Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9941c1ea-296b-4446-b887-ec68e18dd89d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marta Kos hosszan beszélt az Európai Unió bővítéspolitikájáról. A szerinte éltanulónak számító moldávok felvételét nem lehet Ukrajnához kötni. Kudarcként élné meg, ha ciklusa végére nem lenne több uniós tagállam. És ott van a Nyugat-Balkán is.","shortLead":"Marta Kos hosszan beszélt az Európai Unió bővítéspolitikájáról. A szerinte éltanulónak számító moldávok felvételét nem...","id":"20250429_Unios-bovitesi-biztos-Magyar-veto-miatt-Moldavia-EU-tagsaga-Ukrajnatol-fuggetlenul-mehet-tovabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9941c1ea-296b-4446-b887-ec68e18dd89d.jpg","index":0,"item":"573d7e97-11d0-4df0-a86a-4f2f1176aa45","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Unios-bovitesi-biztos-Magyar-veto-miatt-Moldavia-EU-tagsaga-Ukrajnatol-fuggetlenul-mehet-tovabb","timestamp":"2025. április. 29. 17:09","title":"Uniós bővítési biztos: A magyar vétó miatt Moldova EU-csatlakozása Ukrajnától függetlenül haladna előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bc8cf0-ddd1-48d0-9f53-b25221de5ee3","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Európának talán érdemes leválnia az amerikai űrprogramokról. Az oroszok lemaradtak, most az USA és Kína versenyez a Hold és a Mars meghódításáért. Még kérdés, marad-e az elmúlt évtizedekben megszokott, békés űrkutatás, vagy gyarmatosítás, kalózkodás lesz belőle.","shortLead":"Európának talán érdemes leválnia az amerikai űrprogramokról. Az oroszok lemaradtak, most az USA és Kína versenyez...","id":"20250428_urkutatas-urverseny-urhaboru-usa-kina-europa-hold-mars-nyersanyag-banyaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9bc8cf0-ddd1-48d0-9f53-b25221de5ee3.jpg","index":0,"item":"82770a95-22a6-451b-9df1-219cdfa1425e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_urkutatas-urverseny-urhaboru-usa-kina-europa-hold-mars-nyersanyag-banyaszat","timestamp":"2025. április. 28. 10:03","title":"Űrverseny vagy űrháború indul most? Szemünk előtt áll fel az új világegyetemrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69eaf758-6ed9-415c-9493-53cbb7a46146","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem ütközött a szemből érkezőkkel. ","shortLead":"Szerencsére nem ütközött a szemből érkezőkkel. ","id":"20250428_durrdefektet-auto-szalagkorlat-M3-as","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69eaf758-6ed9-415c-9493-53cbb7a46146.jpg","index":0,"item":"0ac4b02b-7043-416a-9687-90dfc0a189b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_durrdefektet-auto-szalagkorlat-M3-as","timestamp":"2025. április. 28. 10:18","title":"Videón, ahogy durrdefekt miatt szalagkorlátnak csapódik egy autó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Uppsala belvárosában dördültek el lövések.","shortLead":"Uppsala belvárosában dördültek el lövések.","id":"20250429_svedorszag-uppsala-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005.jpg","index":0,"item":"973a473e-88d9-44b0-9b53-c39d2c2e0429","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_svedorszag-uppsala-lovoldozes","timestamp":"2025. április. 29. 19:31","title":"Lövöldözés volt Svédországban, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bbe25a-d3b0-4126-b0e8-6b3b6fd0c4f9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Iránban már megkezdődtek a kihallgatások a Bandar-Abbászban történt óriási kikötői robbanás ügyében. A tüzek még égnek, de a hatóságok szerint az oltási munkák már célegyenesbe értek.","shortLead":"Iránban már megkezdődtek a kihallgatások a Bandar-Abbászban történt óriási kikötői robbanás ügyében. A tüzek még égnek...","id":"20250429_irani-hanyagsag-kikotoi-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9bbe25a-d3b0-4126-b0e8-6b3b6fd0c4f9.jpg","index":0,"item":"7b440ef3-b842-4444-98ef-50f529f7fcfe","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_irani-hanyagsag-kikotoi-robbanas","timestamp":"2025. április. 29. 14:04","title":"Iráni belügyminiszter: hanyagság miatt történt a kikötői robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumpnak mindössze 100 nap alatt lerombolta azt, ami naggyá tette Amerikát. Az USA és az EU kapcsolata törött porcelánra emlékeztet. Az ukrajnai háború nyomán kiderült, hogy a NATO papírtigris, ahogy Putyin is tudta. Trump miatt bajban van az európai szélsőjobb. A jogállammal nem lehet választást nyerni, elnyomásával annál inkább. Musk menjen vissza a kályhához. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trumpnak mindössze 100 nap alatt lerombolta azt, ami naggyá tette Amerikát. Az USA és az EU kapcsolata törött...","id":"20250428_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"4540e133-d239-4a41-89e9-be014e15b2ef","keywords":null,"link":"/360/20250428_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 28. 11:08","title":"Trump gyűlöli az EU-t, ki akarja zsigerelni, csakúgy, mint Putyin – Bloomberg-publicisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3f41c-bc90-43bd-9752-0a86718c79d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gelencsér Ferenc egy képet is közzétett a portára leadott arcképeiről, amelyeket szerinte a Facebookról szedtek le.","shortLead":"Gelencsér Ferenc egy képet is közzétett a portára leadott arcképeiről, amelyeket szerinte a Facebookról szedtek le.","id":"20250429_momentum-parlament-porta-kitiltott-kepviselok-arckep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51d3f41c-bc90-43bd-9752-0a86718c79d0.jpg","index":0,"item":"6236cf94-da65-4efb-9e38-9db7bacc7dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_momentum-parlament-porta-kitiltott-kepviselok-arckep","timestamp":"2025. április. 29. 16:32","title":"Momentum: Leadták a portán kinyomtatva a parlamentből kitiltott képviselők arcképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többször is bejelentést tett a segélyhívó vonalakon, hogy kezdjenek valamit a hajléktalan nővel, azonban nem volt elégedett a hatósági fellépéssel, így végül azért öntötte le a nőt, hogy távozásra bírja.","shortLead":"A férfi többször is bejelentést tett a segélyhívó vonalakon, hogy kezdjenek valamit a hajléktalan nővel, azonban nem...","id":"20250428_Negy-evet-kapott-a-ferfi-aki-vizzel-ontott-le-egy-hajlektalant-aki-ezutan-eletet-vesztette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6.jpg","index":0,"item":"9998ace0-8497-4c43-b1e1-b367013d8c16","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Negy-evet-kapott-a-ferfi-aki-vizzel-ontott-le-egy-hajlektalant-aki-ezutan-eletet-vesztette","timestamp":"2025. április. 28. 10:30","title":"Négy évet kapott a férfi, aki télen vízzel öntött le egy hajléktalant, aki ezután életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]