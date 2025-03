Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"80ecafd8-a9fc-4bed-a167-009b933195db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hámori Luca bokszolót is felköszöntötte nőnapon Orbán Viktor miniszterelnök, dedikált bokszkesztyűket is váltottak.","shortLead":"Hámori Luca bokszolót is felköszöntötte nőnapon Orbán Viktor miniszterelnök, dedikált bokszkesztyűket is váltottak.","id":"20250309_orban-viktor-hamori-luca-nonap-boksz-ferfival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80ecafd8-a9fc-4bed-a167-009b933195db.jpg","index":0,"item":"d0b9a626-abdc-4b35-82d2-535166d45232","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_orban-viktor-hamori-luca-nonap-boksz-ferfival","timestamp":"2025. március. 09. 09:08","title":"„Maga bokszolt férfival” – Hámori Lucával zárta a sűrű nőnapot Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a050c9-39e0-4248-a859-169d5c29a765","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Radoslaw Sikorski az X-en reagált arra, hogy Orbán Viktor véleménynyilvánító népszavazást tart Ukrajna uniós tagságáról.","shortLead":"Radoslaw Sikorski az X-en reagált arra, hogy Orbán Viktor véleménynyilvánító népszavazást tart Ukrajna uniós tagságáról.","id":"20250309_nepszavazas-orban-magyarorszaganak-unios-tagsagarol-radislav-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-diplomacia-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6a050c9-39e0-4248-a859-169d5c29a765.jpg","index":0,"item":"6c9d882e-7e1a-4166-a0f7-07d3fd2ac9c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_nepszavazas-orban-magyarorszaganak-unios-tagsagarol-radislav-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-diplomacia-ukrajna","timestamp":"2025. március. 09. 16:27","title":"Inkább az orbáni Magyarország uniós tagságáról látna népszavazást a lengyel külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik egy félidőt játszott. ","shortLead":"Szoboszlai Dominik egy félidőt játszott. ","id":"20250308_Hatranybol-forditva-nyert-a-Liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"6fa6bd1f-0060-49a9-8151-b0ab6c5f36b0","keywords":null,"link":"/sport/20250308_Hatranybol-forditva-nyert-a-Liverpool","timestamp":"2025. március. 08. 18:15","title":"Hátrányból fordítva nyert a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"A patriarchális állam a nőket egyfajta tartalékseregként kezeli; minél rosszabb helyzetben van egy nő, annál kiszolgáltatottabb a „terelgetésnek”. A láthatatlan munka, a foglalkoztatási szegregáció, az állami szociális politika visszásságai mind hozzájárulnak a nők kiszolgáltatottságához, és növelik az elszegényedésük veszélyét, az egyedülálló anyáknak szociális védőháló híján pedig kifejezetten kétségbeejtő a helyzete. ","shortLead":"A patriarchális állam a nőket egyfajta tartalékseregként kezeli; minél rosszabb helyzetben van egy nő, annál...","id":"20250308_Noi-szegenyseg-tarsadalmi-mobilitas-magyar-szocialpolitika-rejtett-hajlektalansag-lathatatlan-munka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00.jpg","index":0,"item":"49b04809-8044-428f-a3e0-f0aca119f32c","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Noi-szegenyseg-tarsadalmi-mobilitas-magyar-szocialpolitika-rejtett-hajlektalansag-lathatatlan-munka-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 15:00","title":"„Bevett magyar szokás, hogy a hatalom minden válságnál megpróbálja visszatolni a konyhába a nőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4129673c-baec-414d-9b4e-d7b761b50f06","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tömegközlekedést és a teherszállítást biztosító hajókat kivéve április elsejétől csak kibocsátásmentes vízi járművekkel lehet a csatornákon csónakázni.","shortLead":"A tömegközlekedést és a teherszállítást biztosító hajókat kivéve április elsejétől csak kibocsátásmentes vízi...","id":"20250310_Amszterdam-hajok-szennyezes-kibocsatas-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4129673c-baec-414d-9b4e-d7b761b50f06.jpg","index":0,"item":"7cae189e-4b1f-468c-9961-357f32f76e87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Amszterdam-hajok-szennyezes-kibocsatas-tiltas","timestamp":"2025. március. 10. 07:38","title":"Kitiltják a szennyező sétahajókat Amszterdam belvárosából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcd80a3-2fe9-4e4d-a0d9-a26b74cf9e5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Friedrich Merz kancellárjelölt megerősítette, hogy április 20-áig szeretné megalakítani a kormánykoalíciót.","shortLead":"Friedrich Merz kancellárjelölt megerősítette, hogy április 20-áig szeretné megalakítani a kormánykoalíciót.","id":"20250308_Megallapodtak-a-partok-a-koalicios-targyalasokat-elokeszito-egyezteteseken-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dcd80a3-2fe9-4e4d-a0d9-a26b74cf9e5c.jpg","index":0,"item":"607da7ef-7f47-49e5-bcff-c7574c4ece70","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Megallapodtak-a-partok-a-koalicios-targyalasokat-elokeszito-egyezteteseken-Nemetorszagban","timestamp":"2025. március. 08. 19:31","title":"Megállapodtak a pártok a koalíciós tárgyalásokat előkészítő egyeztetéseken Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ec8f22-40ce-4a9f-a06f-da04a8858cf4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új-Zélandon nemrég jogi személyként ismerték el a Taranaki-hegyet, és ez nem az első ilyen döntés a távoli országban. Ilyen intézkedésekre szükség van, hiszen nem tiszteljük eléggé a természetet. Litkai Gergely össze is gyűjtotte, hogy miből ért(ene) az ember, így került teljes más megvilágításba a Piroska és a farkas meséje, a három kismalac építkezési projektjei, de Tiborcz István befektetései és Deutsch Tamás bizottsági szereplése is az Európai Parlamentben. ","shortLead":"Új-Zélandon nemrég jogi személyként ismerték el a Taranaki-hegyet, és ez nem az első ilyen döntés a távoli országban...","id":"20250308_duma-aktual-termeszetvedelem-ertek-jog-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8ec8f22-40ce-4a9f-a06f-da04a8858cf4.jpg","index":0,"item":"24fc556f-3a12-4ec2-aea5-afc3070bc812","keywords":null,"link":"/360/20250308_duma-aktual-termeszetvedelem-ertek-jog-video","timestamp":"2025. március. 08. 19:30","title":"Duma Aktuál: Deutsch Tamás esete a tüdőlövést kapott szárcsával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e98225a-38fe-4e4e-89d1-c3e7b75b454d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Attól még, hogy nem a környezeti problémák jelentik a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést az emberiségre nézve, foglalkozni kell velük – ez csak egyike annak az öt alapelvnek, amit Hannah Ritchie oxfordi adattudós emel ki a klímaváltozással kapcsolatban. Szerkesztett részlet az Ez nem a világvége című könyvből.","shortLead":"Attól még, hogy nem a környezeti problémák jelentik a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést az emberiségre nézve...","id":"20250308_Ot-allitas-a-klimavaltozassal-kapcsolatban-amit-erdemes-eszben-tartani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e98225a-38fe-4e4e-89d1-c3e7b75b454d.jpg","index":0,"item":"70f2b721-47f2-4a5f-a501-e8580cd9e7e9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250308_Ot-allitas-a-klimavaltozassal-kapcsolatban-amit-erdemes-eszben-tartani","timestamp":"2025. március. 08. 19:15","title":"Öt állítás a klímaváltozással kapcsolatban, amit érdemes észben tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]