Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"96c32ffc-ef76-418b-9c07-51a6143ccbf5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindennapi abszurd valóságunk keserédes szagát árasztja a Loupe Színházi Társulás új darabja.","shortLead":"Mindennapi abszurd valóságunk keserédes szagát árasztja a Loupe Színházi Társulás új darabja.","id":"20250319_hvg-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-Titkosszolgak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c32ffc-ef76-418b-9c07-51a6143ccbf5.jpg","index":0,"item":"c054c7c8-d7dd-4c62-a16e-73eaf99bbe64","keywords":null,"link":"/360/20250319_hvg-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-Titkosszolgak","timestamp":"2025. március. 19. 16:05","title":"Kiesett, kiugrott, vagy kilökték az ablakon? Ezt most tegyük félre, mert jön a Mikulás-ünnepi ajándékhúzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93490bf5-220d-4501-8366-cb845e88d8c8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az eredeti modellt négy évtizeden át gyártották. ","shortLead":"Az eredeti modellt négy évtizeden át gyártották. ","id":"20250319_A-Citroen-visszahozza-Kacsat-2CV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93490bf5-220d-4501-8366-cb845e88d8c8.jpg","index":0,"item":"966f15a0-0bda-4ba9-a7a0-4d0f720a793a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_A-Citroen-visszahozza-Kacsat-2CV","timestamp":"2025. március. 19. 14:16","title":"Ismét felmerült, hogy a Citroën visszahozza a Kacsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e39e52-a8e2-4134-b87f-58b1900fa461","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szerdán nem edzett Gulácsi Péter, Sallai Roland el sem utazott Isztambulba, de izomproblémákkal küzd Dárdai Bence és Hegyi Krisztián is, utóbbi vissza is tért klubjához.","shortLead":"Szerdán nem edzett Gulácsi Péter, Sallai Roland el sem utazott Isztambulba, de izomproblémákkal küzd Dárdai Bence és...","id":"20250319_magyar-valogatot-hegyi-krisztian-dardai-bence-sallai-roland-serules-nemzetek-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6e39e52-a8e2-4134-b87f-58b1900fa461.jpg","index":0,"item":"b3fb4b79-c35a-4c59-8788-e4f8b705b711","keywords":null,"link":"/sport/20250319_magyar-valogatot-hegyi-krisztian-dardai-bence-sallai-roland-serules-nemzetek-ligaja","timestamp":"2025. március. 19. 19:51","title":"Négyen is megsérültek a válogatottból, Dárdai Bence és Sallai sem játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte azért kell megvédeni az alkotmányban egyértelmű dolgokat is, mert ezeket az alapvető értékeket is megtámadták. ","shortLead":"Szerinte azért kell megvédeni az alkotmányban egyértelmű dolgokat is, mert ezeket az alapvető értékeket is megtámadták. ","id":"20250320_szajer-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68.jpg","index":0,"item":"144b0c16-232b-4036-ba0b-e1a48c568309","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_szajer-jozsef","timestamp":"2025. március. 20. 14:42","title":"Szájer József szerint ahogy a mosógépeknél, úgy az alkotmánynál is az első időszakban jönnek elő a javítandó hibák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kegyelmi botrány kirobbantója szerint a bírók az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak, ha úgy ítélik meg hogy a magyar jogi rendelkezések nincsenek összhangban az uniós joggal.","shortLead":"A kegyelmi botrány kirobbantója szerint a bírók az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak, ha úgy ítélik meg...","id":"20250320_videki-prokator-biro-pride-buntetes-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"02ef3f89-4cbb-4b5c-b07c-455a00eaae56","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_videki-prokator-biro-pride-buntetes-eljaras","timestamp":"2025. március. 20. 12:28","title":"A Vidéki Prókátor üzent Orbánnak: Akár egy bíró is megakaszthatja a Pride-büntetések eljárásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4c9304-27ac-462c-a129-6134e8ad8f73","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk képviselője a gyülekezési törvény szigorításának megszavazását követően Lőcsei Lajos momentumos képviselő felé tett rasszista kiszólást.","shortLead":"A Mi Hazánk képviselője a gyülekezési törvény szigorításának megszavazását követően Lőcsei Lajos momentumos képviselő...","id":"20250319_novak-elod-locsei-lajos-mi-hazank-momentum-pride-parlament-rasszizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b4c9304-27ac-462c-a129-6134e8ad8f73.jpg","index":0,"item":"4bcbd954-1c26-4f61-837f-68d5a10d890a","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_novak-elod-locsei-lajos-mi-hazank-momentum-pride-parlament-rasszizmus","timestamp":"2025. március. 19. 14:53","title":"Novák Előd a Momentum roma képviselőjének: \"Nem a putriban vagy!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mindenki vigyen magával még egy embert a Pride-ra is – javasolja az Oroszország-szakértő.","shortLead":"Mindenki vigyen magával még egy embert a Pride-ra is – javasolja az Oroszország-szakértő.","id":"20250319_racz-andras-pride-buntetes-felajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"d8ce0680-ef57-49e8-9bd8-8f74976eee63","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_racz-andras-pride-buntetes-felajanlas","timestamp":"2025. március. 19. 16:28","title":"Rácz András felajánlott 200 ezer forintot a Pride-résztvevők büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az oldalon található interaktív térképen egy Molotov-koktél a kurzor.","shortLead":"Az oldalon található interaktív térképen egy Molotov-koktél a kurzor.","id":"20250319_usa-tesla-elon-musk-hacker-doge","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"22d86ac5-9e28-463b-a63e-fb3af67ec3e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_usa-tesla-elon-musk-hacker-doge","timestamp":"2025. március. 19. 19:28","title":"Musk-ellenes hackerek közzétették az összes amerikai Tesla-tulajdonos nevét és címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]