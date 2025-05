Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4b39ed71-7091-418c-ba4c-8dbf0835faf5","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Jobb lenne a nagyobb kiszámíthatóság és ha kisebb terhek nehezednének az ágazatra, de jelenleg ezek a körülmények, így ehhez kell alkalmazkodnunk – véli Peter Roebben, aki 2025 elején vette át a K&H Bank vezérigazgatói posztját. Nem ismeretlen számára Magyarország: korábban már hét évet töltött itt vezető beosztásban. Vele beszélgettünk a K&H jelenlegi helyzetéről, a bankolás jövőjéről, a magyar piac sajátosságairól és arról, cél-e az, hogy bankja piacvezető legyen Magyarországon.","shortLead":"Jobb lenne a nagyobb kiszámíthatóság és ha kisebb terhek nehezednének az ágazatra, de jelenleg ezek a körülmények...","id":"20250506_hvg-interju-Peter-Roebben-KH-Bank-vezerigazgatojaval-gyorsitasi-szakasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b39ed71-7091-418c-ba4c-8dbf0835faf5.jpg","index":0,"item":"d35abd05-00d7-49fd-a06e-414afd704c7f","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-interju-Peter-Roebben-KH-Bank-vezerigazgatojaval-gyorsitasi-szakasz","timestamp":"2025. május. 06. 11:30","title":"A készpénz nem tűnik el, de nem ezé a jövő – interjú Peter Roebbennel, a K&H Bank vezérigazgatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán mérnökök olyan eljárást fejlesztettek ki, amelynek köszönhetően a jövőben drónok háríthatják el a villámokat.","shortLead":"Japán mérnökök olyan eljárást fejlesztettek ki, amelynek köszönhetően a jövőben drónok háríthatják el a villámokat.","id":"20250505_villamlas-dron-viharfelho-villamharitas-vihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"b853d106-cf1e-4dae-b32d-ace7d57ea3bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_villamlas-dron-viharfelho-villamharitas-vihar","timestamp":"2025. május. 05. 14:31","title":"Viharfelhőhöz küldött egy drónt Japán, és ez segíthet megvédeni a városokat a villámlástól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Főleg a nagy vidéki városokban és Budapesten esett vissza a lakásépítések száma. Új engedélyből vidéken mindenhol kevesebbet, Budapesten azonban néhány nagyberuházás miatt majdnem háromszor annyit adtak ki, mint tavaly.","shortLead":"Főleg a nagy vidéki városokban és Budapesten esett vissza a lakásépítések száma. Új engedélyből vidéken mindenhol...","id":"20250506_lakas-epites-epitkezes-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37.jpg","index":0,"item":"81502f5f-6253-4000-80f7-fcb3bfd2aff4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250506_lakas-epites-epitkezes-ksh","timestamp":"2025. május. 06. 08:35","title":"Évek óta nem adtak át annyira kevés lakást, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0b8914-8910-4c09-9898-8e317eaed33a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Arról viszont már nem beszélt, hogy a helyzet azért állt elő, mert a kormány által erősen ösztönzött modellváltást vállaló egyetemek elestek az Erasmus programban való részvétel lehetőségétől.","shortLead":"Arról viszont már nem beszélt, hogy a helyzet azért állt elő, mert a kormány által erősen ösztönzött modellváltást...","id":"20250505_hanko-erasmus-brusszel-pannonia-osztondijprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0b8914-8910-4c09-9898-8e317eaed33a.jpg","index":0,"item":"e3723b36-a9df-4fed-9bd6-b089fe5614aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_hanko-erasmus-brusszel-pannonia-osztondijprogram","timestamp":"2025. május. 05. 13:22","title":"Hankó Balázs egy Brüsszelbe induló Wizz-Air gépre íratta fel, hogy a Pannónia Ösztöndíjprogram jobb, mint az Erasmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447ce9d0-0ccc-49e9-899b-eb0fae76949f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok szerint a matekérettségin az egyik feladatot valószínűleg többen is átugrották. ","shortLead":"A tanárok szerint a matekérettségin az egyik feladatot valószínűleg többen is átugrották. ","id":"20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-szaktanari-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/447ce9d0-0ccc-49e9-899b-eb0fae76949f.jpg","index":0,"item":"3c8249fe-1040-4753-a916-5bf713ca9869","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-szaktanari-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 11:34","title":"Egy „csúnyának tűnő” feladat és egy pontatlan megfogalmazás okozhatott zavart – szaktanárok a matekérettségi második részéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0894b6cf-8381-46ed-86dc-e389cf1314bb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250507_Marabu-Feknyuz-Roman-magyar-ket-tovaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0894b6cf-8381-46ed-86dc-e389cf1314bb.jpg","index":0,"item":"09a189df-ee2c-414b-ae83-690c30e11bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Marabu-Feknyuz-Roman-magyar-ket-tovaras","timestamp":"2025. május. 07. 11:15","title":"Marabu Féknyúz: Román, magyar, két tovaras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db725a68-9fe4-4ab9-acd3-84aa97ab9192","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt feladatot kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak, valamivel több mint két órájuk van rá.","shortLead":"Öt feladatot kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak, valamivel több mint két órájuk van rá.","id":"20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db725a68-9fe4-4ab9-acd3-84aa97ab9192.jpg","index":0,"item":"e4a1c171-28fc-4bfa-a759-382c6dca3d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 10:11","title":"A Túró Rudi, a téglalap kerülete és függvények is előkerültek a matekérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f967bd57-952a-4a01-b971-f50eb4a81cd1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több hasonló eset is történt az elmúlt fél évben. 