[{"available":true,"c_guid":"d5b17c66-dbee-49d3-949a-3b30e5bf168e","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Három iskolás annyira beleélte magát Winnetou kalandjaiba 1925 márciusában, hogy elszöktek otthonról, és India dzsungelei (!) felé vették az irányt. Egy asszony a kutyái testmelegével kezelte reumáját, de tönkretette anyagilag az ebadó, a városházán viszont csak kinevették. A magyar állam, a magyar nemzet és a magyar hadsereg becsületének megsértése miatt is könnyen bíróság előtt találták magukat az emberek, egy gyerekbántalmazó tanítót viszont azzal vett védelmébe a rácalmási plébános száz éve, hogy neki csak négyszer-ötször jelentették, hogy kíméletlenül veri a diákokat.","shortLead":"Három iskolás annyira beleélte magát Winnetou kalandjaiba 1925 márciusában, hogy elszöktek otthonról, és India...","id":"20250329_szazeves-ujsag-1925-marcius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5b17c66-dbee-49d3-949a-3b30e5bf168e.jpg","index":0,"item":"a63528c0-f496-4472-a193-0f8dee70e3bd","keywords":null,"link":"/360/20250329_szazeves-ujsag-1925-marcius","timestamp":"2025. március. 29. 15:30","title":"Biztonságban voltak a pestiek száz éve: minden magyar zsebtolvaj külföldön dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfbf97-b284-45aa-9a41-c94bff18b5f5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem óvatoskodta el. ","shortLead":"Nem óvatoskodta el. ","id":"20250331_Forgalommal-szemben-jott-a-kamion-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8bfbf97-b284-45aa-9a41-c94bff18b5f5.jpg","index":0,"item":"6e8ee7c2-6116-431d-ac5d-054aba424581","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Forgalommal-szemben-jott-a-kamion-video","timestamp":"2025. március. 31. 07:37","title":"Forgalommal szemben jött a kamion, mindenki menekült előle – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de16db47-02c6-4960-9834-bc9bc8c4fae7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ennek a különleges Porsche 911-esnek az erőforrása egykoron Alain Prost F1-autójában teljesített szolgálatot.","shortLead":"Ennek a különleges Porsche 911-esnek az erőforrása egykoron Alain Prost F1-autójában teljesített szolgálatot.","id":"20250330_legendas-f1-motor-hajtja-ezt-a-kozuti-porsche-911","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de16db47-02c6-4960-9834-bc9bc8c4fae7.jpg","index":0,"item":"f2408a7b-4268-4ea4-aeb4-2979597182ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250330_legendas-f1-motor-hajtja-ezt-a-kozuti-porsche-911","timestamp":"2025. március. 30. 07:21","title":"Legendás F1-motor hajtja ezt a közúti Porschét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. március. 29. 15:30","title":"Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az RB Leipzig labdarúgócsapatánál vasárnap megbízott vezetőedzőnek kinevezett Lőw Zsolt azt mondta: a fő cél az, hogy a szezon végén a Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek valamelyikén végezzenek.","shortLead":"Az RB Leipzig labdarúgócsapatánál vasárnap megbízott vezetőedzőnek kinevezett Lőw Zsolt azt mondta: a fő cél az...","id":"20250330_low-zsolt-rb-leipzig-edzo-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb.jpg","index":0,"item":"121bb3fd-4018-4fac-a43f-fd00c77b9518","keywords":null,"link":"/sport/20250330_low-zsolt-rb-leipzig-edzo-kinevezes","timestamp":"2025. március. 30. 21:17","title":"Lőw Zsolt a Bajnokok Ligájába vezetné az RB Leipziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46687325-1846-4629-a130-1e52446560e9","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A prezentáció előtti lámpaláz természetes, jót tesz nekünk és a prezentációnknak. Baj akkor van, ha pánikközeli állapotig erősödik. Szerkesztett részlet Kaszás György prezentációs tréner és coach A prezentáció művészete című könyvéből.","shortLead":"A prezentáció előtti lámpaláz természetes, jót tesz nekünk és a prezentációnknak. Baj akkor van, ha pánikközeli...","id":"20250330_Hogyan-enyhitsuk-egy-eloadas-elotti-idegessegunket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46687325-1846-4629-a130-1e52446560e9.jpg","index":0,"item":"7475d37d-9323-42d8-80b0-8731437b1be7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250330_Hogyan-enyhitsuk-egy-eloadas-elotti-idegessegunket","timestamp":"2025. március. 30. 19:15","title":"Hogyan enyhítsük egy előadás előtt az idegességünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régóta élő városi legenda csupán, hogy megtakarított pénzünket csak akkor érdemes befektetni, ha az a több milliós nagyságrendbe tartozik. 