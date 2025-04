Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a6b23c1-c733-4c10-bf73-72f01261f8b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény-módosításról szóló szavazásra érkező fideszesek bejutását akarják blokáddal megakadályozni az ellenzéki képviselők.","shortLead":"Az Alaptörvény-módosításról szóló szavazásra érkező fideszesek bejutását akarják blokáddal megakadályozni az ellenzéki...","id":"20250414_momentum-blokad-alaptorveny-modositas-fidesz-ellenzek-parlament-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a6b23c1-c733-4c10-bf73-72f01261f8b7.jpg","index":0,"item":"012bb49f-31b7-42f3-8000-6841fa03904a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_momentum-blokad-alaptorveny-modositas-fidesz-ellenzek-parlament-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 15:27","title":"A rendőrök elcipelték a momentumosokat a Parlament kapuitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a5d1f8-a826-473e-a465-3af5e2006c05","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"„Most, 2025-ben egy másik országból és egy másik időből szólalnak meg ezek az interjúk” – írja a minap, Esterházy Péter hetvenötödik szülinapjára megjelent Vanni van című kötet előszavában a szerkesztő, Pál Sándor Attila. A bibliográfiából kiderül, a resztliből több további könyv összejönne. És persze nem resztli lenne. Sem a kötetben, sem a bibliográfiában nem szerepelnek viszont azok a beszélgetések és fellépések, amelyeket az internet szerencsére megőrzött. Ezekből válogattunk, hogy a virtuális térben együtt ünnepeljünk az 1950. április 14-én született íróval, aki 2016. július 14-én hosszú és nyilvánosan követhetővé tett betegsége hunyt el. Megtekintésre (újranézésre?) ajánljuk egyetemi előadását is.","shortLead":"„Most, 2025-ben egy másik országból és egy másik időből szólalnak meg ezek az interjúk” – írja a minap, Esterházy Péter...","id":"20250414_Kutya-nehez-ugy-hazudni-ha-az-ember-nem-osmeri-az-igazsagot-Best-of-Esterhazy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2a5d1f8-a826-473e-a465-3af5e2006c05.jpg","index":0,"item":"008f8bab-a4be-45c3-ae06-5ee5f46e91a7","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_Kutya-nehez-ugy-hazudni-ha-az-ember-nem-osmeri-az-igazsagot-Best-of-Esterhazy","timestamp":"2025. április. 14. 11:27","title":"„Kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot” – Best of Esterházy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8c99b5-9892-42f1-8d94-3dec4e124e87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nayib Bukele salvadori elnök a Fehér Házba látogatott, ahol Donald Trump fogadta. A találkozó utáni sajtótájékoztatón a tömegesen deportált bevándorlók mellett az orosz–ukrán háború is szóba került.","shortLead":"Nayib Bukele salvadori elnök a Fehér Házba látogatott, ahol Donald Trump fogadta. A találkozó utáni sajtótájékoztatón...","id":"20250415_A-salvadori-elnok-szerint-kizart-dolog-hogy-visszakuldjek-a-tevedesbol-deportalt-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8c99b5-9892-42f1-8d94-3dec4e124e87.jpg","index":0,"item":"68ad2234-7717-4478-bedf-2df62f3bdbf4","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_A-salvadori-elnok-szerint-kizart-dolog-hogy-visszakuldjek-a-tevedesbol-deportalt-ferfit","timestamp":"2025. április. 15. 05:31","title":"A salvadori elnök szerint kizárt dolog, hogy visszaküldjék a tévedésből deportált férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9186289-0e96-4793-8cb6-2b923f233d6c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előzetes eredmények szerint Daniel Noboa maradhat az ország vezetője. ","shortLead":"Az előzetes eredmények szerint Daniel Noboa maradhat az ország vezetője. ","id":"20250414_ecuador-valasztas-daniel-noboa-ujraszamlalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9186289-0e96-4793-8cb6-2b923f233d6c.jpg","index":0,"item":"72e79d18-f821-4c10-b079-56cb147eab85","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_ecuador-valasztas-daniel-noboa-ujraszamlalas","timestamp":"2025. április. 14. 07:59","title":"Ecuador jelenlegi elnöke nyerte meg a választást, ellenfele újraszámlálást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan bevallotta, hogy a magyarok életszínvonalának lerontása a céljuk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan...","id":"20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4.jpg","index":0,"item":"97433a8d-2435-4f95-a3fb-6a1d0a071b39","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","timestamp":"2025. április. 15. 14:13","title":"Orbán a 44-es gyorsforgalmi átadóján értekezett arról, hogy Ukrajna EU-tagsága lesz a magyar politika legfontosabb kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba1fa2e-dfa2-4c87-89c1-78d696714445","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Tizenötödszörre is átírja a Fidesz-kétharmad az Alaptörvényt ma a Parlamentben, miközben odakint, a Kossuth téren a Momentum veszi bojkott alá az épületet. Kövesse a HVG-vel az Országgyűlés plenáris ülését és ami kint történtik – percről percre. ","shortLead":"Tizenötödszörre is átírja a Fidesz-kétharmad az Alaptörvényt ma a Parlamentben, miközben odakint, a Kossuth téren...","id":"20250414_Tizenotodszorre-is-nekiesik-az-Alaptorvenynek-a-ketharmad-eloben-a-Parlamentbol-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ba1fa2e-dfa2-4c87-89c1-78d696714445.jpg","index":0,"item":"5018fbb5-787a-4206-b824-5c326510dd37","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Tizenotodszorre-is-nekiesik-az-Alaptorvenynek-a-ketharmad-eloben-a-Parlamentbol-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 13:02","title":"Hiába dudáltak a momentumosok, a Fidesz a Mi Hazánkkal tizenötödszörre is átírta az Alaptörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. április. 14. 07:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"3afd62ee-8337-4a0e-aeda-7299817bcc64","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új aranyérmest avattak márciusban, mármint ami a globális (nem játék) alkalmazás-letöltéseket illeti. Vártalanul előre tört az OpenAI chatbotja, és a világ legnépszerűbb appjait utasította maga mögé. Sikerét elsősorban az iPhone-os letöltések alapozták meg.","shortLead":"Új aranyérmest avattak márciusban, mármint ami a globális (nem játék) alkalmazás-letöltéseket illeti. Vártalanul előre...","id":"20250415_openai-chatgpt-globalis-letoltesi-toplista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3afd62ee-8337-4a0e-aeda-7299817bcc64.jpg","index":0,"item":"2580f4a5-ce42-448a-bd4c-ab988ff66657","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_openai-chatgpt-globalis-letoltesi-toplista","timestamp":"2025. április. 15. 08:03","title":"Pörög a letöltésszámláló: most mindenki ezt az appot akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]