[{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi hátulról leütötte a templomból hazafelé tartó nőt, a földön fekvő asszony fejét nagy erővel ütötte, majd elvette a táskáját. A nő sérülései életveszélyesek.","shortLead":"A férfi hátulról leütötte a templomból hazafelé tartó nőt, a földön fekvő asszony fejét nagy erővel ütötte, majd...","id":"20250316_Letartoztattak-a-87-eves-sajokazai-asszony-tamadojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"df9b5aec-68bf-4655-a14c-5056b539b0e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Letartoztattak-a-87-eves-sajokazai-asszony-tamadojat","timestamp":"2025. március. 16. 14:59","title":"Letartóztatták a 87 éves sajókazai asszony támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas évek. Pedig a modell története régebbre nyúlik vissza, mostani megújulásával pedig folytatja a Ford pár éve elkezdett új fejezetét. ","shortLead":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas...","id":"20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9.jpg","index":0,"item":"c6c3774c-fd94-4c9a-9b45-67ec7cb9f569","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","timestamp":"2025. március. 16. 15:30","title":"Visszatért a Ford legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"40ae7d4b-0f1b-43b0-bd1c-74624b542c0c","c_author":"Mészáros Márton","category":"gazdasag","description":"A személyi költségek és a hozzáadott értékek is ott a legmagasabbak, ahol a külföldi tulajdonú cégek működnek.","shortLead":"A személyi költségek és a hozzáadott értékek is ott a legmagasabbak, ahol a külföldi tulajdonú cégek működnek.","id":"20250318_ksh-arbevetel-autogyartas-kiskereskedelem-audi-mercedes-suzuki-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40ae7d4b-0f1b-43b0-bd1c-74624b542c0c.jpg","index":0,"item":"82252469-23c3-4f53-85c1-16135b1f4770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_ksh-arbevetel-autogyartas-kiskereskedelem-audi-mercedes-suzuki-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 05:19","title":"Brutális különbségekre mutat rá a KSH: ahol nincs autógyár, ott szinte semmi nincsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c06b03-e695-491b-8e20-c68015e34d4d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiszivárgott jelentéstervezet szerint a több száz milliárd forint közpénzzel kitömött Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány működése és fizetőképessége is veszélybe került.","shortLead":"A kiszivárgott jelentéstervezet szerint a több száz milliárd forint közpénzzel kitömött Pallas Athéné Domus Meriti...","id":"20250317_asz-jelentestervezet-matolcsy-mnb-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c06b03-e695-491b-8e20-c68015e34d4d.jpg","index":0,"item":"1c6c7a69-62f8-4e68-8646-b85263f009a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_asz-jelentestervezet-matolcsy-mnb-alapitvany","timestamp":"2025. március. 17. 15:36","title":"Direkt36: Súlyos hiányosságokat és vagyonvesztést tárt fel az ÁSZ a Matolcsy-féle jegybanki alapítványnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832ce3b-3630-48bb-b804-1d5616f7aca8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A méregerős és szuperkönnyű Maserati GT2 Stradale listaára jelentősen meghaladja a 150 millió forintot.","shortLead":"A méregerős és szuperkönnyű Maserati GT2 Stradale listaára jelentősen meghaladja a 150 millió forintot.","id":"20250318_magyarorszagon-a-maserati-mc20-gt2-stradale-meregdraga-kozuti-versenyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c832ce3b-3630-48bb-b804-1d5616f7aca8.jpg","index":0,"item":"fb41d047-0b1e-4510-bafc-635c67324fad","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_magyarorszagon-a-maserati-mc20-gt2-stradale-meregdraga-kozuti-versenyauto","timestamp":"2025. március. 18. 06:41","title":"Magyarországon a Maserati méregdrága közúti versenyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Meleg vagy? Ne örülj a boldogságodnak, pláne ne állj ki a jogaid mellett! Heteróként se örülj annak, hogy más boldog, jogérvényesítésében ne támogasd! Ez tilos, és ha mégis megteszed, nem tudsz elbújni, azonosítunk, és több százezer forintra bírságolunk! – így foglalható össze az Orbán Viktor fenyegetését beváltó Stop Pride törvény, amely a szakértő szerint azt a lehetőséget kizárja, hogy bejelentés nélkül próbálják megszervezni a melegfelvonulást.","shortLead":"Meleg vagy? Ne örülj a boldogságodnak, pláne ne állj ki a jogaid mellett! Heteróként se örülj annak, hogy más boldog...","id":"20250318_Stop-Pride-torveny-Orbanek-szerint-nincs-veszelyesebb-annal-ha-ket-azonos-nemu-ember-kezenfogva-setal-be-is-tiltjak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0.jpg","index":0,"item":"650177c8-d0e4-425c-82bf-611a680d7ae1","keywords":null,"link":"/360/20250318_Stop-Pride-torveny-Orbanek-szerint-nincs-veszelyesebb-annal-ha-ket-azonos-nemu-ember-kezenfogva-setal-be-is-tiltjak","timestamp":"2025. március. 18. 06:30","title":"Nem orosz import, saját hergelés – ezért verik át vészes gyorsasággal a parlamenten a Stop Pride nevű jogi fércművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy helyre sűríti a legfontosabb biztonsági funkciókat a TikTok, érdemes lehet megnyitni, hogy átnézze, mennyire védi a profilját – és az adatait.","shortLead":"Egy helyre sűríti a legfontosabb biztonsági funkciókat a TikTok, érdemes lehet megnyitni, hogy átnézze, mennyire védi...","id":"20250318_tiktok-biztonsagi-kozpont-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"029ce955-4efd-47b7-9d81-28fbf2241cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_tiktok-biztonsagi-kozpont-uj-funkcio","timestamp":"2025. március. 18. 13:03","title":"Jelez, ha baj van, de a megelőzésben is segít a TikTok újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e54e480-55e4-4d47-af7e-61ee748592af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Semmiképpen sincs szó befagyott konfliktusról – mondta Andrij Szibiha.","shortLead":"Semmiképpen sincs szó befagyott konfliktusról – mondta Andrij Szibiha.","id":"20250317_ukran-kulugyminiszter-tuzszunet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e54e480-55e4-4d47-af7e-61ee748592af.jpg","index":0,"item":"2ab7d476-c8c3-415d-8341-cebcab7c37c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_ukran-kulugyminiszter-tuzszunet-oroszorszag","timestamp":"2025. március. 17. 20:22","title":"Ukrán külügyminiszter: Az oroszoknak is el kell fogadniuk az amerikai javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]