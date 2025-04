Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ccf91afe-8a5e-4dfe-9f80-02995ab81956","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Mik az első lépések a mesterséges intelligenciával való ismerkedéshez? Mik az előnyei, mik a korlátai, és mire figyeljünk, ha a cégünkben kezdenénk el használni? A Mérlegen friss adásában ezekre a kérdésekre kerestük a választ, vendégünk Margitay Tihamér, az ELTE Gazdaságtudományi Karának dékánja volt.","shortLead":"Mik az első lépések a mesterséges intelligenciával való ismerkedéshez? Mik az előnyei, mik a korlátai, és mire...","id":"20250429_Mesterseges-intelligencia-vallalkozas-ELTE-uzleti-kepzes-Merlegen-podcast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccf91afe-8a5e-4dfe-9f80-02995ab81956.jpg","index":0,"item":"7658403e-f65e-4937-baf8-01dc46f485cd","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Mesterseges-intelligencia-vallalkozas-ELTE-uzleti-kepzes-Merlegen-podcast-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 15:00","title":"„A mesterséges intelligenciának néha olyan hibái vannak, amelyeket lábon kihordott infarktus nélkül nehéz elviselni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6283f4-d455-4bcb-8e79-fd07c75d4d7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hasonlóan járt egy dombóvári férfi is.","shortLead":"Hasonlóan járt egy dombóvári férfi is.","id":"20250429_Limitet-akart-modositani-de-mar-keson-kozel-5-millio-forintot-emeltek-le-egy-magocsi-no-szamlajarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6283f4-d455-4bcb-8e79-fd07c75d4d7c.jpg","index":0,"item":"4744daa2-9ad9-4a16-9b5a-87ee34ca67f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Limitet-akart-modositani-de-mar-keson-kozel-5-millio-forintot-emeltek-le-egy-magocsi-no-szamlajarol","timestamp":"2025. április. 29. 08:04","title":"Limitet akart módosítani, de már későn: közel 5 millió forintot emeltek le egy mágocsi nő számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába adja meg a felhasználó regisztrációkor, hány éves, ez a ChatGPT-t látszólag nem zavarja – így akár egy 13 évessel is beszélget durva szexuális fantáziákról egy teszt szerint. Az OpenAI is megszólalt az ügyben.","shortLead":"Hiába adja meg a felhasználó regisztrációkor, hány éves, ez a ChatGPT-t látszólag nem zavarja – így akár egy 13 évessel...","id":"20250429_openai-chatgpt-szexualis-beszelgetesek-gyerekek-kiskoruak-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"2079f377-5136-4c26-885e-7fbf90359b42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_openai-chatgpt-szexualis-beszelgetesek-gyerekek-kiskoruak-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 29. 09:23","title":"Az OpenAI chatbotja is szexchatel gyerekekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Új oldaláról ismertük meg Donald Trumpot a második elnöksége idején: az első ciklusával ellentétben ezúttal senkit nem engedett maga mellé, aki visszafogná, úgyhogy nekiállt gátlások nélkül megvalósítani minden ígéretét. A mézeshetek gyorsan véget értek, amiben jó eséllyel szerepe van annak is, hogy Trump az amerikaiak számára legfontosabb ígéretét nem tartotta be: nem lett olcsóbb a tojás.","shortLead":"Új oldaláról ismertük meg Donald Trumpot a második elnöksége idején: az első ciklusával ellentétben ezúttal senkit nem...","id":"20250429_Trump-visszatert-es-elszabadult-elso-szaz-nap-usa-vamok-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99.jpg","index":0,"item":"be2cfb85-8c06-421d-b9c6-afaac1f82c51","keywords":null,"link":"/360/20250429_Trump-visszatert-es-elszabadult-elso-szaz-nap-usa-vamok-musk","timestamp":"2025. április. 29. 12:00","title":"Trump visszatért és elszabadult – igazi káoszt hozott az első száz nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sánchez közölte, hogy hogy a fizetési rendszerek rendesen működnek, ahogy az internetes banki szolgáltatások is.","shortLead":"Sánchez közölte, hogy hogy a fizetési rendszerek rendesen működnek, ahogy az internetes banki szolgáltatások is.","id":"20250428_spanyol-miniszterelnok-sanchez-aramszunet-oka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1.jpg","index":0,"item":"a0169af5-e97f-4ac9-8ae2-d43b0d1f9914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_spanyol-miniszterelnok-sanchez-aramszunet-oka","timestamp":"2025. április. 28. 20:33","title":"Spanyol miniszterelnök: egyelőre nincs meggyőző információ az áramszünet okáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29ca8ae-a411-42ad-9958-196ea74670ad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú BYD Seal U DM-i új változatának tisztán elektromos hatótávolsága eléri a 125 kilométert.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú BYD Seal U DM-i új változatának tisztán elektromos hatótávolsága eléri a 125 kilométert.","id":"20250430_magyarorszagon-az-1125-kilometeres-hatotavu-legujabb-byd-seal-u-dm-i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a29ca8ae-a411-42ad-9958-196ea74670ad.jpg","index":0,"item":"16aa16dd-1989-43c9-8f2d-a68d66267d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_magyarorszagon-az-1125-kilometeres-hatotavu-legujabb-byd-seal-u-dm-i","timestamp":"2025. április. 30. 06:41","title":"Magyarországon az 1125 kilométeres hatótávú legújabb BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd7a331-63de-4e5d-910a-1c7510ba0ee5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Fehér Ház enyhít az importalkatrészek vámjain, illetve finomítják a rendszert.","shortLead":"A Fehér Ház enyhít az importalkatrészek vámjain, illetve finomítják a rendszert.","id":"20250429_Trump-rajott-enyhiteni-kellene-az-autovamokon-hogy-ne-rakodjanak-vamokra-vamokra-vamokra-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fd7a331-63de-4e5d-910a-1c7510ba0ee5.jpg","index":0,"item":"e0aca99e-c591-46ec-9f78-559c1fcdcd34","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Trump-rajott-enyhiteni-kellene-az-autovamokon-hogy-ne-rakodjanak-vamokra-vamokra-vamokra-vamok","timestamp":"2025. április. 29. 07:56","title":"Trump rájött, szerelni kellene az autóvámokon, hogy ne rakódjanak vámokra vámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Márciusban 1,8 milliárd euró volt Magyarország külkereskedelmi terméktöbblete, az egyenleg 173 millió euróval javult a az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"Márciusban 1,8 milliárd euró volt Magyarország külkereskedelmi terméktöbblete, az egyenleg 173 millió euróval javult...","id":"20250430_Tobbet-exportaltunk-es-importaltunk-marciusban-mint-egy-evvel-ezelott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c.jpg","index":0,"item":"20577de0-3851-4398-91d0-0e34dad40306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Tobbet-exportaltunk-es-importaltunk-marciusban-mint-egy-evvel-ezelott","timestamp":"2025. április. 30. 08:59","title":"Többet exportáltunk és importáltunk márciusban, mint egy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]