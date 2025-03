Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e4d665b3-3904-4007-8fde-fbe636e91c67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai fúróhajó, a Meng Hsziang képes lehet olyan mélyre fúrni, hogy elérhetik vele a tudósok a földköpenyt.","shortLead":"A kínai fúróhajó, a Meng Hsziang képes lehet olyan mélyre fúrni, hogy elérhetik vele a tudósok a földköpenyt.","id":"20250317_meng-hsziang-kinai-furohajo-kutatas-geologia-foldkopeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4d665b3-3904-4007-8fde-fbe636e91c67.jpg","index":0,"item":"3e2170b6-0f8c-4fc7-baa7-cad52719112c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_meng-hsziang-kinai-furohajo-kutatas-geologia-foldkopeny","timestamp":"2025. március. 17. 14:03","title":"11 kilométer mélyre fúr az új kínai hajó, onnan vehetnek mintát, ahonnan még senkinek sem sikerült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tűzvizsgálat tárja fel, hogy miért gyulladt ki a kislángi családi ház. ","shortLead":"Tűzvizsgálat tárja fel, hogy miért gyulladt ki a kislángi családi ház. ","id":"20250317_tuz-fejer-megye-kislang-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"7d1a9bf2-e929-466c-9977-fc94125c380e","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_tuz-fejer-megye-kislang-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. március. 17. 08:31","title":"Ketten vesztették életüket egy kigyulladt házban Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedd23bd-1a7e-4043-85da-39bbb3d8151d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők állítása szerint Rábel Krisztina hazudott a bíróságon a tanárper során, ha kiderül, hogy igazuk van, perújítás is jöhet.","shortLead":"A szülők állítása szerint Rábel Krisztina hazudott a bíróságon a tanárper során, ha kiderül, hogy igazuk van, perújítás...","id":"20250317_Karinthys-szulok-egy-csoportja-feljelentette-a-tankeruleti-igazgatot-akivel-szemben-korabban-pert-vesztett-az-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bedd23bd-1a7e-4043-85da-39bbb3d8151d.jpg","index":0,"item":"ff9dc064-9141-448a-b069-7539519a772b","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Karinthys-szulok-egy-csoportja-feljelentette-a-tankeruleti-igazgatot-akivel-szemben-korabban-pert-vesztett-az-iskola","timestamp":"2025. március. 17. 11:41","title":"Karinthys szülők egy csoportja hazugság miatt feljelentette a tankerületi igazgatót, akivel szemben korábban pert vesztett az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa752b7-9b20-41e9-ae91-066fc617867c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A probléma hátterében genetikai tényezők állhatnak, a társadalom 14 százaléka érintett lehet.","shortLead":"A probléma hátterében genetikai tényezők állhatnak, a társadalom 14 százaléka érintett lehet.","id":"20250318_koriander-hatasa-szaga-ize-szappan-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa752b7-9b20-41e9-ae91-066fc617867c.jpg","index":0,"item":"ebb4a627-386b-43b8-a7dd-e95634189ca0","keywords":null,"link":"/elet/20250318_koriander-hatasa-szaga-ize-szappan-poloska","timestamp":"2025. március. 18. 05:01","title":"Poloskaszagúnak és szappanízűnek érzi a koriandert? Nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transznyeft vezérigazgatója, Nyikolaj Tokarev azt is mondta, hogy a csehek még nem fizettek a szállítmányokért.","shortLead":"A Transznyeft vezérigazgatója, Nyikolaj Tokarev azt is mondta, hogy a csehek még nem fizettek a szállítmányokért.","id":"20250318_baratsag-kolajvezetek-magyarorszag-szlovakia-transznyeft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5.jpg","index":0,"item":"27845945-db90-4398-af88-90404ebf8cb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_baratsag-kolajvezetek-magyarorszag-szlovakia-transznyeft","timestamp":"2025. március. 18. 16:14","title":"Újra érkezik olaj Magyarországra és Szlovákiába a Barátság kőolajvezetéken keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e878882d-b0c0-40ba-8e76-1010dac9304b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Business Insider olyan világvárosokat gyűjtött össze, ahol a legmagasabb életminőséget lehet kihozni a legalacsonyabb megélhetési költségekből. ","shortLead":"A Business Insider olyan világvárosokat gyűjtött össze, ahol a legmagasabb életminőséget lehet kihozni a legalacsonyabb...","id":"20250319_olcso-elheto-varosok-budapest-arak-koltsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e878882d-b0c0-40ba-8e76-1010dac9304b.jpg","index":0,"item":"ef294ae2-132a-421b-ba6d-aab6489c2838","keywords":null,"link":"/elet/20250319_olcso-elheto-varosok-budapest-arak-koltsegek","timestamp":"2025. március. 19. 06:01","title":"Nyolc élhető és megfizethető város – Budapest is felkerült a listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét. Majd megérkezett Varga Zs. András közleménye, amelyben a Kúria elnöke a bírák demonstrációját okolja a politikai eszkalálódásért, majd azt veti az érintettek szemére, hogy Magyar Péteren senki nem háborodott fel.","shortLead":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét...","id":"20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97.jpg","index":0,"item":"e1ee40e4-5ab5-4485-9a78-48729180a562","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 14:00","title":"A Kúria elnöke szerint lehet tiltakozni a poloskázás ellen, Magyar Péter szavairól viszont Rákosi jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar Trailblazer nevű űreszközzel. A NASA azonban nem szeretné veszni hagyni az értékes eszközét, a szakemberek folyamatosan próbálkoznak a kapcsolat helyreállításával.","shortLead":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar...","id":"20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273.jpg","index":0,"item":"ffe11d82-2835-4a51-a682-db8c5cc18d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","timestamp":"2025. március. 18. 08:03","title":"Egy 34 milliárd forintos eszköz kering irányíthatatlanul az űrben, most próbálják valahogy szóra bírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]