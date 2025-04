Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"57f35df5-9df0-483d-b81a-9e81303b1a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki szelet vet, vihart arat. ","shortLead":"Aki szelet vet, vihart arat. ","id":"20250403_steve-jones-sex-pistols-szellentes-lisa-marie-presley","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57f35df5-9df0-483d-b81a-9e81303b1a5d.jpg","index":0,"item":"631182fa-f988-48f3-9296-5dd8b756b0f3","keywords":null,"link":"/elet/20250403_steve-jones-sex-pistols-szellentes-lisa-marie-presley","timestamp":"2025. április. 03. 14:10","title":"A Sex Pistols őspunkja elmesélte, hogyan szellentett Lisa Marie Presley orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2bc1d0-6c69-4848-9f83-fb32d04242fd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Maradnak a fizikai játékkártyák a Nintendo új konzoljánál is, ugyanakkor sok esetben egészen máshogy fognak működni, mint eddig.","shortLead":"Maradnak a fizikai játékkártyák a Nintendo új konzoljánál is, ugyanakkor sok esetben egészen máshogy fognak működni...","id":"20250403_nintendo-switch-2-fizikai-jatekok-kulcs-letoltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d2bc1d0-6c69-4848-9f83-fb32d04242fd.jpg","index":0,"item":"b81106a2-2ff9-49cf-bea9-2b62c6d07791","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_nintendo-switch-2-fizikai-jatekok-kulcs-letoltes","timestamp":"2025. április. 03. 11:03","title":"Meglepő dolog derült ki a Nintendo Switch 2 játékairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"858dd4f6-a6b7-4405-95ae-95153961b279","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai indexek már tőzsdenyitás előtt zuhantak. Ázsiában estek az indexek, Európában mínuszban nyitnak a tőzsdék.","shortLead":"Az amerikai indexek már tőzsdenyitás előtt zuhantak. Ázsiában estek az indexek, Európában mínuszban nyitnak a tőzsdék.","id":"20250403_Verengzes-indult-a-tozsdeken-Trump-vamhaborus-haduzenete-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/858dd4f6-a6b7-4405-95ae-95153961b279.jpg","index":0,"item":"e61d37d4-bf8b-4bfb-912b-4a4749f84f98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Verengzes-indult-a-tozsdeken-Trump-vamhaborus-haduzenete-utan","timestamp":"2025. április. 03. 08:41","title":"Vérengzés indult a tőzsdéken Trump vámháborús hadüzenete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51394fcc-e5a8-4e5b-a81f-1ff3b8219785","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"38 ezer forint volt az idei lakásbiztosítási kampány során az átlagos biztosítási díj.","shortLead":"38 ezer forint volt az idei lakásbiztosítási kampány során az átlagos biztosítási díj.","id":"20250404_200-eves-hazra-is-kotottek-biztositast-az-idei-kampany-soran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51394fcc-e5a8-4e5b-a81f-1ff3b8219785.jpg","index":0,"item":"83835410-9ce0-4630-b45c-d69d7339fe21","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250404_200-eves-hazra-is-kotottek-biztositast-az-idei-kampany-soran","timestamp":"2025. április. 04. 08:07","title":"200 éves házra is kötöttek biztosítást az idei kampány során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b9dc96-72bb-4d1b-a963-6f5312af444f","c_author":"HVG Állásbörze","category":"gazdasag","description":"Hogyan változott a tehetséges munkavállalók megtalálása az utóbbi közel két évtizedben? És a másik oldalon: könnyebb lett a megfelelő állást megtalálni, gyorsabb lett a pályázás? 2007-ben indult útjára a HVG Állásbörze. Akik az első karrierfórum idején születettek, munkavállalási korba léptek. 18 év alatt az informatikusbérek majdnem a négyszeresére nőttek. Ám ezen kívül még sok minden változott. ","shortLead":"Hogyan változott a tehetséges munkavállalók megtalálása az utóbbi közel két évtizedben? És a másik oldalon: könnyebb...","id":"20250403_HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54b9dc96-72bb-4d1b-a963-6f5312af444f.jpg","index":0,"item":"8125c1af-93f3-4c65-8dbf-ad5e6dbdca93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 03. 09:58","title":"Pályakezdő informatikusként 1 milliós fizetés? - 5 trend, amely formálta a munkaerőpiacot az utóbbi két évtizedben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az emberek érzelmi állapotára is hatással lehetnek a mesterséges intelligenciával dolgozó chatbotok, erre két friss vizsgálat eredménye is utal.","shortLead":"Az emberek érzelmi állapotára is hatással lehetnek a mesterséges intelligenciával dolgozó chatbotok, erre két friss...","id":"20250404_openai-chatgpt-chatbot-kutatas-erzelmi-fugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"77c6bc5a-8d8a-4404-b810-4b507567437f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_openai-chatgpt-chatbot-kutatas-erzelmi-fugges","timestamp":"2025. április. 04. 08:03","title":"Bebizonyították: magányhoz vezethet a most már 400 millió ember által használt ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c632e36-32e9-4b04-9a25-0ad179269a70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kirúgott tábornok nem volt benne abba a Signal chatcsoportban, ahol az amerikai kormányzat egy titkos támadás részleteit beszélte meg.","shortLead":"A kirúgott tábornok nem volt benne abba a Signal chatcsoportban, ahol az amerikai kormányzat egy titkos támadás...","id":"20250404_Trump-kirugta-a-Nemzetbiztonsagi-Ugynokseg-vezetoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c632e36-32e9-4b04-9a25-0ad179269a70.jpg","index":0,"item":"acae735a-7292-4c13-a29c-d9a1896abccb","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_Trump-kirugta-a-Nemzetbiztonsagi-Ugynokseg-vezetoseget","timestamp":"2025. április. 04. 08:03","title":"Trump kirúgta a Nemzetbiztonsági Ügynökség vezetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kína nem minden alap és előjel nélkül készül a kereskedelmi háborúra, pedig az amerikai beruházásaik arányaiban elenyészőek.","shortLead":"Kína nem minden alap és előjel nélkül készül a kereskedelmi háborúra, pedig az amerikai beruházásaik arányaiban...","id":"20250402_Kina-korlatozza-a-cegek-amerikai-befekteteseit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693.jpg","index":0,"item":"7c7d5b8d-7d90-4475-96b8-605ebcc16975","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Kina-korlatozza-a-cegek-amerikai-befekteteseit","timestamp":"2025. április. 02. 18:20","title":"Peking korlátozza a kínai cégek amerikai befektetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]