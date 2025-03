Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kereszteződésben történt a baleset.","shortLead":"Egy kereszteződésben történt a baleset.","id":"20250310_Egy-mento-es-egy-szemelyauto-utkozott-ossze-a-Szent-Janos-korhaznal-baleset-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"a6459e68-b22e-48b6-be81-42a03eeb85ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Egy-mento-es-egy-szemelyauto-utkozott-ossze-a-Szent-Janos-korhaznal-baleset-budapest","timestamp":"2025. március. 10. 20:25","title":"Egy mentő és egy személyautó ütközött össze a Szent János kórháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ced477c-3871-467f-9a97-58a360f42ddf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vallási tévécsatornát 150 ezer fontra büntettek meg, amiért az Egyesült Királyságban műsoridőt adott egy hittérítőnek, aki „csodatévő forrásvizet” árult. ","shortLead":"Egy vallási tévécsatornát 150 ezer fontra büntettek meg, amiért az Egyesült Királyságban műsoridőt adott...","id":"20250311_csodatevo-forrasviz-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ced477c-3871-467f-9a97-58a360f42ddf.jpg","index":0,"item":"47ee80c4-da29-4190-af5e-a8bd4e1fc256","keywords":null,"link":"/elet/20250311_csodatevo-forrasviz-buntetes","timestamp":"2025. március. 11. 15:54","title":"Csodatévő forrásvízzel még mindig át lehet verni az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jobb, ha odafigyelnek a nagy adózók és a bevallásokban notóriusan hibázók, de nem ússzák meg a rendezvényszervezők, az autókereskedők vagy épp az áfával trükközni próbálók sem.","shortLead":"Jobb, ha odafigyelnek a nagy adózók és a bevallásokban notóriusan hibázók, de nem ússzák meg a rendezvényszervezők...","id":"20250311_nav-adoellenorzes-2025-gazdasag-nagyadozok-afacsalas-csempeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7.jpg","index":0,"item":"2e9bbd49-d6b9-488d-a2d8-6491ea0c2f09","keywords":null,"link":"/kkv/20250311_nav-adoellenorzes-2025-gazdasag-nagyadozok-afacsalas-csempeszet","timestamp":"2025. március. 11. 15:09","title":"Megérkezett a NAV nagy terve, itt fognak lecsapni 2025-ben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ac4d2e-cb7e-4cde-b9b4-db113cd959f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik vonaton is agresszív volt a személyzettel a 44 éves férfi.","shortLead":"Egy másik vonaton is agresszív volt a személyzettel a 44 éves férfi.","id":"20250311_Kes-Nemetorszag-vonat-letartoztatas-utasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ac4d2e-cb7e-4cde-b9b4-db113cd959f6.jpg","index":0,"item":"fd0f2c49-064b-4a81-a50b-9aa722c79379","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Kes-Nemetorszag-vonat-letartoztatas-utasok","timestamp":"2025. március. 11. 17:17","title":"Késsel fenyegetőző férfi miatt kellett leszállítani több száz embert egy német vonatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e25c34a-b49e-4d65-b6e3-b7969ca45990","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tanulmányok szerint bizonyos gyümölcs- és zöldséghéjak tele vannak olyan anyagokkal, amelyek segítenek a cukorbetegség, a gyulladás és a rák elleni küzdelemben. Összegyűjtöttük a legértékesebb héjakat, valamint tippeket a fogyasztásukhoz.","shortLead":"Tanulmányok szerint bizonyos gyümölcs- és zöldséghéjak tele vannak olyan anyagokkal, amelyek segítenek a cukorbetegség...","id":"20250311_melyik-gyumolcs-zoldseg-heja-eheto-vitamin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e25c34a-b49e-4d65-b6e3-b7969ca45990.jpg","index":0,"item":"a83968f0-73dc-416e-b9dd-b2b8ed219d6c","keywords":null,"link":"/elet/20250311_melyik-gyumolcs-zoldseg-heja-eheto-vitamin","timestamp":"2025. március. 11. 05:01","title":"Ne hagyja veszni a répa, az alma, a kivi vagy a krumpli héját, mert abban van a vitamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6ef716-8eb1-49f8-92e5-4813a8fbd9d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"John Mearsheimer szerint semmi bizonyíték nincs rá, hogy Putyin imperialista lenne, és lerohanná akár egész Ukrajnát – nemhogy Európát. Nincsenek is meg a képességei hozzá – mutatott rá a Chicagói Egyetem tanára. Szerinte az európai-amerikai kapcsolatokat már nem lehet rendbe hozni.","shortLead":"John Mearsheimer szerint semmi bizonyíték nincs rá, hogy Putyin imperialista lenne, és lerohanná akár egész Ukrajnát –...","id":"20250310_Trump-Vance-europa-amerikai-politologus-spiegel-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6ef716-8eb1-49f8-92e5-4813a8fbd9d9.jpg","index":0,"item":"9e525a6c-7335-4610-840b-4702bd67c350","keywords":null,"link":"/360/20250310_Trump-Vance-europa-amerikai-politologus-spiegel-szemle","timestamp":"2025. március. 10. 16:45","title":"Amerikai politológus: A NATO keleti nyitása ostoba módon Peking karjaiba terelte Moszkvát, Trump csak erre reagál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6df16a4-caee-469c-b8a8-e3b122f07afd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miután a kapitány rosszul lett, a gép első tisztje sürgős leszállási engedélyt kért.","shortLead":"Miután a kapitány rosszul lett, a gép első tisztje sürgős leszállási engedélyt kért.","id":"20250310_ausztralia-qantas-pilota-mellkasi-fajdalom-rosszullet-defibrillator-surgos-leszallasi-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6df16a4-caee-469c-b8a8-e3b122f07afd.jpg","index":0,"item":"3c4f3779-7ccd-425f-8073-6e7f20773a11","keywords":null,"link":"/elet/20250310_ausztralia-qantas-pilota-mellkasi-fajdalom-rosszullet-defibrillator-surgos-leszallasi-engedely","timestamp":"2025. március. 10. 15:48","title":"Mellkasi fájdalmakra panaszkodott és defibrillátort kért a pilóta egy Sydney-be tartó járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64efb7f4-398e-496b-a3a9-679c6e7c8458","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A recept azután változott meg, hogy a sajtó drogfüggőséget kialakító hatást tulajdonított az üdítőitaloknak.","shortLead":"A recept azután változott meg, hogy a sajtó drogfüggőséget kialakító hatást tulajdonított az üdítőitaloknak.","id":"20250311_coca-cola-eredete-kokain-hatasa-fekete-munkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64efb7f4-398e-496b-a3a9-679c6e7c8458.jpg","index":0,"item":"2bcec71b-e7d8-4cee-afd5-e7f9359b45e7","keywords":null,"link":"/elet/20250311_coca-cola-eredete-kokain-hatasa-fekete-munkasok","timestamp":"2025. március. 11. 06:01","title":"Feketék is fogyasztani kezdték, ezért került ki a Coca-Colából a kokain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]