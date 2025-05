Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a52d7900-1ccf-4c89-ab77-d109217541ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az RMDSZ volt elnöke szerint az erdélyi magyarok is jól érzékelték, hogy amit a magyar miniszterelnök képvisel, az rossz nekik.","shortLead":"Az RMDSZ volt elnöke szerint az erdélyi magyarok is jól érzékelték, hogy amit a magyar miniszterelnök képvisel...","id":"20250519_marko-bela-roman-elnokvalasztas-orban-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a52d7900-1ccf-4c89-ab77-d109217541ac.jpg","index":0,"item":"193993fa-5889-48d2-829b-4bb88a6dc3d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_marko-bela-roman-elnokvalasztas-orban-vereseg","timestamp":"2025. május. 19. 12:41","title":"Markó Béla: A román elnökválasztás eredménye Orbán veresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendezőt egy interjúban arról kérdezték, hogyan tette helyre magában, hogy kollégája szerint ő egy „közepesnél szarabb színész”, és milyen volt ennek fényében együtt dolgozni vele. ","shortLead":"A színész-rendezőt egy interjúban arról kérdezték, hogyan tette helyre magában, hogy kollégája szerint ő...","id":"20250519_Alfoldi-Robert-Cserhalmi-Gyorgy-kozepesnel-szarabb-szinesz-reakcio-Partizan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb.jpg","index":0,"item":"dec9d7da-3d40-487a-8a8b-e57d4d957d33","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_Alfoldi-Robert-Cserhalmi-Gyorgy-kozepesnel-szarabb-szinesz-reakcio-Partizan","timestamp":"2025. május. 19. 15:15","title":"Alföldi Róbert Cserhalmi Györgyről: Azért, mert ő azt gondolja rólam, hogy szar színész vagyok, én nem gondolom róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a68f75a-8541-4ea6-b642-49b10cf695b5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Autógumiként próbálták meg elvámolni az uniós szankciók hatálya alá eső rakományt.","shortLead":"Autógumiként próbálták meg elvámolni az uniós szankciók hatálya alá eső rakományt.","id":"20250519_boeing-abroncs-lengyelorszag-oroszorszag-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a68f75a-8541-4ea6-b642-49b10cf695b5.jpg","index":0,"item":"46a37459-7ed2-4b0d-a5e8-f9d05c276914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_boeing-abroncs-lengyelorszag-oroszorszag-szankciok","timestamp":"2025. május. 19. 13:15","title":"Repülőgépekre való, Oroszországba szánt abroncsokat koboztak el a lengyel vámosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc6cab9-18c2-4471-8577-1e63b927e3f8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem vesz igénybe sok időt, nem kerül erőfeszítésbe és mindenki számára hozzáférhető, mégis számos haszna van.","shortLead":"Nem vesz igénybe sok időt, nem kerül erőfeszítésbe és mindenki számára hozzáférhető, mégis számos haszna van.","id":"20250521_vizivas-fontossaga-reggel-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dc6cab9-18c2-4471-8577-1e63b927e3f8.jpg","index":0,"item":"b1069125-83d0-4bda-bd6c-1026549a0c84","keywords":null,"link":"/elet/20250521_vizivas-fontossaga-reggel-egeszseg","timestamp":"2025. május. 21. 05:01","title":"A legegészségesebb reggeli szokás egyszerűbb, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e443ebad-a09a-4de7-b519-492f9f97b669","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Déjà vu: fél évtized után is folytatódik a bíróságon az Epic Games és az Apple kakaskodása, most azért, mert az almás cég nem engedte be az App Store kínálatába a Fortnite-ot.","shortLead":"Déjà vu: fél évtized után is folytatódik a bíróságon az Epic Games és az Apple kakaskodása, most azért, mert az almás...","id":"20250519_apple-epic-games-fortnite-app-store-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e443ebad-a09a-4de7-b519-492f9f97b669.jpg","index":0,"item":"09d00baf-1d9e-4bae-b6ad-4ba2200de62e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_apple-epic-games-fortnite-app-store-birosag","timestamp":"2025. május. 19. 13:03","title":"A bíróságon próbálja elérni az Epic, hogy visszatérhessen a Fortnite az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi szándékait.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi...","id":"20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e.jpg","index":0,"item":"26fd2d8e-9f95-4606-aeb7-def8004894a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","timestamp":"2025. május. 21. 08:10","title":"Washington azt várja, hogy Moszkva gyorsan ismerteti feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134757a4-a1ee-4401-80b4-6f5d8bfd3199","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, molekuláris szintű megoldás hozhat forradalmat a jelszavak tárolásában. Ugyan egyelőre még nem tökéletes, de ígéretes, és ha beválik, annak a környezet is örülhet.","shortLead":"Új, molekuláris szintű megoldás hozhat forradalmat a jelszavak tárolásában. Ugyan egyelőre még nem tökéletes, de...","id":"20250519_muanyag-molekulak-jelszavak-tarolasa-energiamegtakaritas-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/134757a4-a1ee-4401-80b4-6f5d8bfd3199.jpg","index":0,"item":"8713709a-c304-4c4a-824c-c15f3d50c9a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_muanyag-molekulak-jelszavak-tarolasa-energiamegtakaritas-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 19. 20:03","title":"Lehet, hogy hamarosan ön is egy darab műanyagban tárolja a jelszavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959e0644-3c49-4bc6-9f16-f719b09ec7d0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel negyven autót küldtek soron kívüli műszakira. ","shortLead":"Közel negyven autót küldtek soron kívüli műszakira. ","id":"20250519_szombatesti-gyori-tuningos-talalkozo-utan-razzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/959e0644-3c49-4bc6-9f16-f719b09ec7d0.jpg","index":0,"item":"0bec8144-ab8e-4e48-bae6-b756496cb23d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_szombatesti-gyori-tuningos-talalkozo-utan-razzia","timestamp":"2025. május. 19. 14:47","title":"Illegális autós buli volt Győrben, de megjelentek a rendőrök is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]