[{"available":true,"c_guid":"15c7cb48-b3f4-45c6-90c8-20722109d292","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Fidesz káderképzőjeként is emlegetett, bevallottan a nyugati közvélemény befolyásolását végző agytröszt brüsszeli részlege nehezen talál megfelelő helyszínt rendezvényeinek, mert többen arra hivatkoznak, hogy nemkívánatosak náluk a „szélsőjobboldali eszméket” népszerűsítő események.","shortLead":"A Fidesz káderképzőjeként is emlegetett, bevallottan a nyugati közvélemény befolyásolását végző agytröszt brüsszeli...","id":"20250523_MCC-Brusszel-szolasszabadsag-euractiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15c7cb48-b3f4-45c6-90c8-20722109d292.jpg","index":0,"item":"2ecf593e-de2c-4507-bf4d-573efdc6b8b2","keywords":null,"link":"/360/20250523_MCC-Brusszel-szolasszabadsag-euractiv","timestamp":"2025. május. 23. 10:00","title":"Az Orbán-közeli MCC Brüsszelben megtapasztalta, milyen az, ha egy külföldről támogatott szervezet nem élvezheti a szólásszabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktornak mintha elfelejtettek volna szólni erről. ","shortLead":"Orbán Viktornak mintha elfelejtettek volna szólni erről. ","id":"20250521_Szijjarto-Helyes-dontes-volt-hogy-semmilyen-modon-nem-avatkozunk-be-a-roman-valasztasba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"8f7e1e5e-6535-40dc-9ea3-a4be6cb382a5","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Szijjarto-Helyes-dontes-volt-hogy-semmilyen-modon-nem-avatkozunk-be-a-roman-valasztasba","timestamp":"2025. május. 21. 16:08","title":"Szijjártó: Helyes döntés volt, hogy semmilyen módon nem avatkozunk be a román választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormánytagokkal folytatott megbeszélésén szót ejtett a a határ menti területek aknamentesítéséről, egyúttal utasítást adott egy átfogó újjáépítési programra is dél-oroszországi megyékben.","shortLead":"A kormánytagokkal folytatott megbeszélésén szót ejtett a a határ menti területek aknamentesítéséről, egyúttal utasítást...","id":"20250523_Vlagyimir-Putyin-utkozoovezet-letrehozasat-rendelte-el-az-orosz-ukran-hatar-menten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"f823028b-9774-4b65-9265-414759bffd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_Vlagyimir-Putyin-utkozoovezet-letrehozasat-rendelte-el-az-orosz-ukran-hatar-menten","timestamp":"2025. május. 23. 05:21","title":"Vlagyimir Putyin ütközőövezet létrehozását rendelte el az orosz-ukrán határ mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938adb9e-f614-473b-a7c1-aa775e6a8d9f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Microsoft a windowsokat fertőző Lumma kártevő miatt.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Microsoft a windowsokat fertőző Lumma kártevő miatt.","id":"20250522_lumma-kartevo-virus-microsoft-windows-fertozes-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938adb9e-f614-473b-a7c1-aa775e6a8d9f.jpg","index":0,"item":"2c509082-ab8d-44bc-9135-f736920992d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_lumma-kartevo-virus-microsoft-windows-fertozes-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. május. 22. 18:03","title":"Már Magyarországon is tarol a vírus, ami már több százezer számítógépet fertőzött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Bizonyítékok is vannak arra, hogy a magyar hatóságok engedték ki az országból a pótolhatatlan műkincset, Gustav Klimt festményét, amely ötven éve magyar tulajdonban volt. Az örökségvédelmi szakértőket megtéveszthették, pedig a kép magán viselte a bélyegzőt, amely a festő hagyatéki tárgyaira rákerült.","shortLead":"Bizonyítékok is vannak arra, hogy a magyar hatóságok engedték ki az országból a pótolhatatlan műkincset, Gustav Klimt...","id":"20250521_klimt-afrikai-herceg-portreja-becs-lazar-epitesi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688.jpg","index":0,"item":"5ae1fd07-df3c-4d23-bd71-c335da4ca38f","keywords":null,"link":"/360/20250521_klimt-afrikai-herceg-portreja-becs-lazar-epitesi-miniszterium","timestamp":"2025. május. 21. 10:35","title":"Lázár Jánosék miatt egy Klimt-képpel szegényebb lett az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d6f677e-b777-441e-be3d-26f132b09e7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ruszin-Szendi Romulusz ünnepi bejegyzésében kritizálta a kormány katonapolitikáját és a honvédelmi minisztert. Szalay-Bobrovniczky Kristóf pedig azzal vádolta a volt vezérkarfőnököt, hogy ünneprontó bejegyzésében olyasmit támad, aminek megvalósításában aktívan részt vett.","shortLead":"Ruszin-Szendi Romulusz ünnepi bejegyzésében kritizálta a kormány katonapolitikáját és a honvédelmi minisztert...","id":"20250521_Csorte-a-Honvedelem-Napjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d6f677e-b777-441e-be3d-26f132b09e7e.jpg","index":0,"item":"6693edb6-e9c9-4510-bf8c-eacf465c9d1f","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Csorte-a-Honvedelem-Napjan","timestamp":"2025. május. 21. 17:35","title":"A „kaszinókat üzemeltető üzletember” és a „bosszúvágyó karrierista” – egymásnak üzengetett Ruszin-Szendi és Szalay-Bobrovniczky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69dc0b0e-b85d-40cb-a7fd-2526381b9e4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé esőre és záporra is számítani kell.","shortLead":"Többfelé esőre és záporra is számítani kell.","id":"20250523_Ot-megyere-adtak-ki-figyelmeztetest-zivatar-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69dc0b0e-b85d-40cb-a7fd-2526381b9e4a.jpg","index":0,"item":"04cde47e-8eab-4696-922a-3010e36e2a51","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Ot-megyere-adtak-ki-figyelmeztetest-zivatar-miatt","timestamp":"2025. május. 23. 05:05","title":"Öt megyére adtak ki figyelmeztetést zivatar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a46b622-cb39-4d6e-ab68-be82dea85b73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az epicentruma Herakliontól 56 kilométerre volt, de még Athénban is érezték.","shortLead":"Az epicentruma Herakliontól 56 kilométerre volt, de még Athénban is érezték.","id":"20250522_foldrenges-kreta-heraklion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a46b622-cb39-4d6e-ab68-be82dea85b73.jpg","index":0,"item":"d2c05a51-8471-4889-b8ed-29af00fa6b51","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_foldrenges-kreta-heraklion","timestamp":"2025. május. 22. 10:07","title":"6,1-es földrengés rázta meg Krétát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]