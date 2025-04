Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fbb23b62-4c72-4ef1-b226-7b014ea77f1e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy Tesla tulajdonosa pert indított a gyártó ellen.","shortLead":"Egy Tesla tulajdonosa pert indított a gyártó ellen.","id":"20250416_Tesla-ujabb-botranya-manipulalt-futasteljesitmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbb23b62-4c72-4ef1-b226-7b014ea77f1e.jpg","index":0,"item":"e1a0b725-25c8-4110-b456-e60d11bfaef9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Tesla-ujabb-botranya-manipulalt-futasteljesitmenyek","timestamp":"2025. április. 16. 12:28","title":"Manipulálja a Tesla a kilométer-számlálót, hogy hamarabb járjon le a garancia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ad8db-d403-4f21-ba3d-d59f35fb21ee","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Idegen országba menekülésről, beilleszkedésről, újrakezdésről mesél gyerekszemszögből gyerekeknek Judith Kerr ifjúsági regénye, az Amikor Hitler ellopta a rózsaszín nyuszimat, amelynek magyar kiadására világsikere ellenére több mint ötven évet kellett várni.","shortLead":"Idegen országba menekülésről, beilleszkedésről, újrakezdésről mesél gyerekszemszögből gyerekeknek Judith Kerr ifjúsági...","id":"20250415_hvg-judith-kerr-ifjusagi-regeny-amikor-hitler-ellopta-a-nyuszimat-magyar-kiadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa3ad8db-d403-4f21-ba3d-d59f35fb21ee.jpg","index":0,"item":"8e6da700-63fc-4d2d-9224-967479524da8","keywords":null,"link":"/360/20250415_hvg-judith-kerr-ifjusagi-regeny-amikor-hitler-ellopta-a-nyuszimat-magyar-kiadas","timestamp":"2025. április. 15. 18:06","title":"Menekülniük kellett a nácik elől, de kalandnak érezte – végre magyarul is olvasható az Amikor Hitler ellopta a rózsaszín nyuszimat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74584c26-9039-44b6-8cdf-19aecfeffd50","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"„Próbálom elképzelni azt a Fidesz-szavazót, aki elhitte, hogy Vlagyimir Putyin mindig igazat mond, Magyar Péter pedig 13 éves lányokat tart a pincéjében, most pedig azt kell lenyelnie, hogy Brüsszel bioterrorizmussal támad hazánkra, mert nem akarunk háborúba lépni az agresszor Ukrajna oldalán a békés Oroszország ellen.” Vélemény.","shortLead":"„Próbálom elképzelni azt a Fidesz-szavazót, aki elhitte, hogy Vlagyimir Putyin mindig igazat mond, Magyar Péter pedig...","id":"20250416_hvg-Para-Kovacs-Imre-Agrardzsihad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74584c26-9039-44b6-8cdf-19aecfeffd50.jpg","index":0,"item":"84a00b85-17b4-4186-94b4-4614479bdff5","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-Para-Kovacs-Imre-Agrardzsihad","timestamp":"2025. április. 16. 10:34","title":"Para-Kovács Imre: A száj- és körömfájás esete a brutális hülyékkel. És a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt mondja, őt felbőszítették a bírálatok.","shortLead":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt...","id":"20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b.jpg","index":0,"item":"f105f04a-fc8d-4e48-a4da-c4839f29dc72","keywords":null,"link":"/elet/20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","timestamp":"2025. április. 15. 21:52","title":"„Az egymilliárd dollárból legalább lett néhány jó mém” – híres nők kritizálják a hétfői űrrepülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdb5436-6196-4ac3-a764-8428b59db4b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az ítéletért küzdő jogvédő szervezetet J. K. Rowling is támogatta.","shortLead":"Az ítéletért küzdő jogvédő szervezetet J. K. Rowling is támogatta.","id":"20250416_A-brit-legfelsobb-birosag-kimondta-hogy-eselyegyenlosegi-ugyekben-nem-lehet-nokent-kezelni-a-transznemueket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fdb5436-6196-4ac3-a764-8428b59db4b9.jpg","index":0,"item":"5725d0a8-d128-4c6f-8e62-4c095ca169c8","keywords":null,"link":"/elet/20250416_A-brit-legfelsobb-birosag-kimondta-hogy-eselyegyenlosegi-ugyekben-nem-lehet-nokent-kezelni-a-transznemueket","timestamp":"2025. április. 16. 18:21","title":"A brit legfelsőbb bíróság kimondta, hogy esélyegyenlőségi ügyekben nem lehet nőként kezelni a transzneműeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15706ef-233d-495b-b40e-618be9781d5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sportoló extrém módon oltotta el a tortáján a tűzijátékot. ","shortLead":"A sportoló extrém módon oltotta el a tortáján a tűzijátékot. ","id":"20250416_Boraros-Gabor-megmutatta-mit-ne-tegyen-senki-a-szulinapi-tortajaval-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c15706ef-233d-495b-b40e-618be9781d5c.jpg","index":0,"item":"1335bfc6-4a5b-4be9-8322-c8f4563bcff4","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Boraros-Gabor-megmutatta-mit-ne-tegyen-senki-a-szulinapi-tortajaval-video","timestamp":"2025. április. 16. 13:45","title":"Boráros Gábor megmutatta, mit ne tegyen senki a szülinapi tortájával (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e056d0f-c8f0-4f53-b434-0fd2fe6eeb79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat szerint az általános gazdasági helyzet miatt jelentősen csökkent a gyárak kapacitásának kihasználása.","shortLead":"A vállalat szerint az általános gazdasági helyzet miatt jelentősen csökkent a gyárak kapacitásának kihasználása.","id":"20250415_bosch-nemetorszagi-gyarak-bezaras-miskolc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e056d0f-c8f0-4f53-b434-0fd2fe6eeb79.jpg","index":0,"item":"fa48d072-0c90-4814-b8cb-9c93faba41d5","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_bosch-nemetorszagi-gyarak-bezaras-miskolc","timestamp":"2025. április. 15. 14:53","title":"Bezárja két német üzemét, részben Miskolcra hozná az ottani termelést a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0f30e8-19d7-423b-a94c-dc21082d66f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenöt éve nem gyűlt össze 20 centimétert elérő hóréteg a pestszentlőrinci állomáson.","shortLead":"Tizenöt éve nem gyűlt össze 20 centimétert elérő hóréteg a pestszentlőrinci állomáson.","id":"20250417_tobb-mint-egy-evtizede-alig-esik-ho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0f30e8-19d7-423b-a94c-dc21082d66f1.jpg","index":0,"item":"75356bed-9869-4e06-880b-aa98f5f17683","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_tobb-mint-egy-evtizede-alig-esik-ho","timestamp":"2025. április. 17. 08:08","title":"Drasztikus visszaesés: több mint egy évtizede alig esik hó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]