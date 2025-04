Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"79b46fde-fa35-4123-97e6-9e9039398eec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Túl zsúfolt a Mount Everest, emiatt sok a haláleset. A nepáli kormány szigorítaná az engedélyek kiadását.","shortLead":"Túl zsúfolt a Mount Everest, emiatt sok a haláleset. A nepáli kormány szigorítaná az engedélyek kiadását.","id":"20250428_everest-hegymaszas-nepal-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b46fde-fa35-4123-97e6-9e9039398eec.jpg","index":0,"item":"ec575a25-bd8b-43e3-8bbc-8947c229bc79","keywords":null,"link":"/elet/20250428_everest-hegymaszas-nepal-szigoritas","timestamp":"2025. április. 28. 15:28","title":"Csak azt engednék fel az Everestre, aki korábban már megmászott egy hétezres nepáli csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény gazdasági okokra hivatkozva szünteti meg tizennyolc bölcsész képzését.","shortLead":"Az intézmény gazdasági okokra hivatkozva szünteti meg tizennyolc bölcsész képzését.","id":"20250428_szobeli-felmondas-bolcseszoktatok-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a.jpg","index":0,"item":"89a8650f-189c-4359-902d-628510dff4fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_szobeli-felmondas-bolcseszoktatok-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","timestamp":"2025. április. 28. 14:16","title":"Szóban már felmondtak több bölcsészoktatónak a Károli Gáspár Református Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb","c_author":"Fülöp István - Arató László","category":"360","description":"Semmilyen piaci logika nem indokolja, hogy a magyar kormány és az állami cégek kizárólag kormánybarát médiumokban hirdetnek. Ha az Európai Bizottság is elfogadja a Magyar Hang érvelését, az érintett cégeknek akár közel 450 milliárd forintot is vissza kell fizetniük, ami a fideszes médiabirodalom megroppanását is eredményezheti.","shortLead":"Semmilyen piaci logika nem indokolja, hogy a magyar kormány és az állami cégek kizárólag kormánybarát médiumokban...","id":"20250429_propaganda-media-335-milliard-kormany-hirdetes-magyar-hang-panasz-europai-bizottsag-reagal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb.jpg","index":0,"item":"4c9da1b5-f039-4680-81e3-e8261655ca11","keywords":null,"link":"/360/20250429_propaganda-media-335-milliard-kormany-hirdetes-magyar-hang-panasz-europai-bizottsag-reagal","timestamp":"2025. április. 29. 06:30","title":"Így tapsolt el a kormány 335 milliárd forintot a baráti médiumokon keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többeket mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.","shortLead":"Többeket mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.","id":"20250429_Negyen-meghaltak-miutan-egy-jarmu-athajtott-egy-illinois-i-napkozis-taboron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa.jpg","index":0,"item":"d9955237-5c85-4136-97f1-6950d2966b49","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Negyen-meghaltak-miutan-egy-jarmu-athajtott-egy-illinois-i-napkozis-taboron","timestamp":"2025. április. 29. 06:46","title":"Négyen meghaltak, miután egy jármű áthajtott egy illinois-i napközis táboron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64599d03-78a4-4e95-ad0b-4b34735deb05","c_author":"Lakos Gábor","category":"kultura","description":"Képeink a III. Krúbi és a csirkék bosszúja című koncertről. ","shortLead":"Képeink a III. Krúbi és a csirkék bosszúja című koncertről. ","id":"20250428_krubi-koncert-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64599d03-78a4-4e95-ad0b-4b34735deb05.jpg","index":0,"item":"8e884ead-99a4-41e5-85d4-022fdac10c39","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_krubi-koncert-kepek","timestamp":"2025. április. 28. 11:56","title":"Így álltak bosszút Krúbin a csirkék a Budapest Parkban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aab51c7-43e4-48de-92ac-c995819566ab","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egygólos előnyről várja a visszavágót a francia csapat.","shortLead":"Egygólos előnyről várja a visszavágót a francia csapat.","id":"20250429_bajnokok-ligaja-elodonto-odavago-arsenal-paris-saint-germain-osszefoglalo-ousmane-dembele-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aab51c7-43e4-48de-92ac-c995819566ab.jpg","index":0,"item":"e036aa40-61d8-4109-8f4c-0974530a7a36","keywords":null,"link":"/sport/20250429_bajnokok-ligaja-elodonto-odavago-arsenal-paris-saint-germain-osszefoglalo-ousmane-dembele-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 22:54","title":"Bajnokok Ligája-elődöntő: Egy korai Dembélé-gól elég volt a PSG-nek ahhoz, hogy győzni tudjon Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e880e05-f32a-47b0-9c2c-761a644231f2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A házi tojás mellett még számos előnnyel járnak ezek a programok, bár a legjobb az lenne, ha eleve nem pazarolnánk az ennivalót.","shortLead":"A házi tojás mellett még számos előnnyel járnak ezek a programok, bár a legjobb az lenne, ha eleve nem pazarolnánk...","id":"20250429_ingyen-csirke-franciaorszag-belgium-elelmiszerpazarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e880e05-f32a-47b0-9c2c-761a644231f2.jpg","index":0,"item":"d7766f65-fa1f-4314-9f92-57d445ad6824","keywords":null,"link":"/elet/20250429_ingyen-csirke-franciaorszag-belgium-elelmiszerpazarlas","timestamp":"2025. április. 29. 06:01","title":"Csirkeosztogatással küzdenek az élelmiszerhulladék ellen Nyugat-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi törvényhozási nagyüzemben megszavazott módosítók egyike több törvény rendelkezéseit írta át és egészítette ki a kábítószerek terjesztésével és fogyasztásával kapcsolatban is. Az eddig is szigorú drogtilalmat kizárólag még keményebb büntetéssel és elrettentéssel érvényesítené a kormány.","shortLead":"A keddi törvényhozási nagyüzemben megszavazott módosítók egyike több törvény rendelkezéseit írta át és egészítette ki...","id":"20250429_Nagyot-szigoritottak-a-drog-tilalman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f.jpg","index":0,"item":"4687b0a8-4063-46b8-902d-4a2b88ba438b","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Nagyot-szigoritottak-a-drog-tilalman","timestamp":"2025. április. 29. 17:01","title":"Szigorúbb büntetésekről döntött a parlament drogügyek esetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]