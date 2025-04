Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f45901dc-2685-4de3-8602-50c7d8dcb09c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Iránba küldött három csipogót a Hezbollah átvizsgálásra, Netanjahu szerint egy nap alatt kiderült volna, hogy robbanóanyag van bennük.","shortLead":"Iránba küldött három csipogót a Hezbollah átvizsgálásra, Netanjahu szerint egy nap alatt kiderült volna...","id":"20250428_netanjahu-csipogok-robbantas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f45901dc-2685-4de3-8602-50c7d8dcb09c.jpg","index":0,"item":"9338e4aa-d7ed-4d7b-b39a-b0c8af4d6ccd","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_netanjahu-csipogok-robbantas","timestamp":"2025. április. 28. 17:54","title":"Netanjahu bevallotta: kis híján lebuktak a csipogókkal, ezért robbantottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f7302c-28ce-4e2d-8d53-a6ce009542fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple-nél egy friss jelentés szerint még nem született döntés arról, hogy milyen gyakran újítsák meg a legolcsóbb iPhone-szériát. Az SE esetében több év volt a kihagyás, a konkurencia azonban évente frissít – ami az Apple-re is nyomást helyezhet.","shortLead":"Az Apple-nél egy friss jelentés szerint még nem született döntés arról, hogy milyen gyakran újítsák meg a legolcsóbb...","id":"20250429_apple-iphone-17e-okostelefon-bizonytalansag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f7302c-28ce-4e2d-8d53-a6ce009542fe.jpg","index":0,"item":"98d09f77-5354-4351-830e-4cfe1cd36eb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_apple-iphone-17e-okostelefon-bizonytalansag","timestamp":"2025. április. 29. 13:03","title":"Lehet, hogy nem lesz iPhone 17e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bee6d5b-806b-43e1-a33b-fc7332b6fcab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint vezető AfD-s politikusokról is gyűjtött információkat a férfi.","shortLead":"Az ügyészség szerint vezető AfD-s politikusokról is gyűjtött információkat a férfi.","id":"20250429_AFD-Kina-kemkedes-vademeles-Nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bee6d5b-806b-43e1-a33b-fc7332b6fcab.jpg","index":0,"item":"6070ffa1-512e-479a-8cf2-0ddafb76f93f","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_AFD-Kina-kemkedes-vademeles-Nemetorszag","timestamp":"2025. április. 29. 18:28","title":"Vádat emeltek az AfD volt munkatársa ellen, aki Kínának kémkedhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki életében előfordul, hogy hitelre van szüksége, így érdemes tisztában lennni a lakossági hitelek tulajdonságaival.","shortLead":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki...","id":"20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb.jpg","index":0,"item":"6f880e8b-7104-42da-9a6f-ce71f0e32259","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 28. 06:00","title":"Mit érdemes tudni a lakossági hitelekről? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392630c9-cadb-4705-9be6-290d98a8e5f5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az M4-es autóút közelében található hulladéktelep kapott lángra.","shortLead":"Az M4-es autóút közelében található hulladéktelep kapott lángra.","id":"20250429_ketezer-negyzetmeter-szemet-tuz-cegled","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392630c9-cadb-4705-9be6-290d98a8e5f5.jpg","index":0,"item":"5870d461-9081-4a29-8efa-6bf3d05cf55a","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_ketezer-negyzetmeter-szemet-tuz-cegled","timestamp":"2025. április. 29. 10:41","title":"Kétezer négyzetméteren lángol a szemét Cegléd mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867fd194-8855-4dd6-8cce-0b09edad06df","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Orbán Viktor éppen hétfőn találkozott Robert Ficóval Pozsonyban.","shortLead":"Orbán Viktor éppen hétfőn találkozott Robert Ficóval Pozsonyban.","id":"20250428_magyar-kozlony-szlovakia-egeszsegugyi-egyuttmukodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867fd194-8855-4dd6-8cce-0b09edad06df.jpg","index":0,"item":"1334722e-6bb7-4302-b4cb-87778293acbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_magyar-kozlony-szlovakia-egeszsegugyi-egyuttmukodes","timestamp":"2025. április. 28. 21:20","title":"Egészségügyi együttműködés készül Szlovákiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccc4263-a7da-4d5a-a880-6cedef26e5a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szünetel az online rendelés, az érintésmentes fizetés és a boltok feltöltésével is gondok voltak. Nehezen megy a kibertámadás kezelése és ez súlyos pénzügyi problémákat okoz a láncnak. Pedig itt grillszezon és a tavaszi ruhák ideje.","shortLead":"Szünetel az online rendelés, az érintésmentes fizetés és a boltok feltöltésével is gondok voltak. Nehezen megy...","id":"20250429_Marks-and-Spencer-kibertamadas-online-vasarlas-erintesmentes-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ccc4263-a7da-4d5a-a880-6cedef26e5a1.jpg","index":0,"item":"1da3ed6e-982b-48ef-a102-fdbba20b6ff9","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Marks-and-Spencer-kibertamadas-online-vasarlas-erintesmentes-fizetes","timestamp":"2025. április. 29. 14:17","title":"Kibertámadás miatt nem lehet vásárolni a Marks and Spencerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67abc79-4344-48c8-85ac-8223ab7dedbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 29 éves modell és partnere, Pető Brúnó kiesett a show-ból, de mint mondta, így legalább a férjének nem kell izgulnia érte. ","shortLead":"A 29 éves modell és partnere, Pető Brúnó kiesett a show-ból, de mint mondta, így legalább a férjének nem kell izgulnia...","id":"20250428_A-Nagy-Duett-elo-adasaban-jelentette-be-Sydney-van-den-Bosch-hogy-varandos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d67abc79-4344-48c8-85ac-8223ab7dedbb.jpg","index":0,"item":"b530516b-eca1-4c5e-8907-95acd0e1bef7","keywords":null,"link":"/elet/20250428_A-Nagy-Duett-elo-adasaban-jelentette-be-Sydney-van-den-Bosch-hogy-varandos","timestamp":"2025. április. 28. 08:43","title":"A Nagy Duett élő adásában jelentette be Sydney van den Bosch, hogy várandós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]