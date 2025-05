Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a00a3535-3433-40ad-9b81-8ead75959e43","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S 100D Performance Shootingbrake egyediségét alaposan meg kell fizetni.","shortLead":"A Tesla Model S 100D Performance Shootingbrake egyediségét alaposan meg kell fizetni.","id":"20250519_szuperdraga-porteka-ez-a-tesla-model-s-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a00a3535-3433-40ad-9b81-8ead75959e43.jpg","index":0,"item":"3ee23cfa-b434-4f08-839d-c8d855ccbac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_szuperdraga-porteka-ez-a-tesla-model-s-sportkombi","timestamp":"2025. május. 19. 06:41","title":"Szuperdrága portéka ez a Tesla sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leginkább emberi jogi kérdésekkel foglalkozó testület Magyarország ellenőrzéséért felelő tagjai szerint a törvény elfogadása lehetetlenné tenné a civil szervezeteknek és a független médiának nem csak a működését, de a puszta létezését is.","shortLead":"A leginkább emberi jogi kérdésekkel foglalkozó testület Magyarország ellenőrzéséért felelő tagjai szerint a törvény...","id":"20250519_europa-tanacs-atlathatosagi-torveny-kozlemeny-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f.jpg","index":0,"item":"7c4ad3fe-843a-4992-97ad-f4097a9bdee8","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_europa-tanacs-atlathatosagi-torveny-kozlemeny-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 19. 21:31","title":"Európa Tanács: A magyar parlament függessze fel az átláthatósági törvény vitáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd156b42-9c48-4f73-a077-def16e48f6a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg szabálytalanságot tárt fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Kásler Miklós korábbi humánerőforrás-miniszter, majd Pintér Sándor belügyminiszter felügyelete alatt álló Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítványnál, például hiányoztak elszámolások, követhetetlen a közpénz elköltése és nem működött a felügyelőbizottság. 