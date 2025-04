Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogy lesznek-e megtorló intézkedések, arról a kereskedelmi miniszter sejtelmesen nyilatkozott. ","shortLead":"Hogy lesznek-e megtorló intézkedések, arról a kereskedelmi miniszter sejtelmesen nyilatkozott. ","id":"20250403_usa-vam-japan-kormany-felszolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"94a3e384-1623-420f-aa75-aacadd33148d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_usa-vam-japan-kormany-felszolitas","timestamp":"2025. április. 03. 10:08","title":"A japán kormány felszólította Washingtont a vámintézkedések visszavonására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"15-16 év börtönt kaptak.","shortLead":"15-16 év börtönt kaptak.","id":"20250403_ukran-katonak-terroristak-orosz-birosag-itelet-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55.jpg","index":0,"item":"0223d0ea-fe12-4756-a623-d8befcaf7f60","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_ukran-katonak-terroristak-orosz-birosag-itelet-kurszk","timestamp":"2025. április. 03. 17:58","title":"Terroristaként ítéltek el az oroszok négy ukrán katonát, amiért részt vettek a kurszki betörésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963ef69-8c9e-4285-80a1-553959e8af35","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsának kiadása óta először utazik Európába Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Magyarországon nem kellett attól tartania, hogy letartóztatják. Mi a provokatív látogatás célja?","shortLead":"A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsának kiadása óta először utazik Európába Benjamin Netanjahu izraeli...","id":"20250403_Spiegel-elemzes-Orban-es-Netanjahu-illiberalis-ferfibaratsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5963ef69-8c9e-4285-80a1-553959e8af35.jpg","index":0,"item":"b51da9c8-91ce-4ca0-a7e9-83275d99f793","keywords":null,"link":"/360/20250403_Spiegel-elemzes-Orban-es-Netanjahu-illiberalis-ferfibaratsaga","timestamp":"2025. április. 03. 15:46","title":"Spiegel-elemzés: Orbán és Netanjahu illiberális brománca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc429db-730f-4e86-a2e9-b71c48532521","c_author":"Földes András","category":"itthon","description":"Bár a miniszter szerint a Tisza-vezér Mészáros Lőrinc fenekéből nyalta ki a 10 fillért, a NER még a nagyon fideszes Pátyon is védekezni kényszerült. Lázár keményen beleszállt Varga Juditba is.","shortLead":"Bár a miniszter szerint a Tisza-vezér Mészáros Lőrinc fenekéből nyalta ki a 10 fillért, a NER még a nagyon fideszes...","id":"20250404_Magyar-Peter-szelleme-beszivargott-Lazar-Janos-forumara-Paty-Menczer-Tamas-Meszaros-Lorinc-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcc429db-730f-4e86-a2e9-b71c48532521.jpg","index":0,"item":"3f98e794-860e-4939-afb5-2ed3936f1ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Magyar-Peter-szelleme-beszivargott-Lazar-Janos-forumara-Paty-Menczer-Tamas-Meszaros-Lorinc-ebx","timestamp":"2025. április. 04. 23:06","title":"Magyar Péter szelleme beszivárgott Lázár János fórumára, hiába terelték volna el a szót a kormány lopásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b1c24d-73b0-44ea-93cf-fa8d42aafd00","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a Microsoft továbbra is azt tervezi, hogy 80 milliárd dollárt költ el új adatközpontok építésére, úgy tűnik, ezt sokkal lassabban teheti meg, mint korábban tervezte.","shortLead":"Bár a Microsoft továbbra is azt tervezi, hogy 80 milliárd dollárt költ el új adatközpontok építésére, úgy tűnik, ezt...","id":"20250404_microsoft-adatkozpont-donald-trump-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7b1c24d-73b0-44ea-93cf-fa8d42aafd00.jpg","index":0,"item":"bb547a62-fcab-45f5-9c82-8a7c5ea5596e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_microsoft-adatkozpont-donald-trump-vamok","timestamp":"2025. április. 04. 17:03","title":"Keresztbe tehettek a Microsoft nagy tervének Donald Trump vámjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"A Fehér Ház szerint nincs már köztük kereskedés, pedig – szankciók ide vagy oda – az áruk még mindig áramolnak.","shortLead":"A Fehér Ház szerint nincs már köztük kereskedés, pedig – szankciók ide vagy oda – az áruk még mindig áramolnak.","id":"20250403_trump-viszontvam-oroszorszag-kimaradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"d2baa7fc-99fc-4e73-9ccb-e2207bb67738","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_trump-viszontvam-oroszorszag-kimaradt","timestamp":"2025. április. 03. 12:02","title":"Csak Oroszország maradt le Trump viszontvámos listájáról – pedig itt is volna mit megvámolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9544399d-6549-47ed-aebf-74ee707cc5ef","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kanada szintén mentesült a frissen meghirdetett amerikai viszonossági vámok alól, Mark Carney kanadai miniszterelnök azonban korlátozott ellenintézkedéseket jelentett be az Egyesült Államok által már korábban kiszabott vámtételekre.","shortLead":"Kanada szintén mentesült a frissen meghirdetett amerikai viszonossági vámok alól, Mark Carney kanadai miniszterelnök...","id":"20250403_A-mexikoi-elnok-a-jo-viszonynak-tudja-be-hogy-Mexiko-mentesul-az-amerikai-viszonossagi-vamok-alol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9544399d-6549-47ed-aebf-74ee707cc5ef.jpg","index":0,"item":"7d218bcf-fa78-448f-b33c-736b09db192a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_A-mexikoi-elnok-a-jo-viszonynak-tudja-be-hogy-Mexiko-mentesul-az-amerikai-viszonossagi-vamok-alol","timestamp":"2025. április. 03. 20:32","title":"A mexikói elnök a jó viszonynak tudja be, hogy Mexikó mentesül az amerikai viszonossági vámok alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a16b17f-5ed2-4a05-8c81-2b305315b8b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több, a fejlesztést ismerő izraeli forrás szerint a zsidó állam az emberi jogokat semmibe véve hallgatja le a palesztinokat, és ebből fakadóan már rendelkezik sosem nem látott méretű adatbázissal. A cél, hogy legyen elég alapanyag a mesterséges intelligenciának a palesztinok megfigyelésére.","shortLead":"Több, a fejlesztést ismerő izraeli forrás szerint a zsidó állam az emberi jogokat semmibe véve hallgatja le...","id":"20250403_izraeli-palesztin-haboru-mesterseges-intelligencia-palesztinok-megfigyeles-lehallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a16b17f-5ed2-4a05-8c81-2b305315b8b1.jpg","index":0,"item":"117e47ba-6d99-4f0f-9001-15696d79b3f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_izraeli-palesztin-haboru-mesterseges-intelligencia-palesztinok-megfigyeles-lehallgatas","timestamp":"2025. április. 03. 10:28","title":"Totális megfigyelést készül indítani Izrael: ijesztően alapos mesterséges intelligenciát engednek a palesztinokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]