Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szerbiában több mint egy évtizede egy autoriter elnöki rendszer van, amely a klienseken és a nacionalizmuson alapul. Aleksandar Vučić sokáig stabilan tartotta magát a hatalomban, de most a diákok országos utcai tüntetésekkel sikeresen kihívást intéznek ellene, írja Armina Galinas történész.","shortLead":"Szerbiában több mint egy évtizede egy autoriter elnöki rendszer van, amely a klienseken és a nacionalizmuson alapul...","id":"20250317_lapszemle-szerbia-nzz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc.jpg","index":0,"item":"625af3a8-632e-4151-a998-4db6b6c06d83","keywords":null,"link":"/360/20250317_lapszemle-szerbia-nzz","timestamp":"2025. március. 17. 06:54","title":"Neue Zürcher Zeitung-vendégkommentár: Európa tanulhat a szerb diákoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. februári felmérésében 5 fő feletti vállalatokat kérdezett meg, többek közt arról, hogy terveznek-e lakhatási támogatást, illetve Szép-kártyás támogatást adni a munkavállalóiknak. Az eredmény lesújtó.","shortLead":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. februári felmérésében 5 fő feletti vállalatokat kérdezett meg, többek közt arról...","id":"20250318_szep-kartya-lakhatasi-tamogatas-gki-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b.jpg","index":0,"item":"55e6d41d-458f-40c5-97ec-54479546a7bb","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_szep-kartya-lakhatasi-tamogatas-gki-elemzes","timestamp":"2025. március. 18. 07:27","title":"Nagyon kevés cég ad Szép-kártyára pénzt, lakhatási támogatást szinte senki sem kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6f8434-fd43-4d4f-898c-0fdfe9d52687","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos új funkció érkezett az androidos mobilok készülékkeresőjéhez, az engedélyük birtokában már szemmel tarthatja, merre járnak a rokonai, ismerősei. ","shortLead":"Hasznos új funkció érkezett az androidos mobilok készülékkeresőjéhez, az engedélyük birtokában már szemmel tarthatja...","id":"20250317_google-android-keszulekkereso-find-my-valos-ideju-pozicio-megosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e6f8434-fd43-4d4f-898c-0fdfe9d52687.jpg","index":0,"item":"aeb585e7-8adf-4373-a512-d9d3ce70d1e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_google-android-keszulekkereso-find-my-valos-ideju-pozicio-megosztas","timestamp":"2025. március. 17. 09:03","title":"Androidos? Most már élőben követheti az ismerőseit egy térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fotó egy kórházi kápolnában készült. ","shortLead":"A fotó egy kórházi kápolnában készült. ","id":"20250316_ferenc-papa-vatikan-gyogyulas-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb.jpg","index":0,"item":"996298a0-223d-412d-9b7e-ef515f768fac","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_ferenc-papa-vatikan-gyogyulas-foto","timestamp":"2025. március. 16. 19:34","title":"Betegsége óta először közölt képet Ferenc pápáról a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Jókai-emlékévben több filmes pályázatot is kiírnak, az elbíráló szakmai zsűrit a Nemzeti Filmintézet állítja össze.","shortLead":"A Jókai-emlékévben több filmes pályázatot is kiírnak, az elbíráló szakmai zsűrit a Nemzeti Filmintézet állítja össze.","id":"20250318_Jokai-tevefilm-Jokai-emlekev-Hanko-Balazs-Schmidt-Maria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a.jpg","index":0,"item":"5f3cf0a6-7e33-44b9-87c8-504170795488","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Jokai-tevefilm-Jokai-emlekev-Hanko-Balazs-Schmidt-Maria","timestamp":"2025. március. 18. 10:43","title":"Jókai-filmpályázatot jelentett be Schmidt Mária, dokusorozat is készül az íróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332a537f-71fa-44e9-ba78-3a8832ab70cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyarázkodás helyett bocsánatkérést várnak a miniszterelnöktől.","shortLead":"Magyarázkodás helyett bocsánatkérést várnak a miniszterelnöktől.","id":"20250317_muosz-orban-poloska-kommunikacios-pokol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/332a537f-71fa-44e9-ba78-3a8832ab70cf.jpg","index":0,"item":"4157cef7-43ad-47d0-97d5-fee784a311b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_muosz-orban-poloska-kommunikacios-pokol","timestamp":"2025. március. 17. 16:42","title":"A MÚOSZ Orbán poloskás beszédéről: Elszabadulhat a kommunikációs pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34443545-3bfe-43ec-8557-df30c4fe339b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Tisza Párt elnöke a Nemzet Hangja elnevezésű népszavazási kezdeményezés újabb felvetését tette közzé.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a Nemzet Hangja elnevezésű népszavazási kezdeményezés újabb felvetését tette közzé.","id":"20250317_A-nyugdijasok-SZEP-kartyajara-vonatkozo-igeretbol-visszavett-kicsit-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34443545-3bfe-43ec-8557-df30c4fe339b.jpg","index":0,"item":"0aab13f6-8f1e-4090-a8c1-0492d826a371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_A-nyugdijasok-SZEP-kartyajara-vonatkozo-igeretbol-visszavett-kicsit-Magyar-Peter","timestamp":"2025. március. 17. 19:37","title":"Magyar Péter visszavett kicsit a nyugdíjasok SZÉP-kártyájára vonatkozó ígéretéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","shortLead":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","id":"20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4.jpg","index":0,"item":"dab5941f-3bf7-44e3-ad5d-48961ee1ffef","keywords":null,"link":"/sport/20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","timestamp":"2025. március. 17. 17:45","title":"Gulácsi a válogatottsága felfüggesztéséről: „Itthon ennek egy kicsit nagyobb feneket kerítettek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]