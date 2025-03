Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A V-Dem Intézet azzal számol, hogy az USA-ban Donald Trump alatt még egy fél évig sem lesz képes tartani magát a demokrácia. Trumpnak a kisujját nem kell mozdítania, a NATO-nak már most vége van. Putyin nem akar békét, viszont úgy néz ki, hogy rászedi amerikai tárgyalópartnereit. Le kellene mondania a szerb elnöknek, miután kiderült, hogy igenis van hangágyúja a biztonsági erőknek. Rossz választás az új NOB-elnök, de persze nem azért, mert nő. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A V-Dem Intézet azzal számol, hogy az USA-ban Donald Trump alatt még egy fél évig sem lesz képes tartani magát...","id":"20250322_nemzetkozi-lapszemle-autokracia-vdem-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"2b385fd5-7aab-46f1-bbc3-d85e96e49b64","keywords":null,"link":"/360/20250322_nemzetkozi-lapszemle-autokracia-vdem-trump","timestamp":"2025. március. 22. 10:46","title":"Itt az autokratizálódás harmadik hulláma: a világban már az országok többségében van tekintélyuralom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány „még viccnek is rossz” reakciója után a Tisza vezetője azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy valóban a lányáé-e a balatoni gigakúria, amely miatt elterelték még a kéktúrát is. ","shortLead":"A kormány „még viccnek is rossz” reakciója után a Tisza vezetője azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy valóban a lányáé-e...","id":"20250322_magyar-peter-orban-viktor-roban-rahel-hatvanpuszta-balatonhenye-birtok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980.jpg","index":0,"item":"bdca6c2b-0783-4edb-9ed5-b3f75048a5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_magyar-peter-orban-viktor-roban-rahel-hatvanpuszta-balatonhenye-birtok","timestamp":"2025. március. 22. 16:05","title":"„A pánikszoba is a szülőknek készült?” – Magyar Péternek vannak még kérdései Hatvanpusztáról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A földmozgást Salgótarjánban és környékén érezték, károkról nem érkezett jelentés.","shortLead":"A földmozgást Salgótarjánban és környékén érezték, károkról nem érkezett jelentés.","id":"20250323_Kisebb-foldrenges-volt-Nogradban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b.jpg","index":0,"item":"2c3dcdee-899f-44e4-848d-cd40bece1ff6","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Kisebb-foldrenges-volt-Nogradban","timestamp":"2025. március. 23. 22:24","title":"Kisebb földrengés volt Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf számolt be.","shortLead":"Erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf számolt be.","id":"20250323_Stabil-az-ujdorogdi-balesetben-serultek-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7.jpg","index":0,"item":"29eb08e1-59ce-4787-bd5f-9c0ce21fcaee","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Stabil-az-ujdorogdi-balesetben-serultek-allapota","timestamp":"2025. március. 23. 20:01","title":"Stabil az újdörögdi balesetben sérültek állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7406f540-4947-453e-b698-63974b04eca9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Személyi sérülés nem történt.","id":"20250323_Kigyulladt-egy-villanymozdony-Celldomolknel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7406f540-4947-453e-b698-63974b04eca9.jpg","index":0,"item":"c150c2e7-fbbf-4631-bbf9-fdc475458d27","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Kigyulladt-egy-villanymozdony-Celldomolknel","timestamp":"2025. március. 23. 21:05","title":"Kigyulladt egy villanymozdony Celldömölknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd38fe16-1539-4433-afe5-b4652a07116b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemben ugyanakkor nem reagáltak a Tisza vezetőjének az állításaira. ","shortLead":"Érdemben ugyanakkor nem reagáltak a Tisza vezetőjének az állításaira. ","id":"20250322_magyar-peter-hatvanpuszta-orban-ittas-vezetes-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd38fe16-1539-4433-afe5-b4652a07116b.jpg","index":0,"item":"e376b8bc-cc14-4ffb-ab84-a9f59925f610","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_magyar-peter-hatvanpuszta-orban-ittas-vezetes-reakcio","timestamp":"2025. március. 22. 14:02","title":"A kormány szerint „még viccnek is rossz”, amit Magyar Péter a hatvanpusztai fákról és Orbán ittas vezetéséről állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül hogy egyetlen lövés is eldördült volna. Az ágyúnaszád-diplomáciaként ismert erődemonstráció ismét előkerült, de ma már hadihajó sem kell hozzá.","shortLead":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül...","id":"20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7.jpg","index":0,"item":"464cb130-20d5-4fda-87cb-8d99c95f3246","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","timestamp":"2025. március. 22. 13:00","title":"„Ha tárgyalni mész, beszélj halkan, de vigyél magaddal egy nagy botot” – ezt tanulta Trump az ágyúnaszád-diplomáciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a774ec4-1ff4-4356-837a-bb53720f566f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április 28-ra írta ki Mark Carney, akit nemrég nevetek ki Justin Trudeau lemondása után.","shortLead":"Április 28-ra írta ki Mark Carney, akit nemrég nevetek ki Justin Trudeau lemondása után.","id":"20250323_Elorehozott-valasztasokat-irt-ki-Kanada-uj-miniszterelnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a774ec4-1ff4-4356-837a-bb53720f566f.jpg","index":0,"item":"3af5605f-f413-4e7c-b525-db0734afff84","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Elorehozott-valasztasokat-irt-ki-Kanada-uj-miniszterelnoke","timestamp":"2025. március. 23. 17:59","title":"Előrehozott választásokat írt ki Kanada új miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]