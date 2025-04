Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e092557b-95c1-42e0-9929-d196919cdaa3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor számolt egy sort, miután Nagy Márton azt mondta, lehet, hogy a 2024 végi díjak visszahozására kötelezik a bankokat.","shortLead":"A Bankmonitor számolt egy sort, miután Nagy Márton azt mondta, lehet, hogy a 2024 végi díjak visszahozására kötelezik...","id":"20250401_arstopot-bankok-dij-nagy-marton-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e092557b-95c1-42e0-9929-d196919cdaa3.jpg","index":0,"item":"ab259e07-6eac-4cb2-b94e-800eefc030bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_arstopot-bankok-dij-nagy-marton-bankmonitor","timestamp":"2025. április. 01. 14:54","title":"Mennyit nyerhetnének az ügyfelek azon, ha árstopot vezetne be a kormány a bankoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01398760-1daa-48da-9d35-644ed7e28fac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kilenc ember ellen emeltek vádat, komplett bűnszervezet játszott össze az idős emberek megtévesztésére.","shortLead":"Kilenc ember ellen emeltek vádat, komplett bűnszervezet játszott össze az idős emberek megtévesztésére.","id":"20250331_illegalis-idosotthon-gyomirto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01398760-1daa-48da-9d35-644ed7e28fac.jpg","index":0,"item":"94495fd6-2205-4c6e-98b4-13ca4423e577","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_illegalis-idosotthon-gyomirto","timestamp":"2025. március. 31. 10:32","title":"Illegális idősotthon-ügy: kicsalták az áldozatok pénzét, egy ügyvéd és egy igazságügyi szakértő is a bűntársuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10cfd477-70d7-4ec7-b4da-b12671c27ff0","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Ilia Malinin nehezen dolgozta fel, hogy a klubjából többen is odavesztek, amikor januárban egy utasszállító és egy katonai helikopter összeütközött Washington fölött. Úgy akart szerepelni a világbajnokságon, hogy az méltó legyen az áldozatok emlékéhez.","shortLead":"Ilia Malinin nehezen dolgozta fel, hogy a klubjából többen is odavesztek, amikor januárban egy utasszállító és...","id":"20250401_ilia-malinin-mukorcsolya-cimvedes-vilagbajnoksag-kvadraisten-legi-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10cfd477-70d7-4ec7-b4da-b12671c27ff0.jpg","index":0,"item":"b4615e43-0e9d-4183-aac2-a9d3e8566fd8","keywords":null,"link":"/sport/20250401_ilia-malinin-mukorcsolya-cimvedes-vilagbajnoksag-kvadraisten-legi-katasztrofa","timestamp":"2025. április. 01. 21:16","title":"A kvadraisten csodálatos versenyzéssel védte meg a címét, de előbb túl kellett tennie magát egy hatalmas tragédián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Januárban az átlagkeresetek csak bő 10 százalékkal nőttek éves alapon, a medián (közepes) keresetek csak bő 9 százalékkal. A közepes havi kereset nettója 374 ezer forint volt. A reálkereset csak 4,6 százalékkal nőtt.","shortLead":"Januárban az átlagkeresetek csak bő 10 százalékkal nőttek éves alapon, a medián (közepes) keresetek csak bő 9...","id":"20250331_A-januari-beremelesekben-sem-nagyon-latszik-a-repulorajt-beesett-a-realkereset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9.jpg","index":0,"item":"601c4652-9aa7-45ed-b764-0e36464af920","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_A-januari-beremelesekben-sem-nagyon-latszik-a-repulorajt-beesett-a-realkereset","timestamp":"2025. március. 31. 08:35","title":"A januári béremelésekben sem nagyon látszik a repülőrajt, beesett a reálkereset-emelkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Magyarországnak nemzetközi jogi kötelezettsége érvényt szerezni a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsának, amelyre vonatkozóan Szijjártó Péter 2023-ban egy dokumentumhoz is jóváhagyását adta. Az Európai Bizottság szerint az ICC működését az egész EU támogatja.","shortLead":"Magyarországnak nemzetközi jogi kötelezettsége érvényt szerezni a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsának...","id":"20250331_nemzetkozi-elfogatoparancs_benjamin-netanjahu_europai_bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"c9d141f7-4d7b-4694-95b3-d17f9c9449b7","keywords":null,"link":"/eurologus/20250331_nemzetkozi-elfogatoparancs_benjamin-netanjahu_europai_bizottsag","timestamp":"2025. március. 31. 16:04","title":"Netanjahu budapesti látogatása: 2023-ban még támogatta Szijjártó a nemzetközi elfogatóparancsok végrehajtását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A tavaly 15 évesen elhunyt lány minden kezeléssel és újabb gyógyszerrel egyre messzebb került a javulástól.","shortLead":"A tavaly 15 évesen elhunyt lány minden kezeléssel és újabb gyógyszerrel egyre messzebb került a javulástól.","id":"20250401_kaliforniaban-meghalt-magyar-kamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a.jpg","index":0,"item":"6c011231-7d87-475e-bf1b-516262598e25","keywords":null,"link":"/elet/20250401_kaliforniaban-meghalt-magyar-kamasz","timestamp":"2025. április. 01. 15:20","title":"Megszólaltak a Kaliforniában meghalt magyar kamasz rokonai: magukra hagyták őket Jázmin egyre romló állapotával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b5dc40-665e-451e-83e0-97dc00216173","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az állam mohósága ellenére – illetve bizonyos értelemben éppen azért – dinamikusan emelkedik a tartós befektetési számlák száma, a rajtuk lévő vagyon értéke már a 6200 milliárd forintot közelíti.","shortLead":"Az állam mohósága ellenére – illetve bizonyos értelemben éppen azért – dinamikusan emelkedik a tartós befektetési...","id":"20250331_hvg-tartos-befektetesi-szamla-tbsz-szocho-szja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b5dc40-665e-451e-83e0-97dc00216173.jpg","index":0,"item":"8eaa64aa-6661-46bb-9aec-b58ddb82bda6","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-tartos-befektetesi-szamla-tbsz-szocho-szja","timestamp":"2025. március. 31. 13:10","title":"A kormány betartott nekik, mire számítsanak most a tartós befektetési számlások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a7c2f4-2af1-47e3-96b6-6ad74fabfbc4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg gyengének találják a BMW M3 Touringot.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg gyengének találják a BMW M3 Touringot.","id":"20250401_330-kmh-a-vegsebessege-a-legujabb-bmw-m3-kombinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62a7c2f4-2af1-47e3-96b6-6ad74fabfbc4.jpg","index":0,"item":"4551dece-481a-4220-8c1f-da1032e48a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_330-kmh-a-vegsebessege-a-legujabb-bmw-m3-kombinak","timestamp":"2025. április. 01. 06:41","title":"Nem áprilisi tréfa: 330 km/h a végsebessége a legújabb BMW kombinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]