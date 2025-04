Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1db0b774-7562-4fd0-8150-bc2091ff791d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Cory Booker, New Jersey-i állam demokrata szenátora a kormányzat tevékenysége elleni tiltakozásként vállalkozott arra, hogy olyan hosszan beszél, ameddig csak bír.","shortLead":"Cory Booker, New Jersey-i állam demokrata szenátora a kormányzat tevékenysége elleni tiltakozásként vállalkozott arra...","id":"20250401_Tobb-mint-15-oras-felszolalasban-kritizalta-egy-szenator-az-amerikai-kongresszusban-Donald-Trump-kormanyzatat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1db0b774-7562-4fd0-8150-bc2091ff791d.jpg","index":0,"item":"d5622230-760a-49b6-b15b-e40dc6405ecf","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Tobb-mint-15-oras-felszolalasban-kritizalta-egy-szenator-az-amerikai-kongresszusban-Donald-Trump-kormanyzatat","timestamp":"2025. április. 01. 21:03","title":"Több mint 15 órás felszólalásban kritizálta egy szenátor az amerikai kongresszusban Donald Trump kormányzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384ae077-5e33-48c0-9074-b9e21e62a866","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az emlékfalat zöld festékkel kenték össze.","shortLead":"Az emlékfalat zöld festékkel kenték össze.","id":"20250402_ujpest-ferencvaros-benedek-tibor-szusza-ferenc-falfestmeny-rongalas-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/384ae077-5e33-48c0-9074-b9e21e62a866.jpg","index":0,"item":"41847c54-3b55-413c-ad12-6ce093f72cb1","keywords":null,"link":"/elet/20250402_ujpest-ferencvaros-benedek-tibor-szusza-ferenc-falfestmeny-rongalas-reakcio","timestamp":"2025. április. 02. 17:49","title":"Az Újpest és Kubatov Gábor is reagált, miután megrongálták Benedek Tibor és Szusza Ferenc arcképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7414a778-c995-4dbe-83f3-e2d5549550e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mark Rutte szerint Amerika stratégiai elmozdulása Ázsia felé koordináltan zajlik majd, pánikra semmi ok. ","shortLead":"Mark Rutte szerint Amerika stratégiai elmozdulása Ázsia felé koordináltan zajlik majd, pánikra semmi ok. ","id":"20250403_nato-rutte-egyesult-allamok-europai-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7414a778-c995-4dbe-83f3-e2d5549550e8.jpg","index":0,"item":"03fc8d9b-3f34-40db-a9dc-caa438a8e2a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_nato-rutte-egyesult-allamok-europai-vedelem","timestamp":"2025. április. 03. 12:46","title":"A NATO-főtitkár azt bizonygatja, hogy az Egyesült Államok nem tervez kivonulni Európa védelméből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40caef0d-30c0-4fab-817f-83f403acac8d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Valóságos magyar bestiárium, a tömegnek odavetett áldozatok, illiberális és autokrata barátokra épülő külpolitika, Dubaj és a lyukóvölgyi mélyszegénység. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Valóságos magyar bestiárium, a tömegnek odavetett áldozatok, illiberális és autokrata barátokra épülő külpolitika...","id":"20250403_hvg-Nagy-Gabor-Fulszoveg-hetilapajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40caef0d-30c0-4fab-817f-83f403acac8d.jpg","index":0,"item":"fcddca9d-1975-4ae1-aae4-a1cf40d2a5cc","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-Nagy-Gabor-Fulszoveg-hetilapajanlo","timestamp":"2025. április. 03. 08:00","title":"Zebrák, poloskák és más állatfajták: a ragadozókat is kiengedik Orbán állatkertjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a33ad21-c46e-44f6-8193-5b9ad11d730b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórás világ hajnalán világszerte nagy népszerűségre szert tett Pebble márka alapítója egyfajta nosztalgiából két olyan okosórát is a piacra küld, amelyek olyanok, mint a hajdani sikertermékek. Nyílt forráskódú operációs rendszerük van, több ezer alkalmazással kompatbilisek, és akár egy hónapig is bírják egy feltöltéssel.","shortLead":"Az okosórás világ hajnalán világszerte nagy népszerűségre szert tett Pebble márka alapítója egyfajta nosztalgiából két...","id":"20250403_pebble-okosora-visszateres-core-2-duo-core-time-2-specifikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a33ad21-c46e-44f6-8193-5b9ad11d730b.jpg","index":0,"item":"525c8f20-390c-47c8-a898-a4fa595824b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_pebble-okosora-visszateres-core-2-duo-core-time-2-specifikacio","timestamp":"2025. április. 03. 08:03","title":"Visszatér a legendás karóra, és csak 30 naponta kell majd tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azután rendelték el az állatok megölését, hogy Gyetván halálos támadás történt.","shortLead":"Azután rendelték el az állatok megölését, hogy Gyetván halálos támadás történt.","id":"20250402_szlovak-kormany-medve-kiloves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382.jpg","index":0,"item":"88d8c974-b876-4310-8ad1-247f5dfd21d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_szlovak-kormany-medve-kiloves","timestamp":"2025. április. 02. 15:37","title":"A szlovák kormány kilövet 350 medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Állásfoglalásban ítélte el a miniszterelnök március 15-i, poloskázós beszédét a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának tagsága.","shortLead":"Állásfoglalásban ítélte el a miniszterelnök március 15-i, poloskázós beszédét a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának...","id":"20250401_mta-jubileumi-kozgyules-kivonulas-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad.jpg","index":0,"item":"de238792-a4e1-4693-a304-5296e24524fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_mta-jubileumi-kozgyules-kivonulas-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 01. 16:41","title":"Előre szóltak akadémikusok: ha Orbán elmegy az MTA 200 éves jubileumi ülésére, kivonulnak a teremből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már lényegében a teljes kormánymédiának cáfolnia kellett az Ötkertben (nem) történteket.","shortLead":"Már lényegében a teljes kormánymédiának cáfolnia kellett az Ötkertben (nem) történteket.","id":"20250402_Helyreigazitas-HirTV-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852.jpg","index":0,"item":"2109f319-cf42-4cc6-a57b-f562e7091e54","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Helyreigazitas-HirTV-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 02. 15:27","title":"Helyreigazítást közölt a HírTV: Magyar Péter nem tett perverz ajánlatokat kiskorú lányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]