[{"available":true,"c_guid":"9244786b-c9bd-42b2-9b10-99f290ecc393","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két érdekes újítást is tesztel a Windows 11-ben a Microsoft, kényelmesebb lehet a rendszer használata.","shortLead":"Két érdekes újítást is tesztel a Windows 11-ben a Microsoft, kényelmesebb lehet a rendszer használata.","id":"20250404_microsoft-windows-11-talcaikonok-meretezes-start-menu-valtozasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9244786b-c9bd-42b2-9b10-99f290ecc393.jpg","index":0,"item":"7d41991f-7409-4f39-801a-94c46346dd4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_microsoft-windows-11-talcaikonok-meretezes-start-menu-valtozasok","timestamp":"2025. április. 04. 14:03","title":"Látványos változások jönnek a Windows 11-be, megnő a Start menü is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b05e4c5-0734-46a3-a912-93e659be019f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nemrég távozott az Alkotmánybíróság legrégibb tagja, mert lejárt a mandátuma. Péntektől elnök sincs, Sulyok Tamás helyét pedig egy éve nem töltötték be. Tizenöt helyett már csak tizenketten vannak.","shortLead":"Nemrég távozott az Alkotmánybíróság legrégibb tagja, mert lejárt a mandátuma. Péntektől elnök sincs, Sulyok Tamás...","id":"20250403_veszesen-fogy-az-alkotmanybirosag-juhasz-imre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b05e4c5-0734-46a3-a912-93e659be019f.jpg","index":0,"item":"82cb8148-2dc4-4e6a-82bb-4962726f7c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_veszesen-fogy-az-alkotmanybirosag-juhasz-imre-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 19:16","title":"Vészesen fogy az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f8de06-3974-44a6-8b72-a0a4843318ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szupervékony menetfényt kapott Ioniq 6 most először N Line változatban is bemutatkozott, és nyáron jön a szupererős N verzió.","shortLead":"A szupervékony menetfényt kapott Ioniq 6 most először N Line változatban is bemutatkozott, és nyáron jön a szupererős N...","id":"20250403_meg-durvabb-lett-a-hyundai-futurisztikus-villanyautoja-itt-a-megujult-ioniq-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f8de06-3974-44a6-8b72-a0a4843318ce.jpg","index":0,"item":"42d1d5b0-10df-41df-b202-16b45f10d979","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_meg-durvabb-lett-a-hyundai-futurisztikus-villanyautoja-itt-a-megujult-ioniq-6","timestamp":"2025. április. 03. 07:59","title":"Még durvább lett a Hyundai futurisztikus villanyautója, itt a megújult Ioniq 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dollár gyengült, az euró erősödött, a forint árfolyama pedig stabilnak bizonyult, miután Donald Trump amerikai elnök az egész világ ellen vámháborút hirdetett. Az európai tőzsdék (is) estek, az olajárak csökkentek.","shortLead":"A dollár gyengült, az euró erősödött, a forint árfolyama pedig stabilnak bizonyult, miután Donald Trump amerikai elnök...","id":"20250403_forint-arfolyam-trump-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"7e3f6914-da36-4fed-a99e-ce06c021d7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_forint-arfolyam-trump-vamok","timestamp":"2025. április. 03. 10:35","title":"A forint egyelőre jól viseli Trump vámháborúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5378328b-521d-46f5-a5b3-dc8558d97fa5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy óra alatt az egész készletet kipucolták a vásárlók.","shortLead":"Egy óra alatt az egész készletet kipucolták a vásárlók.","id":"20250403_meghan-markle-as-ever-webshop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5378328b-521d-46f5-a5b3-dc8558d97fa5.jpg","index":0,"item":"9a080837-05f3-4076-bb36-8125e0ef87d0","keywords":null,"link":"/elet/20250403_meghan-markle-as-ever-webshop","timestamp":"2025. április. 03. 13:16","title":"Alig öt perc alatt elkapkodták az egyik terméket Meghan Markle webshopjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f73752-0697-4636-969c-524832ab3519","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Arról mintha elfeledkeztek volna, hogy az izraeli miniszterelnök mellett a terrorszervezet vezetőjére is elfogatóparancsot adott ki a testület.","shortLead":"Arról mintha elfeledkeztek volna, hogy az izraeli miniszterelnök mellett a terrorszervezet vezetőjére is...","id":"20250404_hamasz-magyarorszag-nemzetkozi-buntetobirosag-netanjahu-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83f73752-0697-4636-969c-524832ab3519.jpg","index":0,"item":"5da7d9f9-d67c-45fd-8b78-a9a6b57d8ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_hamasz-magyarorszag-nemzetkozi-buntetobirosag-netanjahu-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 04. 16:21","title":"A Hamász felszólította Magyarországot, hogy ne lépjen ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból, Netanjahut pedig tartóztassák le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab669f8-7dfd-479d-a1f1-9c8d70bac084","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eljárás alá vont személyek bűne az volt, hogy a közösségi oldalakon tiltakozásra buzdították az embereket. ","shortLead":"Az eljárás alá vont személyek bűne az volt, hogy a közösségi oldalakon tiltakozásra buzdították az embereket. ","id":"20250403_torokorszag-vasarlas-bojkott-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dab669f8-7dfd-479d-a1f1-9c8d70bac084.jpg","index":0,"item":"27940bf6-1c28-4c93-b688-499417ed3861","keywords":null,"link":"/kkv/20250403_torokorszag-vasarlas-bojkott-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 03. 14:36","title":"Vásárlási bojkottot hirdettek az isztambuli polgármester letartóztatása miatt, őrizetbe vették őket a török hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadf68cc-b19c-450e-a708-9a0c36d80065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább a vagyon elleni bűncselekmények szaporodtak el, ezen belül is a lopások és a különféle csalások.","shortLead":"Leginkább a vagyon elleni bűncselekmények szaporodtak el, ezen belül is a lopások és a különféle csalások.","id":"20250403_buncselekmenyek-szama-novekedes-statisztika-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cadf68cc-b19c-450e-a708-9a0c36d80065.jpg","index":0,"item":"7c73502e-7d91-4260-9279-927c61829b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_buncselekmenyek-szama-novekedes-statisztika-ksh","timestamp":"2025. április. 03. 16:43","title":"Hétéves csúcsot döntött a bűncselekmények száma tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]