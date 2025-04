Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"efe2eead-9156-4403-a508-10769e0c4e9d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kábel Egyiptomot és Európát fogja összekötni.","shortLead":"A kábel Egyiptomot és Európát fogja összekötni.","id":"20250410_Tengerre-magyar-A-4iG-optikai-kabelt-tesz-a-Foldkozi-tenger-ala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efe2eead-9156-4403-a508-10769e0c4e9d.jpg","index":0,"item":"b4cd0f1d-fe27-4304-9840-9153cf1ca915","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250410_Tengerre-magyar-A-4iG-optikai-kabelt-tesz-a-Foldkozi-tenger-ala","timestamp":"2025. április. 10. 14:15","title":"Tengerre, magyar! – A 4iG optikai kábelt tesz a Földközi-tenger alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nincs rá lakossági igény, a futárokat veszélybe sodorhatja, és mivel csak a magyar kereskedőkre vonatkozik, még versenyhátrányt is jelent a külföldiekkel szemben.","shortLead":"Nincs rá lakossági igény, a futárokat veszélybe sodorhatja, és mivel csak a magyar kereskedőkre vonatkozik, még...","id":"20250411_Sulyos-kritikaval-illettek-a-kereskedok-a-kormany-keszpenzhasznalatrol-szolo-elkepzeleseit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"662a80a7-2dd0-4718-a874-11706e8079b3","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Sulyos-kritikaval-illettek-a-kereskedok-a-kormany-keszpenzhasznalatrol-szolo-elkepzeleseit","timestamp":"2025. április. 11. 09:10","title":"Súlyos kritikával illették a kereskedők a kormány készpénzhasználatról szóló elképzeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c90620-33e5-4e98-a4e5-a0d2b651e8be","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Magyarország tavaly 2,88 milliárd dollár értékben importált közvetlenül amerikai árukat. Ebben van sok whiskey és dohány, de főleg gépek és elektronikai eszközök, alkatrészek, mezőgazdasági alapanyagok.","shortLead":"Magyarország tavaly 2,88 milliárd dollár értékben importált közvetlenül amerikai árukat. Ebben van sok whiskey és...","id":"20250409_amerika-usa-magyar-import-termekek-vam-vamhaboru-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3c90620-33e5-4e98-a4e5-a0d2b651e8be.jpg","index":0,"item":"2310b0a9-b08c-4d13-88af-c0f23b990233","keywords":null,"link":"/360/20250409_amerika-usa-magyar-import-termekek-vam-vamhaboru-trump","timestamp":"2025. április. 09. 16:35","title":"Mit adtak (el) nekünk az amerikaiak? A marhaspermán, a bourbonön és a mandulán túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576460de-8f0a-4ce1-9085-179e1671df9b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Hiába értékelte át gazdasági prognózisát a kormány, az még mindig túl bizakodó.","shortLead":"Hiába értékelte át gazdasági prognózisát a kormány, az még mindig túl bizakodó.","id":"20250411_Kopint-Tarki-prognozis-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/576460de-8f0a-4ce1-9085-179e1671df9b.jpg","index":0,"item":"5f7a7aaf-13c9-4090-b2d7-9d2587304e58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_Kopint-Tarki-prognozis-2025","timestamp":"2025. április. 11. 11:31","title":"Kopint-Tárki az idei évről: 1,7 százalékos növekedés, 5,2 százalékos infláció, átlagosan 410 forintos euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A New York Times háromszoros Pulitzer-díjas elemzője gyomorforgatónak és lehangolónak tartja a képeket Donald Trump és Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő fehér házi találkozójáról. Szerinte a két politikus csúnya világ felé tart.","shortLead":"A New York Times háromszoros Pulitzer-díjas elemzője gyomorforgatónak és lehangolónak tartja a képeket Donald Trump és...","id":"20250409_trump-netanjahu-thomas-friedman-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1.jpg","index":0,"item":"935a1d5c-4389-41be-b186-62960c7c2516","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-netanjahu-thomas-friedman-nyt","timestamp":"2025. április. 09. 14:46","title":"\"Ez életünk harca. Mindenben benne vagyok – nem vagyok fáradt. És ti?\" – Thomas Friedman azoknak üzen, akiknek nem kell Trump világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. április. 10. 11:30","title":"Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251d77d7-4422-432a-9aa7-9d05d554d9a4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábiával közösen terveznek konferenciát az izraeli-palesztin konfliktus kétállami rendezéséről.","shortLead":"Szaúd-Arábiával közösen terveznek konferenciát az izraeli-palesztin konfliktus kétállami rendezéséről.","id":"20250409_emmanuel-macron-franciaorszag-palesztin-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/251d77d7-4422-432a-9aa7-9d05d554d9a4.jpg","index":0,"item":"7c5f70d5-902a-46fd-9838-5a5072e6fa67","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_emmanuel-macron-franciaorszag-palesztin-allam","timestamp":"2025. április. 09. 21:14","title":"Macron: Franciaország júniusban elismerheti a palesztin államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy áramellátási megszakító meghibásodása okozott zárlatot, emiatt kábeleket kellett kicserélni.","shortLead":"Egy áramellátási megszakító meghibásodása okozott zárlatot, emiatt kábeleket kellett kicserélni.","id":"20250410_2es-metro-meghibasodas-kabelcsere-zarlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb.jpg","index":0,"item":"5660c1e1-240d-459a-a2b4-9ec358ce39bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_2es-metro-meghibasodas-kabelcsere-zarlat","timestamp":"2025. április. 10. 05:21","title":"Elhárították a hibát, újra a teljes vonalon jár a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]