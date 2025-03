Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin nemrég javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene kiszorítani Ukrajnában Zelenszkijt a hatalomból, Donald Trumpnak azonban ez nem tetszik.","shortLead":"Vlagyimir Putyin nemrég javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene kiszorítani Ukrajnában Zelenszkijt a hatalomból...","id":"20250330_donald-trump-vlagyimir-putyin-zelenszkij-orosz-olaj-masodlagos-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"a8ff77ad-ad80-4d65-ad90-b75a7762dc1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_donald-trump-vlagyimir-putyin-zelenszkij-orosz-olaj-masodlagos-vam","timestamp":"2025. március. 30. 20:06","title":"Trump „nagyon dühös” Putyinra, 25 százalékos másodlagos vámot szabhat ki az orosz olajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1664960-5826-4a28-aba3-8b905ce2ce7b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A sajátos sószórási technikájáról ismertté vált Salt Bae éttermeit is közéjük sorolta az ellenzék vezetője.","shortLead":"A sajátos sószórási technikájáról ismertté vált Salt Bae éttermeit is közéjük sorolta az ellenzék vezetője.","id":"20250331_torokorszag-erdogan-tuntetesek-salt-bae-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1664960-5826-4a28-aba3-8b905ce2ce7b.jpg","index":0,"item":"0733e744-ea00-4c7f-ab76-b721feae87e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_torokorszag-erdogan-tuntetesek-salt-bae-bojkott","timestamp":"2025. március. 31. 06:22","title":"Bojkottot hirdetett az Erdoganhoz közeli cégek ellen a török ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74eb0aa7-4251-4b1f-adb0-9002da95901d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A francia napilap szerint magyarok nem tartják veszedelmesnek Oroszországot. 