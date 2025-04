Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a60d364a-8210-469e-bf9a-6c0f2cbc46b8","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Már csak egy hét, és április 9-én elindul a HVG Állásbörze. A legnagyobb karrierfórum nemcsak a munkatapasztalattal rendelkezőket várja, hanem azokat is, akik még tanulnak, vagy a közeljövőben lépnek ki az álláspiacra. Összegyűjtöttük, hogyan juthatnak közelebb első szakmai gyakorlatukhoz, vagy akár állandó munkahelyükhöz az állásbörzén.","shortLead":"Már csak egy hét, és április 9-én elindul a HVG Állásbörze. A legnagyobb karrierfórum nemcsak a munkatapasztalattal...","id":"20250401_hvg-allasborze-2025-diakoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a60d364a-8210-469e-bf9a-6c0f2cbc46b8.jpg","index":0,"item":"f12fcd75-c82b-42de-8329-6e3d467e4018","keywords":null,"link":"/kkv/20250401_hvg-allasborze-2025-diakoknak","timestamp":"2025. április. 01. 16:10","title":"Ezt adja a diákoknak a legnagyobb állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az új típusú dohánytermékek tüdőbajban és mérgezésben mérhető kockázatot jelentenek, amit kiterjesztett figyeléssel szeretne megérteni és kezelni az állam.","shortLead":"Az új típusú dohánytermékek tüdőbajban és mérgezésben mérhető kockázatot jelentenek, amit kiterjesztett figyeléssel...","id":"20250402_nikotinos-mergezes-elektromos-cigaretta-elfbar-hevitett-dohanytermekek-e-cigi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"693f5a8c-97c3-4272-9c8f-5a48e0586789","keywords":null,"link":"/elet/20250402_nikotinos-mergezes-elektromos-cigaretta-elfbar-hevitett-dohanytermekek-e-cigi","timestamp":"2025. április. 02. 18:37","title":"Drasztikusan megnőtt a mérgezések száma a nikotinos termékek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c536ef4-f129-475d-8e64-53791f39633b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az izraeli miniszterelnök budapesti látogatásával foglalkozott több európai lap.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök budapesti látogatásával foglalkozott több európai lap.","id":"20250402_Netanjahu-budapest-latogatas-nemzetkozi-lapszemle-soros-orban-elszigeteltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c536ef4-f129-475d-8e64-53791f39633b.jpg","index":0,"item":"339ec238-bd11-4556-8d92-b04ec3eeafcd","keywords":null,"link":"/360/20250402_Netanjahu-budapest-latogatas-nemzetkozi-lapszemle-soros-orban-elszigeteltseg","timestamp":"2025. április. 02. 11:01","title":"Külföldi lapok: Orbán antiszemita közhelyekkel támadja Sorost, mégis Netanjahu hátán igyekszik kimászni az elszigeteltségből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bf5c5a-4f49-4554-88b5-c03cd5814ea9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tervezett büntetőintézkedések Magyarországnak is hatalmas pofont jelentenének.","shortLead":"A tervezett büntetőintézkedések Magyarországnak is hatalmas pofont jelentenének.","id":"20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-szankciocsomag-tervezet-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3bf5c5a-4f49-4554-88b5-c03cd5814ea9.jpg","index":0,"item":"2e92d03d-d348-420a-94d5-83c0379522a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-szankciocsomag-tervezet-kongresszus","timestamp":"2025. április. 02. 16:34","title":"500 százalékos vámmal sújthatják az Oroszországtól energiát vásárló országokat az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c6d74e-029e-4be8-a06a-08229d898eb1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos jármű az ütközést követően kigyulladt.","shortLead":"Az elektromos jármű az ütközést követően kigyulladt.","id":"20250401_Xiaomi-SU7-halalos-baleset-Kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c6d74e-029e-4be8-a06a-08229d898eb1.jpg","index":0,"item":"d72786de-8583-4aa0-97b9-346a47ef8bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_Xiaomi-SU7-halalos-baleset-Kina","timestamp":"2025. április. 01. 15:57","title":"Három áldozata van a Xiaomi SU7 első halálos balesetének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több településen is felmerült a gyanú.","shortLead":"Több településen is felmerült a gyanú.","id":"20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"f7a79205-f4a9-444f-b6b8-90f7285a62aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","timestamp":"2025. április. 02. 07:59","title":"Tovább terjed a száj- és körömfájás, már a magyar határt is elérhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA vizsgálata szerint a mikrogravitáció nem egyformán hat a csontokra: van, amelyik gyorsabban épül le a többinél.","shortLead":"A NASA vizsgálata szerint a mikrogravitáció nem egyformán hat a csontokra: van, amelyik gyorsabban épül le a többinél.","id":"20250401_urutazas-hatasa-csontok-leepulese-nasa-egerkiskerlet-nemzetkozi-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668.jpg","index":0,"item":"4eeceee0-f734-42f3-9b58-383bf6f62582","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_urutazas-hatasa-csontok-leepulese-nasa-egerkiskerlet-nemzetkozi-urallomas","timestamp":"2025. április. 01. 14:03","title":"Furcsa dolog történt az egerekkel, amelyek 37 napig voltak a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8237da-0a70-4ec1-8bf0-3b9cbf7ac825","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valamennyien az Éljen Szombathely! Egyesületben folytatják a munkát.","shortLead":"Valamennyien az Éljen Szombathely! Egyesületben folytatják a munkát.","id":"20250402_szombathely-oellenzek-part-kilepes-nemeny-andras-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba8237da-0a70-4ec1-8bf0-3b9cbf7ac825.jpg","index":0,"item":"7565b13c-04ce-4141-9d53-23f7ecc50303","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_szombathely-oellenzek-part-kilepes-nemeny-andras-polgarmester","timestamp":"2025. április. 02. 12:54","title":"Kilépett „óellenzéki” pártjából Szombathely polgármestere és három alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]