem volt példa. ","id":"20250311_Egy-ember-meghalt-es-tobben-megsebesultek-egy-moszkva-elleni-drontamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0c9f09-7db5-4c37-9299-50af470018eb.jpg","index":0,"item":"896311ac-f45b-4fbd-b10f-9263cb16644d","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Egy-ember-meghalt-es-tobben-megsebesultek-egy-moszkva-elleni-drontamadasban","timestamp":"2025. március. 11. 06:25","title":"Ukrajna az eddigi legnagyobb dróntámadást hajtotta végre Moszkva ellen - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal követeli Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozását.","shortLead":"Egyúttal követeli Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozását.","id":"20250311_magyar-peter-elelmiszer-afacsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"a4654150-cf22-4444-b424-ea03b6bced37","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_magyar-peter-elelmiszer-afacsokkentes","timestamp":"2025. március. 11. 10:18","title":"Magyar Péter azonnali radikális áfacsökkentést követel az összes egészséges élelmiszernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e476c9d-e12f-4ba4-8a77-400f2287169c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A következő német kancellár kivenné az adófék szabályai alól a hadiipari költéseket, és 500 milliárd eurót adna infrastruktúra-fejlesztésre, de ezt csak a Zöldekkel együtt tudja átverni a leköszönő parlamenten. A környezetvédő párt elutasította a terveit, de nyitva hagyták az ajtót a további egyeztetések előtt.","shortLead":"A következő német kancellár kivenné az adófék szabályai alól a hadiipari költéseket, és 500 milliárd eurót adna...","id":"20250310_nemetorszag-vedelmi-infrastrukturalis-csomag-zoldek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e476c9d-e12f-4ba4-8a77-400f2287169c.jpg","index":0,"item":"bec90278-9dd6-42ae-9eaf-dd32948779c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_nemetorszag-vedelmi-infrastrukturalis-csomag-zoldek","timestamp":"2025. március. 10. 14:13","title":"Egyelőre lepattant a Zöldekről Friedrich Merz védelmi és infrastrukturális gigacsomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5004571c-1638-4f1c-9a4f-b369eb7db121","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elég sokkoló lehet egy ilyet közelről megélni. ","shortLead":"Elég sokkoló lehet egy ilyet közelről megélni. ","id":"20250310_Video-szetrobbant-kamion-kereke-M3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5004571c-1638-4f1c-9a4f-b369eb7db121.jpg","index":0,"item":"262f60d5-dcb4-4bdc-8de5-033fd1d5ab42","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_Video-szetrobbant-kamion-kereke-M3","timestamp":"2025. március. 10. 12:19","title":"Videó: Szétrobbant egy kamion kereke az M3-ason, pont egy autó mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e7b7f-7f16-4a24-ad0b-60520f15ca92","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bár Chris Wright szerint nincs éghajlati válság, visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint tagadná az éghajlatváltozást.","shortLead":"Bár Chris Wright szerint nincs éghajlati válság, visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint tagadná...","id":"20250310_egyesult-allamok-chris-wright-klimapolitika-foldgaz-eghajlatvaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f2e7b7f-7f16-4a24-ad0b-60520f15ca92.jpg","index":0,"item":"d3a11367-cc2c-431a-b5c5-81cf8279da72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_egyesult-allamok-chris-wright-klimapolitika-foldgaz-eghajlatvaltozas","timestamp":"2025. március. 10. 18:25","title":"Bírálta Biden klímapolitikáját és kiállt a földgáz mellett Trump energiaügyi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e73683a-20cc-4df7-ae62-c91cd21ee5fe","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A rövid válasz az, hogy igen, de részletesebb válasz is van arra, hogy miként tudott Orbán Viktor kormányfő lánya egyik évről a másikra berobbanni a magyar művészetpártolók világába, és miként tudott aktív vásárlóként megjelenni a műalkotások piacán.","shortLead":"A rövid válasz az, hogy igen, de részletesebb válasz is van arra, hogy miként tudott Orbán Viktor kormányfő lánya egyik...","id":"20250310_Orban-Sara-vagyon-maldiv-sziget-nyaralas-jaszai-gellert-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e73683a-20cc-4df7-ae62-c91cd21ee5fe.jpg","index":0,"item":"dab0e73d-f685-4ae5-ae5c-4b2079f9deca","keywords":null,"link":"/360/20250310_Orban-Sara-vagyon-maldiv-sziget-nyaralas-jaszai-gellert-4ig","timestamp":"2025. március. 10. 06:30","title":"Lehetett-e Orbán Sárának annyi pénze, hogy saját maga fizesse a Maldív-szigeteki repülőútját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) május 31-én Strauss-koncertet sugároz Bécsből a Földtől már 25 milliárd kilométerre járó Voyager-1 űrszondának a zeneszerző születésének 200. és az űrhivatal alapításának 50. évfordulója alkalmából.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) május 31-én Strauss-koncertet sugároz Bécsből a Földtől már 25 milliárd kilométerre járó...","id":"20250311_europai-urugynokseg-becs-strauss-koncert-voyager-1-urszonda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf.jpg","index":0,"item":"0570e2e9-1130-4487-8057-8abbc483f07b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_europai-urugynokseg-becs-strauss-koncert-voyager-1-urszonda","timestamp":"2025. március. 11. 15:03","title":"Kozmikus koncertet sugároznak Bécsből a 25 milliárd kilométerre járó Voyager-1 űrszondának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Adott feladatra fejlesztett MI-ügynököket adhat ki az OpenAI, melyek szoftverfejlesztésben és PhD-szintű kutatásban is segédkezhetnek.","shortLead":"Adott feladatra fejlesztett MI-ügynököket adhat ki az OpenAI, melyek szoftverfejlesztésben és PhD-szintű kutatásban is...","id":"20250310_openai-mesterseges-intelligencia-ugynokok-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f.jpg","index":0,"item":"4e8e2e08-f033-47bd-9d06-311c250e6f7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_openai-mesterseges-intelligencia-ugynokok-arak","timestamp":"2025. március. 10. 14:03","title":"Akár havi 7,3 millió forintba is kerülhet az OpenAI újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]