[{"available":true,"c_guid":"f8be4040-e424-42ee-b766-69cb31414d82","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A helyiek tojásdobálással, verekedéssel fenyegetik, és azt kérdezik tőle: „Tekenyőt a belemnek hozzanak-e?” – írta az előadó.","shortLead":"A helyiek tojásdobálással, verekedéssel fenyegetik, és azt kérdezik tőle: „Tekenyőt a belemnek hozzanak-e?” – írta...","id":"20250405_Pottyondy-Edina-szerint-mar-ket-erdelyi-telepulesen-lehetetlenitettek-el-az-eloadasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8be4040-e424-42ee-b766-69cb31414d82.jpg","index":0,"item":"1c310fc1-9e00-4f3f-a8a9-2ea5e75b679e","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Pottyondy-Edina-szerint-mar-ket-erdelyi-telepulesen-lehetetlenitettek-el-az-eloadasat","timestamp":"2025. április. 05. 08:42","title":"Pottyondy Edina szerint már két erdélyi településen lehetetlenítették el az előadását a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DeepMind mérnökei készítették el a Dreamer nevű mesterséges intelligenciát, ami minden különösebb betanítás nélkül játszott Minecraftot. Az algoritmus kilenc nappal később a játék egyik legnehezebb feladatát is megoldotta.","shortLead":"A DeepMind mérnökei készítették el a Dreamer nevű mesterséges intelligenciát, ami minden különösebb betanítás nélkül...","id":"20250404_minecraft-deepmind-dreamer-mesterseges-intelligencia-gyemant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f.jpg","index":0,"item":"51f0fb2f-2e8c-45c2-8077-144c7b2badf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_minecraft-deepmind-dreamer-mesterseges-intelligencia-gyemant","timestamp":"2025. április. 04. 19:03","title":"Ráengedték a mesterséges intelligenciát a Minecraftra, és amit ott csinált, az lenyűgöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője annak kapcsán posztolt, hogy folyamatosak a késések és leállások a győri fővonalon.","shortLead":"A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője annak kapcsán posztolt, hogy folyamatosak a késések és leállások a győri...","id":"20250405_Vitezy-David-szerint-Lazarnak-a-Pride-es-a-karomkodas-helyett-azzal-kene-foglalkoznia-ami-a-dolga-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d.jpg","index":0,"item":"b2af40fa-104e-4d4a-93e2-c2e27e9a8864","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Vitezy-David-szerint-Lazarnak-a-Pride-es-a-karomkodas-helyett-azzal-kene-foglalkoznia-ami-a-dolga-lenne","timestamp":"2025. április. 05. 13:11","title":"Vitézy Dávid szerint Lázárnak a Pride és a káromkodás helyett azzal kéne foglalkoznia, ami a dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kirúgták az amerikai igazságügy egyik munkatársát, aki ellenezte, hogy visszaadják a családon belüli erőszak miatt elítélt Gibson fegyvertartási engedélyét. ","shortLead":"Kirúgták az amerikai igazságügy egyik munkatársát, aki ellenezte, hogy visszaadják a családon belüli erőszak miatt...","id":"20250404_Trump-hollywoodi-nagykovetenek-Mel-Gibsonnak-ujra-lehet-fegyvere-miniszteriumi-segitseggel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"097f7c5d-cdb4-4238-85f8-72b321c0e3e5","keywords":null,"link":"/elet/20250404_Trump-hollywoodi-nagykovetenek-Mel-Gibsonnak-ujra-lehet-fegyvere-miniszteriumi-segitseggel","timestamp":"2025. április. 04. 08:29","title":"Trump hollywoodi követének, Mel Gibsonnak újra lehet fegyvere - minisztériumi segítséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30c3186-a97e-466e-8ce0-5c26d107ca32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sterbinszky Amália magyar válogatottban 239 mérkőzésen lépett pályára. Az 1982-es világbajnoki ezüstérem mellett három vb-bronzérme és egy olimpiai harmadik helyezése van.","shortLead":"Sterbinszky Amália magyar válogatottban 239 mérkőzésen lépett pályára. Az 1982-es világbajnoki ezüstérem mellett három...","id":"20250403_sterbinszky-amalia-meghalt-kezilabda-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b30c3186-a97e-466e-8ce0-5c26d107ca32.jpg","index":0,"item":"23d9e6d1-d657-4140-b343-1533d8edb5f1","keywords":null,"link":"/sport/20250403_sterbinszky-amalia-meghalt-kezilabda-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 19:49","title":"Elhunyt Sterbinszky Amália, az évszázad legjobb magyar női kézilabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf59953-8346-4c4d-a609-bc3725a27085","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alapító Zentai Pétert immár a cégvezetőként is segíti Tikos-Nagy Csaba. ","shortLead":"Az alapító Zentai Pétert immár a cégvezetőként is segíti Tikos-Nagy Csaba. ","id":"20250404_Zentai-Peter-Peters-Project-Hilaris-Hotel-Management-Tikos-Nagy-Csaba-Tiborcz-Istvan-Rahimkulov-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcf59953-8346-4c4d-a609-bc3725a27085.jpg","index":0,"item":"ffad0257-0c00-4019-9ee4-fba11e9e676e","keywords":null,"link":"/360/20250404_Zentai-Peter-Peters-Project-Hilaris-Hotel-Management-Tikos-Nagy-Csaba-Tiborcz-Istvan-Rahimkulov-csalad","timestamp":"2025. április. 04. 07:30","title":"Megújul a Tiborcztól átvett hotelekből álló szállodalánc vezetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e612178c-eb23-4eab-bb44-a6498f648129","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Újabb katasztrófának néz ki, ami felé a Fyre Festival 2 tart – az igazi csoda az, hogy idáig egyáltalán eljutottak, hiszen az első fesztivál akkora bukás lett, hogy a főszervező négy évre börtönbe ment.","shortLead":"Újabb katasztrófának néz ki, ami felé a Fyre Festival 2 tart – az igazi csoda az, hogy idáig egyáltalán eljutottak...","id":"20250405_Fyre-Festival-2-osszeomlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e612178c-eb23-4eab-bb44-a6498f648129.jpg","index":0,"item":"a1c0214d-759f-410d-bd58-50d706e2177d","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Fyre-Festival-2-osszeomlas","timestamp":"2025. április. 05. 15:49","title":"Az egyszer már totális bukásba fulladt Fyre Festival második kiadása is öles léptekkel tart az összeomlás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5dd22f3-17fb-41ed-8c3e-52d90deeeda2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Família Kft.-ből ismert 97 éves színész a Rózsadombon harcolt, azt mondta, azóta istenhívő.","shortLead":"A Família Kft.-ből ismert 97 éves színész a Rózsadombon harcolt, azt mondta, azóta istenhívő.","id":"20250404_baranyi-laszlo-haboru-trauma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5dd22f3-17fb-41ed-8c3e-52d90deeeda2.jpg","index":0,"item":"ab3e9617-c3e6-433a-a4b7-22fd362ab758","keywords":null,"link":"/elet/20250404_baranyi-laszlo-haboru-trauma","timestamp":"2025. április. 04. 10:56","title":"Baranyi László a világháborús traumáiról beszélt: „Nagyon féltünk, volt, aki mellettem összecsinálta magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]