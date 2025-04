Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6921eed0-8aee-4dd0-827f-f3f3d5417e27","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Corvinus Egyetem alapítványa is 22 milliárdot kap, míg a MOL-Új Európa Alapítvány 23 milliárddal gazdagodik.","shortLead":"A Corvinus Egyetem alapítványa is 22 milliárdot kap, míg a MOL-Új Európa Alapítvány 23 milliárddal gazdagodik.","id":"20250402_22-milliard-forint-osztalek-mol-orban-balazs-mcc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6921eed0-8aee-4dd0-827f-f3f3d5417e27.jpg","index":0,"item":"090b3b11-e696-4f14-8a04-2ab76542cb3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_22-milliard-forint-osztalek-mol-orban-balazs-mcc","timestamp":"2025. április. 02. 15:07","title":"22 milliárd forint osztalékot kap a Moltól az Orbán Balázs vezette MCC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha bűnösnek találják, akár halálbüntetést vagy életfogytiglani börtönt is kiszabhatnak rá.","shortLead":"Ha bűnösnek találják, akár halálbüntetést vagy életfogytiglani börtönt is kiszabhatnak rá.","id":"20250401_Del-Korea-felfuggesztett-elnoke-alkotmanybirosag-rendkivuli-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d.jpg","index":0,"item":"0eec53b1-af55-462b-a6f0-c69e5ba3d9dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Del-Korea-felfuggesztett-elnoke-alkotmanybirosag-rendkivuli-allapot","timestamp":"2025. április. 01. 07:49","title":"Napokon belül dönt az alkotmánybíróság Dél-Korea felfüggesztett elnökének sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5586107d-f202-45fc-b9cf-ee58d9669a64","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A három magyar Halász Judit születésnapi dalával köszöntötte a csapatmenedzsert.","shortLead":"A három magyar Halász Judit születésnapi dalával köszöntötte a csapatmenedzsert.","id":"20250401_rb-leipzig-low-zsolt-gulacsi-peter-orban-willi-boldog-szuletesnapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5586107d-f202-45fc-b9cf-ee58d9669a64.jpg","index":0,"item":"97aa52dc-5baa-4feb-bb48-47fccd5d2c86","keywords":null,"link":"/sport/20250401_rb-leipzig-low-zsolt-gulacsi-peter-orban-willi-boldog-szuletesnapot","timestamp":"2025. április. 01. 11:50","title":"Lőw Zsolt Gulácsival és Orbánnal együtt fakadt dalra az RB Leipzig edzésén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fabe3e2a-2903-44ee-b37b-0fd1c81687e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lehet-e hazafias európai, aki Donald Trumpnak drukkol? Az Olasz Külpolitikai Intézet igazgatója szerint nem, és ezért az európai szélsőjobbnak egyre kevesebb lehetősége lesz a kertelésre.","shortLead":"Lehet-e hazafias európai, aki Donald Trumpnak drukkol? Az Olasz Külpolitikai Intézet igazgatója szerint nem, és ezért...","id":"20250401_meloni-europai-szelsojobb-nem-merseklodik-Nathalie-Tocci-velemeny-foreign-affairs-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fabe3e2a-2903-44ee-b37b-0fd1c81687e7.jpg","index":0,"item":"556edb99-68db-439e-8384-8265f1cff0fc","keywords":null,"link":"/360/20250401_meloni-europai-szelsojobb-nem-merseklodik-Nathalie-Tocci-velemeny-foreign-affairs-szemle","timestamp":"2025. április. 01. 15:45","title":"Orbánnak és Meloninak választania kell az Atlanti-óceán két partja között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar rejtélyes közösségi médiás posztja beindította a találgatásokat Sidlovics Gábor utódjáról.","shortLead":"A zenekar rejtélyes közösségi médiás posztja beindította a találgatásokat Sidlovics Gábor utódjáról.","id":"20250402_tankcsapda-sidlovics-gabor-gitaros-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900.jpg","index":0,"item":"d0705e71-e634-4cbd-a542-af1cf8aabe03","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_tankcsapda-sidlovics-gabor-gitaros-bejelentes","timestamp":"2025. április. 02. 11:35","title":"A Tankcsapda már castingolja az új gitárosát, közzétették a lehetséges neveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több mint 19 ezer ember agyfelvételét nézték át, az adatok alapján pedig egyértelműnek tűnik, hogy az agy nem egy lassú folyamat során öregszik.","shortLead":"Amerikai kutatók több mint 19 ezer ember agyfelvételét nézték át, az adatok alapján pedig egyértelműnek tűnik...","id":"20250331_agykutatas-agyvizsgalat-oregedes-fmri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0.jpg","index":0,"item":"ab7d23f0-3f9f-44e0-93d6-9564854b7cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_agykutatas-agyvizsgalat-oregedes-fmri","timestamp":"2025. március. 31. 20:03","title":"Megvan a titok: ebben az életkorban kezd el rohamosan öregedni az agy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e2d6b2-7e35-4ebc-9f61-fadbf15918d3","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250402_Marabu-Feknyuz-Megvan-Menczer-utodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e2d6b2-7e35-4ebc-9f61-fadbf15918d3.jpg","index":0,"item":"489aea84-2702-42d1-97b2-9461109c140f","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Marabu-Feknyuz-Megvan-Menczer-utodja","timestamp":"2025. április. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Megvan Menczer utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemcsak a BYD, a Zeekr és a Huawei is feszegeti a hipergyors villanyautó töltés határait.","shortLead":"Nemcsak a BYD, a Zeekr és a Huawei is feszegeti a hipergyors villanyautó töltés határait.","id":"20250401_elkepesztoen-gyors-villanyautok-toltokkel-rukkolnak-elo-a-kinai-gyartok-byd-zeekr-huawei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2.jpg","index":0,"item":"6621d3f2-8c4a-438f-8da0-1f6b23089dde","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_elkepesztoen-gyors-villanyautok-toltokkel-rukkolnak-elo-a-kinai-gyartok-byd-zeekr-huawei","timestamp":"2025. április. 01. 07:59","title":"Elképesztően gyors villanyautótöltőkkel rukkolnak ki a kínai gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]