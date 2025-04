Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt kedden késő este nyújtotta be az erről szóló törvénymódosítási javaslatot.","shortLead":"Semjén Zsolt kedden késő este nyújtotta be az erről szóló törvénymódosítási javaslatot.","id":"20250402_haborus-veszelyhelyzet-semjen-zsolt-orszaggyules-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c.jpg","index":0,"item":"53a9e5ab-9254-4b71-a758-e9291d8c2dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_haborus-veszelyhelyzet-semjen-zsolt-orszaggyules-torvenymodositas","timestamp":"2025. április. 02. 06:15","title":"Novemberig maradhat a háborús veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ion Iliescut és feltételezett társait emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.","shortLead":"Ion Iliescut és feltételezett társait emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.","id":"20250402_Nyolc-ev-utan-ismet-vadat-emelt-az-ugyeszseg-a-volt-roman-allamfo-ellen-a-banyaszjaras-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633.jpg","index":0,"item":"b3ea9d76-f810-42c3-875e-d5fef0f470c8","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_Nyolc-ev-utan-ismet-vadat-emelt-az-ugyeszseg-a-volt-roman-allamfo-ellen-a-banyaszjaras-ugyeben","timestamp":"2025. április. 02. 14:37","title":"Nyolc év után ismét vádat emelt az ügyészség a volt román államfő ellen a bányászjárás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bf5c5a-4f49-4554-88b5-c03cd5814ea9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tervezett büntetőintézkedések Magyarországnak is hatalmas pofont jelentenének.","shortLead":"A tervezett büntetőintézkedések Magyarországnak is hatalmas pofont jelentenének.","id":"20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-szankciocsomag-tervezet-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3bf5c5a-4f49-4554-88b5-c03cd5814ea9.jpg","index":0,"item":"2e92d03d-d348-420a-94d5-83c0379522a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-szankciocsomag-tervezet-kongresszus","timestamp":"2025. április. 02. 16:34","title":"500 százalékos vámmal sújthatják az Oroszországtól energiát vásárló országokat az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5378328b-521d-46f5-a5b3-dc8558d97fa5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy óra alatt az egész készletet kipucolták a vásárlók.","shortLead":"Egy óra alatt az egész készletet kipucolták a vásárlók.","id":"20250403_meghan-markle-as-ever-webshop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5378328b-521d-46f5-a5b3-dc8558d97fa5.jpg","index":0,"item":"9a080837-05f3-4076-bb36-8125e0ef87d0","keywords":null,"link":"/elet/20250403_meghan-markle-as-ever-webshop","timestamp":"2025. április. 03. 13:16","title":"Alig öt perc alatt elkapkodták az egyik terméket Meghan Markle webshopjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96236713-e696-4388-a9db-7645102a416f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eric Adams mindezt azt követően jelentette be, hogy a bíróság ejtette a vele szemben emelt korrupciós vádat.","shortLead":"Eric Adams mindezt azt követően jelentette be, hogy a bíróság ejtette a vele szemben emelt korrupciós vádat.","id":"20250403_eric-adams-new-york-fuggetlen-indulas-demokratak-valasztasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96236713-e696-4388-a9db-7645102a416f.jpg","index":0,"item":"8380b937-f1e6-4562-bc38-25109fc84c9a","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_eric-adams-new-york-fuggetlen-indulas-demokratak-valasztasok","timestamp":"2025. április. 03. 14:08","title":"Függetlenként indul újra New York eddig demokrata polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Stephen Walt harvardi professzor szerint az amerikai elnök politikáját két ösztön vezérli, és ennek megvannak a következményei. A Die Zeitnek adott interjúban Walt elmagyarázza azt is, miért hiszi, hogy Putyin nem akar újabb háborút.","shortLead":"Stephen Walt harvardi professzor szerint az amerikai elnök politikáját két ösztön vezérli, és ennek megvannak...","id":"20250402_die-zeit-stephen-walt-trump-neandervolgyi-realista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e.jpg","index":0,"item":"3cabc64f-50b4-46d4-b728-b0ec7039a0d5","keywords":null,"link":"/360/20250402_die-zeit-stephen-walt-trump-neandervolgyi-realista","timestamp":"2025. április. 02. 14:24","title":"„Trump egy Neander-völgyi realista”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dollár gyengült, az euró erősödött, a forint árfolyama pedig stabilnak bizonyult, miután Donald Trump amerikai elnök az egész világ ellen vámháborút hirdetett. Az európai tőzsdék (is) estek, az olajárak csökkentek.","shortLead":"A dollár gyengült, az euró erősödött, a forint árfolyama pedig stabilnak bizonyult, miután Donald Trump amerikai elnök...","id":"20250403_forint-arfolyam-trump-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"7e3f6914-da36-4fed-a99e-ce06c021d7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_forint-arfolyam-trump-vamok","timestamp":"2025. április. 03. 10:35","title":"A forint egyelőre jól viseli Trump vámháborúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a16b17f-5ed2-4a05-8c81-2b305315b8b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több, a fejlesztést ismerő izraeli forrás szerint a zsidó állam az emberi jogokat semmibe véve hallgatja le a palesztinokat, és ebből fakadóan már rendelkezik sosem nem látott méretű adatbázissal. A cél, hogy legyen elég alapanyag a mesterséges intelligenciának a palesztinok megfigyelésére.","shortLead":"Több, a fejlesztést ismerő izraeli forrás szerint a zsidó állam az emberi jogokat semmibe véve hallgatja le...","id":"20250403_izraeli-palesztin-haboru-mesterseges-intelligencia-palesztinok-megfigyeles-lehallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a16b17f-5ed2-4a05-8c81-2b305315b8b1.jpg","index":0,"item":"117e47ba-6d99-4f0f-9001-15696d79b3f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_izraeli-palesztin-haboru-mesterseges-intelligencia-palesztinok-megfigyeles-lehallgatas","timestamp":"2025. április. 03. 10:28","title":"Totális megfigyelést készül indítani Izrael: ijesztően alapos mesterséges intelligenciát engednek a palesztinokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]