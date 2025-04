Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b9b74ce1-44de-443b-b13b-a23d42f36c62","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az egykori párbajtőrvívó olimpikon 2010 óta dolgozott a cégnél.","shortLead":"Az egykori párbajtőrvívó olimpikon 2010 óta dolgozott a cégnél.","id":"20250401_Kulcsar-Krisztian-a-Tiszat-valasztotta-a-BAV-helyett-hvg-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9b74ce1-44de-443b-b13b-a23d42f36c62.jpg","index":0,"item":"a0100e5f-d778-4e56-852d-d80d967324c5","keywords":null,"link":"/360/20250401_Kulcsar-Krisztian-a-Tiszat-valasztotta-a-BAV-helyett-hvg-cegvilag","timestamp":"2025. április. 01. 10:49","title":"Kulcsár Krisztián a Tiszát választotta a BÁV helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hadsereg szerint a konvoj érkezéséről nem kaptak tájékoztatást, a járművek pedig a katonák figyelmeztetésére sem álltak meg.","shortLead":"A hadsereg szerint a konvoj érkezéséről nem kaptak tájékoztatást, a járművek pedig a katonák figyelmeztetésére sem...","id":"20250402_mianmar-foldrenges-katonai-junta-segelyszallitmany-kamion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"8480f1e4-5085-4c3c-a199-db86fef7b8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_mianmar-foldrenges-katonai-junta-segelyszallitmany-kamion","timestamp":"2025. április. 02. 11:07","title":"A mianmari junta tüzet nyitott a földrengés áldozataihoz tartó segélyszállítmányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Időszakosan több forgalmas fővárosi utat is le fognak zárni, és a parkolás is problémás lesz a belvárosban és az I. kerületben is.","shortLead":"Időszakosan több forgalmas fővárosi utat is le fognak zárni, és a parkolás is problémás lesz a belvárosban és az I...","id":"20250331_lezaras-netanjahu-budapesti-latogatas-rendorseg-parkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e.jpg","index":0,"item":"6ac2e9e3-2380-4172-915e-0bf583169a43","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_lezaras-netanjahu-budapesti-latogatas-rendorseg-parkolas","timestamp":"2025. március. 31. 17:01","title":"Rengeteg lezárásra kell készülni Netanjahu budapesti látogatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72aa5381-f5b4-42ff-914c-d25a2e974043","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több mint 9000 autót szállíthat. ","shortLead":"Több mint 9000 autót szállíthat. ","id":"20250402_ot-autoszallito-BYD-tengeri-flotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72aa5381-f5b4-42ff-914c-d25a2e974043.jpg","index":0,"item":"dc61d8b8-5658-48b4-a306-c93879cce811","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_ot-autoszallito-BYD-tengeri-flotta","timestamp":"2025. április. 02. 08:36","title":"Újabb hatalmas autószállítóval bővült a BYD tengeri flottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6c3edf-6753-4076-94bd-666ee01acc63","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar társadalom még mindig erősen hiszi, hogy a házasságban élők boldogabbak, ezzel együtt a gyerekek egyharmada házasságon kívül születik, még ha ezt a döntéshozók nem is hajlandók tudomásul venni. Miért adják egyre többen válásra a fejüket ötvenes-hatvanas, sőt hetvenes éveikben? Melyek a leggyakoribb válóokok, és hogyan hat vissza a szegénység a házasságok tartósságára? Ezekről is beszélgettünk Tóth Olgával, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének munkatársával. ","shortLead":"A magyar társadalom még mindig erősen hiszi, hogy a házasságban élők boldogabbak, ezzel együtt a gyerekek egyharmada...","id":"20250331_Valas-hazassag-parkapcsolat-szurke-valas-valook-valoper-magyar-szocialpolitika-Toth-Olga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf6c3edf-6753-4076-94bd-666ee01acc63.jpg","index":0,"item":"e4c4d929-f1e8-4a45-a3ce-2c626a238e2b","keywords":null,"link":"/360/20250331_Valas-hazassag-parkapcsolat-szurke-valas-valook-valoper-magyar-szocialpolitika-Toth-Olga","timestamp":"2025. március. 31. 20:15","title":"„A válásra nem szabad úgy gondolni, mintha szörnyűség lenne, a szörnyűség a rossz kapcsolat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff13e130-f976-409a-b39f-f6bb0a0dc134","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két olyan bűnbanda tagjairól van szó, amelyeket Trump külföldi terrorszervezetnek nyilvánított.","shortLead":"Két olyan bűnbanda tagjairól van szó, amelyeket Trump külföldi terrorszervezetnek nyilvánított.","id":"20250401_egyesult-allamok-salvador-bunozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff13e130-f976-409a-b39f-f6bb0a0dc134.jpg","index":0,"item":"daff72c4-82ec-4a69-a764-a9ced3f323c8","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_egyesult-allamok-salvador-bunozok","timestamp":"2025. április. 01. 13:11","title":"Hátrafeszített kar, azonnali fejborotválás - erődemonstrációnak beillő videóban prezentálták a Trumpék által Salvadorba szállított veszélyes bűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9e81fd-802f-465d-add7-828486648414","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A múlt heti hasonló demonstráción végül négy hidat is megbénítottak a résztvevők.","shortLead":"A múlt heti hasonló demonstráción végül négy hidat is megbénítottak a résztvevők.","id":"20250401_erzsebet-hid-tuntetes-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c9e81fd-802f-465d-add7-828486648414.jpg","index":0,"item":"4387e8a0-a77a-426a-ad6f-92d74118eb37","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_erzsebet-hid-tuntetes-lezaras","timestamp":"2025. április. 01. 16:13","title":"A rendőrség már lezárta az Erzsébet hidat a 17 órakor kezdődő tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7beda13-7247-4588-a72c-4af0b965ef66","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Először írt indiai történész tudományos könyvet Közép- és Kelet-Európáról. Rakesh Batabyal az 1989-90-es rendszerváltás utáni évtizedek változásait tekinti át. Batabyalt annak idején egy amerikai történész Romániáról szóló munkája inspirálta arra, hogy a térséggel foglalkozzon, Magyarországon a politikán túl különösen a filmművészet és az irodalom ragadta meg.","shortLead":"Először írt indiai történész tudományos könyvet Közép- és Kelet-Európáról. Rakesh Batabyal az 1989-90-es rendszerváltás...","id":"20250401_szeretettel-delhibol-rakesh-batabyal-tortenesz-interju-kelet-kozep-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7beda13-7247-4588-a72c-4af0b965ef66.jpg","index":0,"item":"f6c4e848-5035-48ad-a4e2-fd35e9ed8bfa","keywords":null,"link":"/360/20250401_szeretettel-delhibol-rakesh-batabyal-tortenesz-interju-kelet-kozep-europa","timestamp":"2025. április. 01. 16:00","title":"„Láttam, amikor az Andrássy úton téglákat dobáltak a Pride-menetre, Delhiben pedig vidám és erőszakmentes felvonulás volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]