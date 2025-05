Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megkongatták a vészharangot a biztonsági szakemberek: a támadók titkos mikrokódot tölthetnek be a processzorokba, és ezzel az eddigi szoftveres szint helyett hardverszinten avatkozhatnak be a gép működésébe, például közvetlenül futtathatnak zsarolóvírusokat a CPU-n.","shortLead":"Megkongatták a vészharangot a biztonsági szakemberek: a támadók titkos mikrokódot tölthetnek be a processzorokba, és...","id":"20250518_hardverszinten-tamado-zsarolovirus-processzor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a.jpg","index":0,"item":"5897119a-7b76-440d-9097-1ea44ccf7ec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_hardverszinten-tamado-zsarolovirus-processzor","timestamp":"2025. május. 18. 10:03","title":"Behatolhatnak a zsarolóvírusok a processzorokba, és ez óriási baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91a0a49-c1d5-4c74-b45f-7f98488b4be1","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Az urnazárás után közölt első exit poll szerint Nicusor Dan nyerhette a romániai államfőválasztást. George Simion EU-ellenes, szélsőjobboldali, magyarellenes jelölt első fordulós győzelme után tömegesen szavaztak a magyarok, a városiak és a fiatalok a romániai elnökválasztáson, a külföldön élők voksai dönthetik el a választást.","shortLead":"Az urnazárás után közölt első exit poll szerint Nicusor Dan nyerhette a romániai államfőválasztást. George Simion...","id":"20250518_George-Simion-Nicusor-Dan-romania-elnokvalasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f91a0a49-c1d5-4c74-b45f-7f98488b4be1.jpg","index":0,"item":"7c1df2b6-e82c-4200-ac71-e0223ef8be0f","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_George-Simion-Nicusor-Dan-romania-elnokvalasztas-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 20:08","title":"Exit poll: A rekordrészvétel George Simion ellenfelének jöhetett jól a román államfőválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708ac41f-79bf-4ed9-8ede-82a894aa3944","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormányfő Facebook-oldalára kirakott előzetesbe az Ukrajna EU-tagsága elleni mondatokat vágták be.","shortLead":"A kormányfő Facebook-oldalára kirakott előzetesbe az Ukrajna EU-tagsága elleni mondatokat vágták be.","id":"20250517_Orban-harangozta-be-hogy-interjut-adott-Gonczi-Gabornak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/708ac41f-79bf-4ed9-8ede-82a894aa3944.jpg","index":0,"item":"fd56c812-85c5-4d08-84fd-45461c1f66bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Orban-harangozta-be-hogy-interjut-adott-Gonczi-Gabornak","timestamp":"2025. május. 17. 11:30","title":"Orbán Viktor beharangozta, hogy interjút adott Gönczi Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9983bf-192a-4923-bc31-3927c558c15c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Győzni látszik a józanság a Donald Trump által kirobbantott vámháborúban, miután hétfőn az USA és Kína tűzszünetet kötött. A világgazdaság és a globális kereskedelem viszont még szenvedni fogja a Washington keltette bizonytalanságot.","shortLead":"Győzni látszik a józanság a Donald Trump által kirobbantott vámháborúban, miután hétfőn az USA és Kína tűzszünetet...","id":"20250518_hvg-vamhaboru-kina-usa-nagy-britannia-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d9983bf-192a-4923-bc31-3927c558c15c.jpg","index":0,"item":"28815571-da7d-47a1-bb67-aa23a7d9086c","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-vamhaboru-kina-usa-nagy-britannia-eu","timestamp":"2025. május. 18. 16:00","title":"Diplomáciai bravúr: Soros György volt igazgatója intézte el, hogy ne torkolljon tragédiába a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57bdad0-c918-4f3f-83d8-3aacfbbd139d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"„A divat lett az én forradalmam” – idézi fel pályáját az ősi arisztokrata családból származó Jean-Charles de Castelbajac divattervező, képzőművész. Az első miseruhákat börtönkörnyezetbe tervezte, a legutóbbiakat a Notre-Dame újranyitására. Dolgozott a Sex Pistolsszal, Rihannával, a festő Jean-Michel Basquiat-val, a reklámfotós Oliviero Toscanival – de saját stílusából semmi áron nem engedett. HVG-portré.","shortLead":"„A divat lett az én forradalmam” – idézi fel pályáját az ősi arisztokrata családból származó Jean-Charles de...","id":"20250517_Jean-Charles-Castelbajac-divattervezo-kepzomuvesz-HVG-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e57bdad0-c918-4f3f-83d8-3aacfbbd139d.jpg","index":0,"item":"0bf36d4b-dcb2-4e5f-955d-640ca141f7c3","keywords":null,"link":"/360/20250517_Jean-Charles-Castelbajac-divattervezo-kepzomuvesz-HVG-portre","timestamp":"2025. május. 17. 12:30","title":"Madonna, Lady Gaga és a pápa öltöztetője a HVG-nek: Nálam soha nem a divat a prioritás, hanem a közlésvágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Lánczi Tamás által vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatal sokallja az Átlátszó által kért sérelemdíjat, továbbá azt állítja, hogy a jelentésében megfogalmazottak véleménynek számítanak, ráadásul csak azt írták le, amit korábban már mások is.","shortLead":"A Lánczi Tamás által vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatal sokallja az Átlátszó által kért sérelemdíjat, továbbá azt...","id":"20250517_szuverenitasvedelmi-hivatal-lanczi-tamas-atlatszo-fovarosi-torvenyszek-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"d0ad7473-d6c4-477b-b7ea-2f6b946ea5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_szuverenitasvedelmi-hivatal-lanczi-tamas-atlatszo-fovarosi-torvenyszek-per","timestamp":"2025. május. 17. 16:53","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal az Átlátszó által ellene indított per megszüntetését kéri a bíróságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf670b6-e24c-4db7-a7f8-4857a5471d4c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már nem csak a meccsek szünetében találkozhatunk a kormánypropagandával.","shortLead":"Már nem csak a meccsek szünetében találkozhatunk a kormánypropagandával.","id":"20250517_voks-2025-m4-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf670b6-e24c-4db7-a7f8-4857a5471d4c.jpg","index":0,"item":"ad461c3d-1929-469f-b954-2ee1f1444176","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_voks-2025-m4-sport","timestamp":"2025. május. 17. 17:54","title":"A kormány annyira pörgeti az ukrán EU-tagságról szóló szavazást, hogy már a meccsközvetítés alatt is az villódzik a képernyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816a27d2-d215-4dbd-8ba4-9d3a145ec663","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista évek óta ápolja nagybeteg feleségét, akit szinte a nap 24 órájában éberen őriz.","shortLead":"A humorista évek óta ápolja nagybeteg feleségét, akit szinte a nap 24 órájában éberen őriz.","id":"20250519_Farkashazy-Tivadar-felesege-Mimi-Benedek-Noemi-otthonapolas-Balatonfured","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/816a27d2-d215-4dbd-8ba4-9d3a145ec663.jpg","index":0,"item":"e55bcff3-0bba-42ab-893c-c10a173ff7aa","keywords":null,"link":"/elet/20250519_Farkashazy-Tivadar-felesege-Mimi-Benedek-Noemi-otthonapolas-Balatonfured","timestamp":"2025. május. 19. 08:47","title":"Farkasházy Tivadar a felesége otthonápolásáról: Ha nagyon ritkán rám mosolyog, az mindenért kárpótol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]