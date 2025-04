Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c6e6e8a-04ce-4dea-9ebd-d781161f8cec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pedig a magyar csapat története során először zárta a csoportkört az első két hely valamelyikén.","shortLead":"Pedig a magyar csapat története során először zárta a csoportkört az első két hely valamelyikén.","id":"20250426_Dramai-korulmenyek-kozott-maradt-le-a-Fradi-noi-kezicsapata-a-Bajnokok-Ligaja-negyes-dontojerol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c6e6e8a-04ce-4dea-9ebd-d781161f8cec.jpg","index":0,"item":"c7325da2-03f5-424f-86bd-854cf7f272e5","keywords":null,"link":"/sport/20250426_Dramai-korulmenyek-kozott-maradt-le-a-Fradi-noi-kezicsapata-a-Bajnokok-Ligaja-negyes-dontojerol","timestamp":"2025. április. 26. 19:21","title":"Drámai körülmények között maradt le a Fradi női kézicsapata a Bajnokok Ligája négyes döntőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc98e270-456e-4a61-a1fe-5b3ae55a6292","c_author":"Dessewffy Tibor","category":"360","description":"Az Egyesült Államok a globalizáció nyertese, de Donald Trumpnak érdeke elhitetni az ellenkezőjét. Hasonló stratégiát követ, mint Mao Ce-tung a kulturális forradalom alatt – írja Dessewffy Tibor. Vélemény.","shortLead":"Az Egyesült Államok a globalizáció nyertese, de Donald Trumpnak érdeke elhitetni az ellenkezőjét. Hasonló stratégiát...","id":"20250428_Majomkiraly-a-Feher-Hazban-Trump-es-a-modern-kaoszstrategia-dessewffy-tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc98e270-456e-4a61-a1fe-5b3ae55a6292.jpg","index":0,"item":"bf2a4cac-3392-45dc-b642-616ca20d2545","keywords":null,"link":"/360/20250428_Majomkiraly-a-Feher-Hazban-Trump-es-a-modern-kaoszstrategia-dessewffy-tibor","timestamp":"2025. április. 28. 08:00","title":"Majomkirály a Fehér Házban: Trump és a modern káoszstratégia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kijev szerint az „operatív helyzet összetett”.","shortLead":"Kijev szerint az „operatív helyzet összetett”.","id":"20250426_Az-ukranok-szerint-Putyin-hazudott-nem-foglaltak-vissza-az-oroszok-a-kurszki-regiot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55.jpg","index":0,"item":"7cfbefcc-625f-457b-9d24-f6caed716bb6","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Az-ukranok-szerint-Putyin-hazudott-nem-foglaltak-vissza-az-oroszok-a-kurszki-regiot","timestamp":"2025. április. 26. 16:55","title":"Az ukránok szerint Putyin hazudott, nem foglalták vissza az oroszok a kurszki régiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250be12a-f1aa-4cff-ae70-3d2d79de1dfd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden kerület megdrágult, a legdurvábban éves összevetésben a II., ahol 56 százalékos volt az áremelkedés.","shortLead":"Minden kerület megdrágult, a legdurvábban éves összevetésben a II., ahol 56 százalékos volt az áremelkedés.","id":"20250428_Budapest-ingatlanpiac-ujepitesu-lakasok-millios-negyzetmeterar-atlagar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/250be12a-f1aa-4cff-ae70-3d2d79de1dfd.jpg","index":0,"item":"1b7450ae-4167-4b30-923a-18fe3bafa6a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Budapest-ingatlanpiac-ujepitesu-lakasok-millios-negyzetmeterar-atlagar","timestamp":"2025. április. 28. 15:50","title":"Milliós négyzetméter-átlagár alatt sehol sincs már új lakás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bcf96-6d1c-43a6-a30d-cfbe34f00679","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence miniszter szerint a magyar rendszer példaértékű Európában.","shortLead":"Tuzson Bence miniszter szerint a magyar rendszer példaértékű Európában.","id":"20250428_Ev-vegeig-minden-megyeben-aldozatsegito-kozpont-nyilik-es-akar-az-online-zaklatas-ellen-is-lehet-segitseget-kerni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b63bcf96-6d1c-43a6-a30d-cfbe34f00679.jpg","index":0,"item":"b0435c17-9f39-4aca-9420-d11da41ee9b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Ev-vegeig-minden-megyeben-aldozatsegito-kozpont-nyilik-es-akar-az-online-zaklatas-ellen-is-lehet-segitseget-kerni","timestamp":"2025. április. 28. 08:06","title":"Év végéig minden megyében áldozatsegítő központ nyílik, és akár anyagi segítséget is lehet kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7939f1e-e73c-4c06-8ce5-ab9be5c5fb00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 21 éves fiatal ötven késszúrással gyilkolt.","shortLead":"A 21 éves fiatal ötven késszúrással gyilkolt.","id":"20250428_olaszorszag-keseles-muszlim-ferfi-francia-mecset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7939f1e-e73c-4c06-8ce5-ab9be5c5fb00.jpg","index":0,"item":"dfce1999-d3f7-4f21-9253-ada6f3a48109","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_olaszorszag-keseles-muszlim-ferfi-francia-mecset","timestamp":"2025. április. 28. 11:59","title":"Feladta magát Olaszországban a férfi, aki halálra késelt egy muszlim férfit egy francia mecsetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Japánban megjelenő angol nyelvű lap úgy látja, hogy a magyar kormányfő beszorul az Egyesült Államok és Kína közé – a saját hibájából. A szerző, Jens Kastner úgy értékeli, hogy Magyarország sokáig a tényleges súlyánál nagyobb befolyást élvezett a világpolitikában, köszönhetően a vétójogának. Azon keresztül ugyanis hatni tudott az EU politikájára mind Peking, mind Moszkva, mind Washington ügyében. Most azonban karamboloznak az orbáni világok.","shortLead":"A Japánban megjelenő angol nyelvű lap úgy látja, hogy a magyar kormányfő beszorul az Egyesült Államok és Kína közé –...","id":"20250427_Nikkei-Asia-Review-Orban-Viktor-most-megfizeti-az-arat-hogy-tulterpeszkedett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"f7d0fb38-6e68-405a-85cc-91da47870d28","keywords":null,"link":"/360/20250427_Nikkei-Asia-Review-Orban-Viktor-most-megfizeti-az-arat-hogy-tulterpeszkedett","timestamp":"2025. április. 27. 07:54","title":"Nikkei Asia Review: Orbán Viktor most megfizeti az árát, hogy túlterpeszkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki életében előfordul, hogy hitelre van szüksége, így érdemes tisztában lennni a lakossági hitelek tulajdonságaival.","shortLead":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki...","id":"20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb.jpg","index":0,"item":"6f880e8b-7104-42da-9a6f-ce71f0e32259","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 28. 06:00","title":"Mit érdemes tudni a lakossági hitelekről? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]