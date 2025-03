Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha ez megtörténik, az igen komoly következményekkel jár.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha...","id":"20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"34b847b7-6510-4286-adaa-316c452a4de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","timestamp":"2025. március. 21. 08:03","title":"Kiderült, hogy az agyba is bejuthat a herpeszvírus, és ez pont annyira aggasztó, amennyire úgy hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96766fcf-ec19-4fef-a7d7-0017fe9d7dc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A teljes állásban dolgozók felső 10 százaléka több fizetést visz haza, mint az alsó 50 százalék összesen.","shortLead":"A teljes állásban dolgozók felső 10 százaléka több fizetést visz haza, mint az alsó 50 százalék összesen.","id":"20250320_Egy-mareknyi-ember-viszi-haza-a-fizetesek-kozel-harmadat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96766fcf-ec19-4fef-a7d7-0017fe9d7dc7.jpg","index":0,"item":"7c05f329-54be-4210-966a-9024116c4099","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Egy-mareknyi-ember-viszi-haza-a-fizetesek-kozel-harmadat","timestamp":"2025. március. 20. 07:30","title":"Egy maréknyi ember viszi haza a fizetések közel harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b819294-2816-4d4a-9776-bdc9a605821a","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20250320_Marabu-Feknyuz-A-teremtes-rendje-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b819294-2816-4d4a-9776-bdc9a605821a.jpg","index":0,"item":"abb01bd0-31ca-49ac-8413-b7d0535e4ce0","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Marabu-Feknyuz-A-teremtes-rendje-szerint","timestamp":"2025. március. 20. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A teremtés rendje szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Trump szerint Putyin „nagyon komolyan gondolja”, hogy véget akar vetni a háborúnak.","shortLead":"Trump szerint Putyin „nagyon komolyan gondolja”, hogy véget akar vetni a háborúnak.","id":"20250319_donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-tuzszunet-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"09e83e1a-9aa1-4b47-9acd-3e9644d59061","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-tuzszunet-targyalasok","timestamp":"2025. március. 19. 16:34","title":"Trump elárulta, hogy többször is beszélt Putyinnal az elmúlt hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy korábbi, sokat kritizált elméletet helyeztek új megvilágításba a Stanford Egyetem kutatói, és úgy tűnik, egy, a vízcseppek által keltett mikrovillám lehetett az élet első szikrája a Földön.","shortLead":"Egy korábbi, sokat kritizált elméletet helyeztek új megvilágításba a Stanford Egyetem kutatói, és úgy tűnik, egy...","id":"20250319_foldi-elet-eredete-vizcseppek-mikrovillamok-gazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"b05447f4-dfa9-4702-a238-366d2d0ad61e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_foldi-elet-eredete-vizcseppek-mikrovillamok-gazok","timestamp":"2025. március. 19. 19:03","title":"Mikrovillámlás lehetett az élet szikrája a Földön, állítja egy új vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Politico vendégszerzői szerint van jogi eszköz arra, hogy megmentsék az EU-t Orbántól. Az Economist szerint Putyin csapdát állított Trumpnak Ukrajna ügyében. Egy német professzor szerint szégyen, hogy Izrael egy, az antiszemitizmusról rendezendő konferenciára főként jobboldali radikális pártokat hívott meg, köztük az FPÖ-t és a Fideszt. Témák és vélemények a nemzetközi sajtóból.","shortLead":"A Politico vendégszerzői szerint van jogi eszköz arra, hogy megmentsék az EU-t Orbántól. Az Economist szerint Putyin...","id":"20250321_nemzetkozi-lapszemle-Der-Standard-kommentar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"c94437df-8d86-408c-a4a3-ed954da38def","keywords":null,"link":"/360/20250321_nemzetkozi-lapszemle-Der-Standard-kommentar","timestamp":"2025. március. 21. 10:30","title":"Budapest főpolgármestere továbbra is szabadlábon van. De holnap változhatnak a dolgok – gúnyos kommentár a Der Standardban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e41301-2d53-426b-a068-8af9b714a717","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ideális konyhai segéd lehet az Atom nevű humanoid robotból, melynek képességeit egy egészséges reggeli elkészítésével mutatta be a Dobot Robotics.","shortLead":"Ideális konyhai segéd lehet az Atom nevű humanoid robotból, melynek képességeit egy egészséges reggeli elkészítésével...","id":"20250319_dobot-robotics-atom-humanoid-robot-sef-reggeli-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46e41301-2d53-426b-a068-8af9b714a717.jpg","index":0,"item":"285fad54-ab8c-4e5c-a2e9-cd52836ea702","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_dobot-robotics-atom-humanoid-robot-sef-reggeli-video","timestamp":"2025. március. 19. 17:03","title":"Pirítóst készít reggelire, precízen tálal, és még mosolyog is a kínai robotséf – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az MNB hallgat, az ÁSZ feljelentéseket tett amiatt, hogy Matolcsy György elnöksége alatt arcátlanul elherdálhatták a Pallas Athéné alapítvány százmilliárdjait.","shortLead":"Az MNB hallgat, az ÁSZ feljelentéseket tett amiatt, hogy Matolcsy György elnöksége alatt arcátlanul elherdálhatták...","id":"20250320_asz-mnb-alapitvany-jelentes-optima","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318.jpg","index":0,"item":"a9495ffc-f320-4d52-b630-2e25865e79e3","keywords":null,"link":"/360/20250320_asz-mnb-alapitvany-jelentes-optima","timestamp":"2025. március. 20. 17:29","title":"Ki felel a Matolcsy-klán játszmáiban eltűnt százmilliárdokért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]