Februárban lettem 26 éves. Egészséges fiatal nő vagyok, mégis 12 éves korom óta minden hónapban egy lórúgásnyi fájdalomcsillapítóra és görcsoldóra van szükségem ahhoz, hogy túléljem a menstruációm első napjait. Ha nem teszem, a fájdalomtól napokig megmozdulni sem tudok, hányok, de kamaszként arra is volt példa, hogy a mosdó felé tartva éjszakánként elájultam.

A nőgyógyászom szerint semmiféle betegségem nincs, soha nem is volt, pusztán a szervezetem így reagál a menzeszem első néhány napjára. Ahhoz, hogy ezt túléljem, hónapok vagy talán évek alatt kikísérletezett gyógyszer-kombinációra van szükségem. Amellett, hogy ez fizikailag – és sokszor mentálisan is – megterhelő, a havi kiadásaimban is jelentős összeget jelent.

A kifejezetten menstruációs fájdalomra ajánlott, jelenleg 2779 forintos áron elérhető 6× darabos rózsaszín ibuprofen és sárga drotaverin számomra semmit sem ér, külön kell megvásárolnom egy fájdalomcsillapító ultra forte és egy görcsoldó forte változatát. A legutóbbi alkalommal, márciusban például valamivel több mint 9200 forintot hagytam ott a patikában két doboz gyógyszerért. Igaz, azt hozzá kell tenni, hogy mindig mindenből a legnagyobb kiszerelést vásárlom, azonban ebbe az árba még így is csak egy 30 darabos fájdalomcsillapító (5399 forint) és egy 24 darabos görcsoldó (3879 forint) fért bele.

Jobb napokon ezekből körülbelül 4 óránként (éjszaka is) veszek be egy-egy szemet, rosszabbakon egy fájdalomcsillapítót és két görcsoldót küldök le, és jelzem a kollégáimnak, hogy ha lehet, 1-2 napig otthonról dolgoznék.

Ez azt jelenti, hogy a napi gyógyszeradagom még akkor is több ezer forintos költséget jelent, ha a szervezetem épp kevésbé dolgozik ellenem. A 3879 forintért megvásárolt görcsoldó tablettáknak darabja ugyanis majdnem 162 forint, míg az 5399 forintos fájdalomcsillapítóból egy tabletta 180 forint.

Mivel én ezekből 4 óránként legalább egy-egy szemet veszek be, ami mindkét gyógyszerből napi hat darabot jelent, ez a görcsoldó esetében napi 969 forintos költség, a fájdalomcsillapító esetében pedig 1080 forint. A menstruációm első napján tehát legalább 2050 forintba kerül a túlélésem, ha pedig a második napra sem enyhül a fájdalom, újabb 1500-2050 forint adódik hozzá a kiadásaimhoz attól függően, hogy milyen időközönként kell bevennem gyógyszereket.

A görcsök enyhítésére tehát legalább havi 2-5 ezer forint közötti összeget költök, éves szinten pedig legalább 25-50 ezer forintot. Ehhez adódnak hozzá azoknak a higiéniai termékeknek az árai, amiket értelemszerűen muszáj megvásárolnom. Tamponokra, betétekre több millió nőhöz hasonlóan újabb súlyos összegeket hagyok a drogériákban még akkor is, ha egyébként mindenből igyekszem a legolcsóbbat megvenni. Egy 2023. márciusi kalkuláció alapján a higiéniai termékek összköltsége évi 24, illetve 18 ezer forint, de ez nagyon óvatos becslésnek tűnik, különösen, ha figyelembe vesszük az inflációt, amely a KSH adatai alapján a testápolási, egészségügyi cikkeknél 2024. februárban 6,5, majd 2025. februárban újabb 2,9 százalékos inflációt mértek az előző év azonos időszakához képest.

Én viszont szerencsés vagyok, mert még ha fogcsikorgatva fizetem is ki a több ezer forintos gyógyszereket, legalább meg tudom tenni, hogy enyhítsem a fájdalmam, míg több tízezer magyar lánynak és nőnek arra sincs lehetősége, hogy a 27 százalékos áfával megterhelt tampont és betétet megvegye – közülük az extrém görcsöktől szenvedőknek nemigen van reménye az enyhülésre.

Elszálltak a gyógyszerárak

Arra vonatkozóan, hogy egy adott típusú gyógyszer – ebben az esetben tehát a fájdalomcsillapítók és görcsoldók – ára mennyivel emelkedett az elmúlt években, nem állnak rendelkezésre információk. A KSH adattáblájában csak általános gyógyszerárak szerepelnek, amelyek az elmúlt két évben nőttek kiugróan. Az előző év azonos időszakához képest

2021. februárban 2,5 százalékkal,

2022. februárban 3,0 százalékkal,

2023. februárban 7,6 százalékkal,

2024. februárban újabb 7,2 százalékkal,

2025. februárban pedig 3,2 százalékkal

drágultak a gyógyerek és gyógyáruk. Vagyis 2020. februárhoz képest idén több mint negyedével kell többet fizetni.

Gyógyszerárak emelkedése A gyógyszerek drágulása 2020. februárhoz képest százalékban.

Ez akár évi több száz forintos drágulást jelenthet a fájdalomcsillapítók és görcsoldók esetében is, amiknek az ára már évekkel ezelőtt meghaladta azt a 3000-3800 forintos küszöböt, amiről Gábor Tamás gyógyszerész, piaci elemző februárban a Népszavának azt mondta, ez az az összeg, amit az emberek még zokszó nélkül kifizetnek a gyógyszerekért. Az ennél drágább, elsősorban recept nélkül kapható készítmények közül már csak azokat kérik, amelyek nélkülözhetetlenek.

Mivel pedig recept nélkül kapható készítményekről van szó, állami támogatás (például közgyógyellátás) sem érhető el ezekre a szerekre. Eleve csökken is azoknak a száma, akik tartós betegség vagy egyéb jogcímek alapján jogosultak az állami közgyógyellátásra: a KSH 2019-es adatai alapján Magyarországon 283 ezer állampolgár számára állta a gyógyszerek térítési díját vagy annak legalább egy részét az állam, addig a legfrissebb, jelenleg elérhető 2023-as adatok szerint a jogosultak száma 4 év alatt közel 20 ezerrel csökkent. Ebben az évben már csak 262 ezren voltak benne a közgyógyellátási rendszerben.

Ha betétre nem jut, gyógyszerre sem

A Központi Statisztikai Hivatal 2023-as adatai szerint ugyanakkor Magyarországon a jövedelmi szegénység aránya ebben az évben 14,7 százalék volt, míg a súlyos anyagi és szociális deprivációban élőké 9,3 százalék. Ők azok (körülbelül 892 ezer – 1 millió 410 ezer ember), akik szinte biztos, hogy nem tudnak nélkülözhető gyógyszerekre költeni. (Más kérdés, hogy a szegénységgel kapcsolatos KSH-adatokban kutatók nemrég súlyos gyanút felvető furcsaságokat találtak. A KSH tagadja az adatok szándékos torzítását.)

Bár pontos adatok erről nem állnak rendelkezésre, becslések szerint Magyarországon minden 10. nőt érint a menstruációs szegénység, vagyis a nők minimum 10 százalékának nélkülöznie kell azokat a higiéniai eszközöket és körülményeket – tampont, betétet, tiszta fehérneműt, folyóvizet -, amik a menstruáció időszakában komfortot és biztonságot nyújtanak számukra. Más felmérések szerint minden ötödik iskolás lányt érint Magyarországon ez a probléma. A menstruációs szegénységben különösen veszélyeztetett csoportnak számítanak a mélyszegénységben élők és a hajléktalanok.

Erre világított rá egyebek között a Magyar Vöröskereszt 2019-es felmérése is, amely során 4350 hetedikes diáklányt kérdeztek meg arról, hogy mióta menstruálnak, hiányoztak-e már az iskolából azért, mert nincs hozzáférésük megfelelő higiéniai termékekhez. A válaszok alapján a kamaszlányok ilyen és ehhez hasonló okok miatt tanévenként akár 50 napra is kimaradhatnak az oktatásból. Mivel pedig a menstruáció sok helyen még mindig tabu, nincsenek felnőttek, akikkel erről beszélhetnének. A hiányzásaik egy része így előfordulhat, hogy igazolatlan marad, de az sem ritka, hogy a háziorvostól kérnek igazolást, vagy hazudnak arról, hogy valamilyen enyhébb betegség miatt kell otthon maradniuk.

Emiatt indította el hat évvel ezelőtt a #Lánybólnővé kampányát a Magyar Vöröskereszt, amelynek részeként az ország több száz iskolájába juttatnak el higiéniai csomagokat. Váradi Mariann, a Magyar Vöröskereszt véradásszervezésért felelős országos szakmai vezetője ugyanakkor ezzel kapcsolatban a HVG-nek korában azt mondta; az adományunk kizárólag az intim betétre, edukációs füzetre, esetenként kézfertőtlenítőre terjed ki.

Gyógyszert semmilyen formában nem adunk, és magam sem ismerek olyan programot, amely a fájdalomcsillapítást vagy a gyógyszerekhez való kedvezményes hozzáférést támogatná

– közölte. Ez azt jelenti, hogy még ha intim higiéniai termékekhez valamilyen úton-módon hozzá is jutnak a rászorulók – a Budapest Bike Maffia például március 8-án, nőnapon az Éljenek a Csajok! nőnapi akciója során 400 csomagnyi tisztálkodószert és pipereterméket gyűjtött hajléktalan nők számára –, a menstruációs fájdalom enyhítésére semmilyen eszköz nem áll rendelkezésükre. Pedig ha a 700-1200 forint/csomag átlagáron mozgó egészségügyi betétet nem tudják megvásárolni, akkor az egyre drágább fájdalomcsillapító szereket és az egyéb alternatívákat, például melegítő párnákat sem.

Pedig a Women’s Health Concern brit civil szervezet szerint a nők mintegy 80 százaléka tapasztal élete során menstruációs fájdalmakat, 5-10 százalékuk esetében pedig a görcsök olyan erősek, hogy negatív hatással vannak a mindennapi életükre és munkavégzésükre.

Se áfacsökkentés, se ingyen betét: a kormány számára nem létezik a menstruációs szegénység Magyarországon becslések szerint több ezer olyan nő élhet, akiknek nincs pénze higiéniás termékekre. A Magyar Vöröskereszt a tavalyi tanévben brit mintára ingyen betéttel teli ládákat osztott ki az iskoláknak, az érdeklődés olyan nagy volt, hogy sok intézmény maga kérte felvételét a programba. A projekt a következő tanévben azonban egyelőre szünetel, amíg ki nem derül, mennyi támogatásból gazdálkodhatnak.

