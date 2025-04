Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f21d9906-3327-49cc-9dc6-0b128cf388e8","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250410_Marabu-Feknyuz-Furcsa-gazdasagi-mutatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21d9906-3327-49cc-9dc6-0b128cf388e8.jpg","index":0,"item":"40e95d0d-8373-4ebc-9323-0e8cc987ccde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Marabu-Feknyuz-Furcsa-gazdasagi-mutatok","timestamp":"2025. április. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Furcsa gazdasági mutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legnagyobb mértékben az akkumulátorgyártás esett vissza, 24 százalékkal marad el 2024-től, de az autóipar is gyengélkedik. Minden ágazat visszaesést szenvedett el, a megrendelések zuhanása miatt a kilátások se fényesek.","shortLead":"Legnagyobb mértékben az akkumulátorgyártás esett vissza, 24 százalékkal marad el 2024-től, de az autóipar is...","id":"20250411_ksh-ipar-2025-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860.jpg","index":0,"item":"46e8b606-abb8-4be4-a8a2-60a881a51ea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_ksh-ipar-2025-februar","timestamp":"2025. április. 11. 08:32","title":"Elfogytak a negatív jelzők a magyar ipar teljesítményére, februárban is óriási volt a csökkenés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A New York Times háromszoros Pulitzer-díjas elemzője gyomorforgatónak és lehangolónak tartja a képeket Donald Trump és Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő fehér házi találkozójáról. Szerinte a két politikus csúnya világ felé tart.","shortLead":"A New York Times háromszoros Pulitzer-díjas elemzője gyomorforgatónak és lehangolónak tartja a képeket Donald Trump és...","id":"20250409_trump-netanjahu-thomas-friedman-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1.jpg","index":0,"item":"935a1d5c-4389-41be-b186-62960c7c2516","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-netanjahu-thomas-friedman-nyt","timestamp":"2025. április. 09. 14:46","title":"\"Ez életünk harca. Mindenben benne vagyok – nem vagyok fáradt. És ti?\" – Thomas Friedman azoknak üzen, akiknek nem kell Trump világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badee53f-f476-40fd-8205-047342e0ad1d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az inzulinrezisztencia a kettes típusú cukorbetegség előszobája lehet, a jó hír az, hogy megelőzhető és gyógyítható. A sok zöldséget és lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmazó menü mindenkinek ajánlott, az inzulinrezisztenciával és a diabétesszel élőknek pedig kötelező. Miért kell napi egy kiló zöldség-gyümölcs? Mikor együk a tejtermékeket? Hogyan szokjunk le az édességről? Ha már fehér kenyeret eszünk, hogyan csökkentsük az ártalmait? Szabó Adrienn dietetikussal beszélgettünk.","shortLead":"Az inzulinrezisztencia a kettes típusú cukorbetegség előszobája lehet, a jó hír az, hogy megelőzhető és gyógyítható...","id":"20250409_inzulin-rezisztencia-dieta-egeszseges-etrend-szabo-adrienn-dietetikus-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/badee53f-f476-40fd-8205-047342e0ad1d.jpg","index":0,"item":"892abaa0-c680-41dc-9f3b-591a3a8952b9","keywords":null,"link":"/360/20250409_inzulin-rezisztencia-dieta-egeszseges-etrend-szabo-adrienn-dietetikus-interju","timestamp":"2025. április. 09. 14:30","title":"Szabó Adrienn dietetikus: Az inzulinrezisztencia visszafordítható, és szinte semmi sincs tiltólistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Veszteséges volt 2024-ben Magyarországon a Spar, miközben a forgalma még nőtt is. A cég most havonta 1,5 milliárd forintot bukik az árréssapka miatt, és már készülnek a tervek az esetre, ha a kormány a tavasz vége után is megtartaná az árrés szigorúbb szabályait.","shortLead":"Veszteséges volt 2024-ben Magyarországon a Spar, miközben a forgalma még nőtt is. A cég most havonta 1,5 milliárd...","id":"20250410_spar-arres-bolt-kereskedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955.jpg","index":0,"item":"23a4d0fc-8345-469a-bbf1-ed9fa4037505","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_spar-arres-bolt-kereskedelem-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 11:07","title":"Május 31-e után jön a Sparnál a B terv, ha addig nem vezeti ki a kormány az árréssapkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843a95fd-9fc3-49c9-ba8a-5fbe53d4da2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többi intézménytípusban is hasonló korban vannak a pedagógusok, sőt a szakszervezetek szerint lehet, hogy a gimnáziumokban még idősebb generáció tanít.","shortLead":"A többi intézménytípusban is hasonló korban vannak a pedagógusok, sőt a szakszervezetek szerint lehet...","id":"20250410_Otven-evnel-idosebb-a-tanarok-fele-az-altalanos-iskolakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/843a95fd-9fc3-49c9-ba8a-5fbe53d4da2f.jpg","index":0,"item":"6fcc9800-e12b-45cc-95e3-4c0c2d9e26a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Otven-evnel-idosebb-a-tanarok-fele-az-altalanos-iskolakban","timestamp":"2025. április. 10. 07:27","title":"Ötven évnél idősebb a tanárok fele az általános iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416d365d-08bc-4cfe-a6b1-b13986af8178","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Puskás Zsoltot március 29. óta nem látták.","shortLead":"Puskás Zsoltot március 29. óta nem látták.","id":"20250409_indiaban-eltunt-magyar-turista-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416d365d-08bc-4cfe-a6b1-b13986af8178.jpg","index":0,"item":"55cb818b-7d97-416c-a97e-33f23ce3b862","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_indiaban-eltunt-magyar-turista-kutatas","timestamp":"2025. április. 09. 18:27","title":"Magyar turista tűnt el Indiában, nagy erőkkel keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2698b70f-6384-427b-b8b8-8cf344674949","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nasdaq pár tizedes pluszban, az S&P 500 és a Dow Jones enyhe mínuszban nyitott szerdán.","shortLead":"A Nasdaq pár tizedes pluszban, az S&P 500 és a Dow Jones enyhe mínuszban nyitott szerdán.","id":"20250409_donald-trump-vam-kina-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-500-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2698b70f-6384-427b-b8b8-8cf344674949.jpg","index":0,"item":"5adacc04-7a8b-448a-ada2-d6eb2921369f","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_donald-trump-vam-kina-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-500-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 16:36","title":"Amerikáig nem ért el a tőzsdei pánik, egyelőre nem zuhannak tovább a részvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]