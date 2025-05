Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"87bda114-a5ab-48d1-9b38-ee76e34bc240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaállították a moszkvai metró egyik állomásáról még Hruscsov idején eltávolított Sztálin-emlékművet.","shortLead":"Visszaállították a moszkvai metró egyik állomásáról még Hruscsov idején eltávolított Sztálin-emlékművet.","id":"20250515_moszkva-metro-sztalin-emlekmu-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87bda114-a5ab-48d1-9b38-ee76e34bc240.jpg","index":0,"item":"2ca0b067-c6bf-4c4b-b70b-f24f4604f196","keywords":null,"link":"/elet/20250515_moszkva-metro-sztalin-emlekmu-putyin","timestamp":"2025. május. 15. 19:33","title":"Sztálin visszatért a moszkvai metróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbdf394-f118-4191-a8b1-f222466c5f4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Úgy tudni, az ügynek nincs politikai vetülete.","shortLead":"Úgy tudni, az ügynek nincs politikai vetülete.","id":"20250514_ugyeszseg-magyar-honvedseg-laktanya-hamis-diploma-razzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cbdf394-f118-4191-a8b1-f222466c5f4b.jpg","index":0,"item":"b6694135-9e78-417d-966e-8d3a8bfe8e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_ugyeszseg-magyar-honvedseg-laktanya-hamis-diploma-razzia","timestamp":"2025. május. 14. 19:13","title":"Blikk: Hamis diplomák miatt szállhatott ki az ügyészség több laktanyához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37b2950-25c0-42fd-b9e5-5cc612292edc","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Előkészítő szakaszban van az MNV közlése szerint a Béla király úti állami villatelep értékesítése. A Göncz Árpádtól Novák Katalinig számos államfő rezidenciájaként is szolgált ingatlanért remélt magas árat nem is az épületek, hanem a 13 hektáros telek indokolja, amire 199 luxuslakás építhető – vagy még több, ha a kormány úgy akarja.","shortLead":"Előkészítő szakaszban van az MNV közlése szerint a Béla király úti állami villatelep értékesítése. A Göncz Árpádtól...","id":"20250515_Mar-kesziti-elo-az-MNV-a-Bela-kiraly-uti-allami-villapark-eladasat-amitol-20-milliardos-bevetelt-var-a-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d37b2950-25c0-42fd-b9e5-5cc612292edc.jpg","index":0,"item":"d1ea37e1-6911-4453-b809-e6a034d37bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Mar-kesziti-elo-az-MNV-a-Bela-kiraly-uti-allami-villapark-eladasat-amitol-20-milliardos-bevetelt-var-a-kormany-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 05:15","title":"Már készíti elő az MNV egy történelmi jelentőségű állami ingatlan eladását, 20 milliárdos bevételt vár a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valamennyi lap szerint az ellenzék erősödése miatt szánta el magát a kormány a lépésre.","shortLead":"Valamennyi lap szerint az ellenzék erősödése miatt szánta el magát a kormány a lépésre.","id":"20250514_atlathatosagi-torveny-javaslat-benyujtas-kulfoldi-sajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"1468e881-0b4a-46de-8c2d-0a654cddd50d","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_atlathatosagi-torveny-javaslat-benyujtas-kulfoldi-sajto","timestamp":"2025. május. 14. 16:55","title":"A külföldi sajtó sem hagyta szó nélkül az átláthatósági törvény javaslatának benyújtását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e136a1-08ad-4483-9a4e-969bdff8aba3","c_author":"Fülöp István","category":"tudomany","description":"Az ipar 4.0-t legtöbbször az automatizálással, a mesterséges intelligenciával és az okosgyárakkal azonosítják, és főként a gyártás szemszögéből vizsgálják az elért eredményeket. Ezeknél jóval kevesebbszer van szó egy legalább ennyire fontos vetületről: arról, hogy ezek a technológiák segíthetnek a környezeti fenntarthatóság előmozdításában is. Több tanulmány is vizsgálta az elmúlt években ezeket a hatásokat, és az eredmények kifejezetten biztatók, azonban rosszul, vagy „fél szívvel” használva ezek kifejezetten a fenntarthatóság ellen is dolgozhatnak.","shortLead":"Az ipar 4.0-t legtöbbször az automatizálással, a mesterséges intelligenciával és az okosgyárakkal azonosítják, és...","id":"20250516_ipar-4-0-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e136a1-08ad-4483-9a4e-969bdff8aba3.jpg","index":0,"item":"738d6f28-b690-4f83-b552-0d4e2d1f87d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_ipar-4-0-fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 16. 10:30","title":"Okosabb, tisztább, zöldebb: hogyan segít az ipar 4.0 a fenntarthatóságban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8210ce5e-9ea9-4401-98ed-5f284a7dd2df","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az átláthatósági törvény javaslata ellen tiltakoznak péntek délután.","shortLead":"Az átláthatósági törvény javaslata ellen tiltakoznak péntek délután.","id":"20250514_momentum-atlathatosagi-torveny-szuverenitasvedelmi-hivatal-tuntetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8210ce5e-9ea9-4401-98ed-5f284a7dd2df.jpg","index":0,"item":"9baf2ae8-8e80-4535-87bb-5d43fcf3aa24","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_momentum-atlathatosagi-torveny-szuverenitasvedelmi-hivatal-tuntetes-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 17:40","title":"Tüntetést szervez a Momentum a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportlövők egyetemi bajnokságát már márciusban kiírták, de mint kiderült, akkor lesz a Harcosok Klubjának első rendezvénye is.","shortLead":"A sportlövők egyetemi bajnokságát már márciusban kiírták, de mint kiderült, akkor lesz a Harcosok Klubjának első...","id":"20250516_Orban-titkos-klubja-miatt-kiraktak-egy-sportrendezvenyt-a-BOK-Csarnokbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81.jpg","index":0,"item":"cf1b4f78-e41a-4475-9cb3-87e74720226a","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Orban-titkos-klubja-miatt-kiraktak-egy-sportrendezvenyt-a-BOK-Csarnokbol","timestamp":"2025. május. 16. 06:01","title":"Orbán titkos klubja miatt kiraktak egy egyetemi sportrendezvényt a BOK-csarnokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133eabc9-9d7d-455e-bc19-8ff19a018c95","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250515_Marabu-Feknyuz-Titkos-ugyeink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/133eabc9-9d7d-455e-bc19-8ff19a018c95.jpg","index":0,"item":"ed3d5762-8c78-4cae-86dc-85701c487455","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Marabu-Feknyuz-Titkos-ugyeink","timestamp":"2025. május. 15. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Titkos ügyeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]