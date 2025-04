Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d672b027-be1e-4ddd-9d41-94840bed0494","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök fia egy budapesti üzleti konferencián vendégeskedett, ahol arról beszélt, hogy az USA-nak le kell válnia Kínáról, és szorosabbra kell fűznie a kapcsolatát Kelet-Európával, mert itt osztják a Trump-kormányzat értékrendjét, és mert az emberek itt valóban dolgozni akarnak.","shortLead":"Az amerikai elnök fia egy budapesti üzleti konferencián vendégeskedett, ahol arról beszélt, hogy az USA-nak le kell...","id":"20250428_Donald-Trump-Jr-interju-Gulag-befektetesek-Magyarorszag-woke-Kina-fugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d672b027-be1e-4ddd-9d41-94840bed0494.jpg","index":0,"item":"cbf6cd6d-f2a9-4449-a1c6-93dcecf7585c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Donald-Trump-Jr-interju-Gulag-befektetesek-Magyarorszag-woke-Kina-fugges","timestamp":"2025. április. 28. 08:32","title":"Donald Trump Jr. szerint Amerika túlságosan függ olyanoktól, akik legszívesebben gulágra küldenék őket, ha tehetnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint Moszkva és Phenjan között a harctéren megedzett barátság, jószomszédi viszony és együttműködés továbbra is minden területen sikeresen és dinamikusan fog fejlődni.","shortLead":"Az orosz elnök szerint Moszkva és Phenjan között a harctéren megedzett barátság, jószomszédi viszony és együttműködés...","id":"20250428_vlagyimir-putyin-eszak-korea-katonak-segitseg-koszonet-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"54345f34-cb9d-4558-995d-10371a9f2e73","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_vlagyimir-putyin-eszak-korea-katonak-segitseg-koszonet-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 28. 13:00","title":"Putyin megköszönte az észak-koreai katonák segítségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d35accb-e545-4745-9c12-d70fdac906ab","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A magyar mezőgazdaság helyzetéről beszéltek az OTP agrárszakértői, valamint Viski József államtitkár a pénzintézet által szervezett sajtóreggelin. Szó volt agrártámogatásokról, a szektor helyzetéről és kilátásairól is. Egy fontos bejelentés is elhangzott.","shortLead":"A magyar mezőgazdaság helyzetéről beszéltek az OTP agrárszakértői, valamint Viski József államtitkár a pénzintézet...","id":"20250429_otp-agrar-sajtotajekoztato-precizios-palyazat-viski-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d35accb-e545-4745-9c12-d70fdac906ab.jpg","index":0,"item":"d8316250-4066-432e-a75b-fccb8bb0adb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_otp-agrar-sajtotajekoztato-precizios-palyazat-viski-jozsef","timestamp":"2025. április. 29. 14:23","title":"Elhalasztja a kormány a precíziós mezőgazdasági eszközökre kiírt pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a67ddbf-ac32-48ff-9947-497ef3f7b35a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Alaposan megugrott a visszaélések száma, az egyetlen biztató adat, hogy az okozott kár értéke csökkent.","shortLead":"Alaposan megugrott a visszaélések száma, az egyetlen biztató adat, hogy az okozott kár értéke csökkent.","id":"20250428_lopas-kibercsalok-cib-bank-mnb-bankkartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a67ddbf-ac32-48ff-9947-497ef3f7b35a.jpg","index":0,"item":"438fa19b-857f-4204-a104-7397f1ada61e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_lopas-kibercsalok-cib-bank-mnb-bankkartya","timestamp":"2025. április. 28. 10:23","title":"Három hónap alatt 8,2 milliárdot loptak el kibercsalók Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adb1342-1eea-4b4e-8376-7c937935e6aa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A boltlánc 100 új munkahelyet teremt a nyári szezonra a tó menti egységeiben.","shortLead":"A boltlánc 100 új munkahelyet teremt a nyári szezonra a tó menti egységeiben.","id":"20250428_Aldi-Balaton-nyari-szezonalis-munka-brutto-kozel-600-ezres-fizetes-hosszabb-nyitvatartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adb1342-1eea-4b4e-8376-7c937935e6aa.jpg","index":0,"item":"6f45ff7d-a7b2-4865-bf4e-70e4a36fe2d8","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_Aldi-Balaton-nyari-szezonalis-munka-brutto-kozel-600-ezres-fizetes-hosszabb-nyitvatartas","timestamp":"2025. április. 28. 11:26","title":"Bruttó 595 200 forintot is lehet majd keresni nyáron az Aldi balatoni üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7c5fb0-eb6f-46a8-b50f-d4f339b4ea3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizennegyedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250428_Gondolkozz-velunk-Teak-szigete-Szexi-a-matek-14","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c7c5fb0-eb6f-46a8-b50f-d4f339b4ea3a.jpg","index":0,"item":"0aaf041b-4a8b-492a-a9f3-dc6669289516","keywords":null,"link":"/elet/20250428_Gondolkozz-velunk-Teak-szigete-Szexi-a-matek-14","timestamp":"2025. április. 28. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Teák szigete – Szexi a matek 14.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8794e62-7c78-4ad2-a2b6-a9aed7b6d63c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250429_Marabu-Feknyuz-Te-olyan-szuveren-vagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8794e62-7c78-4ad2-a2b6-a9aed7b6d63c.jpg","index":0,"item":"e9f4f2fd-4c69-4bf7-b70b-636be4a41626","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Marabu-Feknyuz-Te-olyan-szuveren-vagy","timestamp":"2025. április. 29. 09:37","title":"Marabu Féknyúz: Te olyan szuverén vagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eceea26-92f9-4a56-8533-e961cf830080","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés előtt lévő módosító javaslat biztosítaná, hogy a lakosság korlátozások nélkül, minden ATM-ből akár egyszerre is hozzájuthasson 150 ezer forint, ingyenesen felvehető készpénzhez.","shortLead":"Az Országgyűlés előtt lévő módosító javaslat biztosítaná, hogy a lakosság korlátozások nélkül, minden ATM-ből akár...","id":"20250428_keszpenzkiadas-ATM-torvenymodosito-ingyenes-keszpenzfelvetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eceea26-92f9-4a56-8533-e961cf830080.jpg","index":0,"item":"1c75b419-a741-4051-b9ad-1eff91d09578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_keszpenzkiadas-ATM-torvenymodosito-ingyenes-keszpenzfelvetel","timestamp":"2025. április. 28. 15:21","title":"A készpénzkiadás szabályait is átírja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]