A benzin és a gázolaj átlagára is biztosan 600 forint alá kerül. Hétvégén újabb komoly áresés jön az üzemanyagoknál

Nevettünk a történeten, amikor Caligula a lovát nevezte ki konzulnak. Most úgy néz ki, minden elemző tévedett. Mi Donald Trump mesterterve, ami miatt válságba döntené a világot?","shortLead":"Nevettünk a történeten, amikor Caligula a lovát nevezte ki konzulnak. Most úgy néz ki, minden elemző tévedett. Azt is titkolja a kormány, hogyan jutott el magyar közvetítéssel 100 millió eurónyi orosz hitel Milorad Dodikékhoz.

Rogán döntött: titok, kinek van diplomata-útlevele, így nem tudjuk, Lánczinak van-e, vagy visszaadta-e már Balog

A magyar kormány hónapok vonakodik beleegyezni az első tárgyalási szakasz megkezdésébe.

Egyedül a magyar kormány nem támogatta, hogy elkezdjék az ukrán jogszabályok összehangolását az uniós joggal

A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.

48 éve gyártják, és most sokkal erősebb lett a jó öreg Lada Niva

A Nasdaq pár tizedes pluszban, az S&P 500 és a Dow Jones enyhe mínuszban nyitott szerdán.

Amerikáig nem ért el a tőzsdei pánik, egyelőre nem zuhannak tovább a részvények Azt is titkolja a kormány, hogyan jutott el magyar közvetítéssel 100 millió eurónyi orosz hitel Milorad Dodikékhoz.","shortLead":"Nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztetne Rogán Antal kabinetminiszter szerint, ha a külügyi tárca elárulná a HVG-nek...","id":"20250410_Rogan-dontott-titok-kinek-van-diplomata-utlevele-igy-nem-tudjuk-Lanczinak-van-e-vagy-visszaadta-e-mar-Balog-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f20f714-715b-42b2-9651-6199c5d4b1b0.jpg","index":0,"item":"4c0beba1-3cb6-4971-9889-6826eb7a7014","keywords":null,"link":"/360/20250410_Rogan-dontott-titok-kinek-van-diplomata-utlevele-igy-nem-tudjuk-Lanczinak-van-e-vagy-visszaadta-e-mar-Balog-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 06:45","title":"Rogán döntött: titok, kinek van diplomata-útlevele, így nem tudjuk, Lánczinak van-e, vagy visszaadta-e már Balog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb35097-b7c4-475e-8846-e4ba34d60453","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány hónapok vonakodik beleegyezni az első tárgyalási szakasz megkezdésébe.","shortLead":"A magyar kormány hónapok vonakodik beleegyezni az első tárgyalási szakasz megkezdésébe.","id":"20250410_eu-ukrajna-jogharmonizacio-magyarorszag-blokkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bb35097-b7c4-475e-8846-e4ba34d60453.jpg","index":0,"item":"c02b3bc3-08ac-4c6e-b174-493695951736","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_eu-ukrajna-jogharmonizacio-magyarorszag-blokkolas","timestamp":"2025. április. 10. 13:30","title":"Egyedül a magyar kormány nem támogatta, hogy elkezdjék az ukrán jogszabályok összehangolását az uniós joggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","shortLead":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","id":"20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81.jpg","index":0,"item":"f3ae825b-828e-484c-99c2-f9e913b14431","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","timestamp":"2025. április. 10. 07:59","title":"48 éve gyártják, és most sokkal erősebb lett a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2698b70f-6384-427b-b8b8-8cf344674949","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nasdaq pár tizedes pluszban, az S&P 500 és a Dow Jones enyhe mínuszban nyitott szerdán.","shortLead":"A Nasdaq pár tizedes pluszban, az S&P 500 és a Dow Jones enyhe mínuszban nyitott szerdán.","id":"20250409_donald-trump-vam-kina-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-500-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2698b70f-6384-427b-b8b8-8cf344674949.jpg","index":0,"item":"5adacc04-7a8b-448a-ada2-d6eb2921369f","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_donald-trump-vam-kina-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-500-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 16:36","title":"Amerikáig nem ért el a tőzsdei pánik, egyelőre nem zuhannak tovább a részvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]